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Бизнес Власть

Уставный капитал новосибирской УК ПЛП увеличат на 1,3 млрд рублей

Автор: Юлия Данилова

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Деньги пойдут на строительство инфраструктуры в промышленно-логистическом парке

Из бюджета Новосибирской области решено выделено 1,3 млрд рублей в виде бюджетных инвестиций УК «Промышленно-логистический парк» на строительство и реконструкцию объектов инженерной, дорожно-транспортной инфраструктуры. Об этом говорится в постановлении правительства региона:

  • в 2026 году УК получит 152 млн рублей,
  • в 2027 году — 588 млн,
  • в 2028 году — 564 млн.

Средства предоставляются под дополнительный выпуск акций управляющей компании.

В документах также перечислены объекты, на которые планируется направить выделенные средства. Это строительство межплощадочных дорог в ПЛП площадью более 2,2 тысяч погонных метров, реконструкция напорного коллектора ливневых стоков АО «УК «ПЛП» с разделением площадок А и Б, а также продолжение строительства канализационного коллектора для ливневых сточных вод. В перечне система водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод от резидентов северной части площадки А, и обгонный железнодорожный путь 900 погонных метров.

Напомним, в январе 2026 года, правительство РФ включило ПЛП в схему территориального планирования России в области энергетики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Включение парка в схему позволит запустить новую высоковольтную линию в 220 кВ от Новосибирской ТЭЦ-3 и подстанцию ПЛП.

С момента запуска ПЛП на площадку зашли 45 резидентов, которые вложили в свои проекты 91 млрд рублей. Налоги составили 12 млрд рублей, создано 8200 рабочих мест. В инфраструктуру вложено более 6 млрд рублей. Свободные площади в ПЛП на данный момент составляют 130 га.

По данным сервиса Контур.Фокус, уставный капитал АО «УК «ПЛП» составляет 9,4 млрд рублей. Выручка компании по итогам 2025 года составила 387,2 млн руб. (+8%), чистый убыток — 220 млн (-285%). Директор компании с марта 2026 года Татьяна Эссауленко.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2026 году управляющая компания ПЛП планирует провести большую работу по строительству инфраструктурных объектов для обеспечения первых резидентов ОЭЗ «Новосибирск». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : ПЛС инфраструктура

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В новом корпусе инвестор планирует производить и упаковывать таблетки и препараты в тубах (капсулы, таблетки, шипучие таблетки) с помощью автоматизированного оборудования.

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