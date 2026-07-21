Номинация «ПРО КСО и благотворительность»: о социальной ответственности бизнеса в Сибири

Инвестиции в социальную инфраструктуру, поддержка образования, культуры, спорта, здравоохранения и корпоративного волонтёрства – всё это становится неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития современных компаний.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал значимость этой работы. По его словам, совместные проекты с отечественным бизнесом продолжают великие традиции социальной ответственности российского предпринимательского класса, а взаимодействие с деловым сообществом направлено на обеспечение экономического роста и решение социальных задач.

Полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев отмечает, что повышение привлекательности Сибири как территории для жизни и работы невозможно без системного диалога между властью и бизнесом. В округе ведётся последовательная работа по поддержке социально ответственных предприятий, в том числе через внедрение ЭКГ-рейтинга, который позволяет объективно оценивать вклад компаний в развитие регионов.

В Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» этим темам посвящена номинация «ПРО КСО и благотворительность», учрежденная в 2018 году по инициативе АО «СУЭК-Кузбасс».

К участию принимаются материалы о системной работе компаний по поддержке территорий присутствия: строительстве и модернизации социальных объектов, реализации образовательных, культурных, спортивных и экологических инициатив, корпоративном волонтёрстве, взаимодействии с некоммерческими организациями и благотворительными фондами. Особое внимание – роли бизнеса в достижении стратегических целей развития страны, обозначенных в указах главы государства.

Награда в номинации «ПРО КСО и благотворительность» присуждается автору печатного, электронного или интернет-СМИ.

Приём заявок на участие в XXI конкурсе «Сибирь.ПРО» открыт до 31 июля 2026 года.