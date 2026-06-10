Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть

Группа «Дело» построит в Новосибирске второй терминал

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сейчас компания развивает площадку «Клещиха». Новая будет расположена в северной части Новосибирской агломерации

Группа компаний «Дело», которая подписала соглашение с Новосибирской области в рамках Петербургского международного экономического форума, планирует построить в регионе ещё один крупный контейнерный терминал. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников. Ранее проекты, которые компания будет реализовывать в Новосибирске, в ГК не комментировали.

— Мы крупнейший транспортный хаб, расположенный в центре самого крупного континента планеты. Из этой формулировки следуют наши преимущества и наши сложности, ограничения. Использование преимуществ и снятие ограничений возможно за счёт развития контейнеризации. Контейнер — универсальная тара, которую дешевле транспортировать на дальнее расстояние, до экспортных портов. Поэтому все последние годы мы системно развиваем логистику и транспортную инфраструктуру в целом и конкретно контейнерную инфраструктуру и все сервисы, связанные с использованием этого вида, — пояснил Травников.

Губернатор отметил, что в регионе сегодня присутствуют все крупные логистические операторы России. Эти компании реализуют свои проекты по развитию мощностей.

— Крупный оператор «Трансконтейнер», входящий в группу компаний «Дело», принял решение о строительстве второго своего терминала. Он будет крупнее, чем существующий терминал «Клещиха», — сообщил глава региона.

По его словам, проект будет расположен в северной части Новосибирской агломерации.

— Место выбрано удачное, так как все предыдущие проекты у нас в основном концентрировались с южной и западной стороны. В результате его реализации мы получим более равномерное размещение инфраструктуры и транспортных потоков, что для нас очень выгодно, — подчеркнул Андрей Травников.

В 2020 году представители «Трансконтейнера» сообщали, что в рамках программы создания транспортно-логистических центров (ТЛЦ) планируют инвестировать в развитие терминала «Клещиха» около 1 млрд рублей и увеличить его мощность в два раза — до 395-400 тысяч ДФЭ.

Стоит отметить, что в рейтинге АСИ по итогам 2025 года, регион занял второе место в России по поддержке экспортной деятельности, уступив только Москве и опередив Московскую область. Год назад Новосибирск даже не входил в десятку лидеров по экспорту.

Группа компаний «Дело» основана в 1993 году. Работает в сегменте морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В состав Группы входят 7 морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов — 3,5 млн ДФЭ и 10,5 млн тонн зерна в год, наземных терминалов — 3,6 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

Напомним, по данным правительства Новосибирской области, к 1 апреля 2026 года доля сферы транспорта и логистики в валовом региональном продукте достигла 11%, превысив показатель 2025 года (10,9%). В 2025 году инвестиции в Новосибирской области по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» составили почти 62 миллиарда рублей. Также наблюдается рост доли мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт, в общем объеме наземных грузоперевозок.

По итогам 2025 года больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения.

По данным сервиса Контур.Фокус, на данный момент контролирующий владелец группы компаний «Дело» с долей 51% — Сергей Шишкарёв.

Ранее редакция сообщала о том, какие соглашения заключили регионы Сибири на ПМЭФ-2026. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ПМЭФ логистика коммерческая недвижимость инвестиции

127
0
0
Предыдущая статья
Инвестиции в основной капитал в ряде отраслей в Новосибирске рухнули на 90%

Инвестиции в основной капитал в ряде отраслей в Новосибирске рухнули на 90%

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские компании в два раза сократили инвестиции в основной капитал в первом квартале 2026 года: до 58,2 млрд (55,6% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2025 года). Для сравнения, в прошлом году в первом квартале в регионе наблюдался рост инвестиционной активности на 3,2%, сообщил Новосибирскстат. Без субъектов МСП объем инвестиций в основной капитал в регионе составил 34,6 млрд.

Максимальный провал инвестиций (без субъектов МСП) произошел в следующих отраслях:

Читать полностью

Торги по продаже имущества «Клиники НИИТО» аннулируют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Один из несостоявшихся участников торгов по продаже имущества АНО «Клиника НИИТО» опротестовал результаты одного из аукционов в УФАС. Как говорится в сообщении ведомства, арбитражный управляющий необоснованно отклонил заявку претендента и не допустил его к торгам.

— Отсечение же претендентов, правомерно участвующих в процедуре, на стадии подачи заявок не соответствует ни целям торгов, ни антимонопольным требованиям к торгам. Это также ущемляет интересы кредиторов, — отметили в УФАС.

Читать полностью

Новосибирские аграрии перетряхивают «посевные портфели» в попытке заработать

Автор: Юлия Данилова

Общая посевная площадь в Новосибирской области в этом году составит 2 165 000 гектаров, на 20 000 больше уровня 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Гамза.

По его словам, посевные площади по зерновым и зернобобовым культурам увеличились по отношению к прошлому году на 55 000 гектаров. Напомним, по итогам 2025 года Новосибирская область вошла в число лидеров Сибирского федерального округа по производству гороха: в регионе намолотили 299,7 тысяч тонн этой культуры.

Читать полностью

Новосибирский рынок переключился на пышные цветы

Автор: Оксана Мочалова

За первые месяцы 2026 года новосибирцы на 56% чаще стали покупать пионовидные растения по сравнению с прошлым годом. Речь идет не только о классических пионах, но и о гибридных сортах роз, альстромерий и других цветов, повторяющих пышную многослойную форму. Такие данные получил маркетплейс цветов и подарков Flowwow.

Самый активный спрос на такие растения начинается в марте, а в июне число запросов увеличивается вдвое. В период массового цветения средняя цена одного цветка в городе снижается на четверть по сравнению с началом мая и составляет около 660 рублей. Это на 2% выше прошлогоднего уровня.

Читать полностью

В очереди за древесиной стоят тысячи новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

На 1 июня 2026 года в очереди за древесиной в лесничествах области стоят более 22 000 тысяч новосибирцев. Они подали заявления на 470 000 кубов древесины. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Белозеров на комитете по АПК регионального парламента.

— Очередь образовалась в пик спроса. С 2007 года, когда закон вступил в действие, был поток заявлений на собственные нужды и на строительство. Тогда объемы на строительство были по 100 кубов на человека. Однако, в процессе работы выяснилось, что 50% древесины, которая отдавалась гражданам, уходила на теневой рынок, так как людям такой объём был не нужен и некоторые ее продавали, — пояснил чиновник.

Читать полностью

Механизм покупки скота взамен изъятого дорабатывают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Через управление ветеринарии Новосибирской области хозяйствам, пострадавшим из-за карантина по пастереллезу, у которых изымался скот, перечислено 352 млн рублей. Речь идет о 8 хозяйствах. Еще два работают со страховыми компаниями. Личным подсобным хозяйствам выплачено чуть более 100 млн рублей. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов отметил, что компенсации по забою скота не получила только фермер Светлана Панина. Напомним, у жительницы села Новоключи Купинского района забили около 200 голов скота.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Власть

Группа «Дело» построит в Новосибирске второй терминал

Бизнес

Инвестиции в основной капитал в ряде отраслей в Новосибирске рухнули на 90%

Общество

Новосибирская область заняла 2-е место в стране по заболеваемости описторхозом

Бизнес Медицина

Торги по продаже имущества «Клиники НИИТО» аннулируют в Новосибирске

Бизнес

Новосибирские аграрии перетряхивают «посевные портфели» в попытке заработать

Бизнес Общество

Новосибирский рынок переключился на пышные цветы

Бизнес Власть Общество Право&Порядок

В очереди за древесиной стоят тысячи новосибирцев

Власть Общество

Механизм покупки скота взамен изъятого дорабатывают в Новосибирской области

Бизнес Власть Общество

Запрещать продажу вейпов теперь сможет Новосибирская область

Бизнес

Два контрагента заявили о планах банкротства бывшего Decathlon с начала июня

Финансы

Межбанковские переводы по QR-коду между физлицами становятся реальностью

Мировые и федеральные новости Общество

Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

Власть

Губернатор Травников вручил дипломы первому потоку «Героев НовоСибири»

Бизнес Недвижимость

Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое

Бизнес Право&Порядок

Следствие просит продлить арест экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги

Общество

В Новосибирске подтверждено более 20 случаев клещевого энцефалита

Бизнес Власть

«Будет дикое перепроизводство»: на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины

Актуальный разговор Бизнес Власть

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности