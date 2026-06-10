Группа «Дело» построит в Новосибирске второй терминал

Группа компаний «Дело», которая подписала соглашение с Новосибирской области в рамках Петербургского международного экономического форума, планирует построить в регионе ещё один крупный контейнерный терминал. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников. Ранее проекты, которые компания будет реализовывать в Новосибирске, в ГК не комментировали.

— Мы крупнейший транспортный хаб, расположенный в центре самого крупного континента планеты. Из этой формулировки следуют наши преимущества и наши сложности, ограничения. Использование преимуществ и снятие ограничений возможно за счёт развития контейнеризации. Контейнер — универсальная тара, которую дешевле транспортировать на дальнее расстояние, до экспортных портов. Поэтому все последние годы мы системно развиваем логистику и транспортную инфраструктуру в целом и конкретно контейнерную инфраструктуру и все сервисы, связанные с использованием этого вида, — пояснил Травников.

Губернатор отметил, что в регионе сегодня присутствуют все крупные логистические операторы России. Эти компании реализуют свои проекты по развитию мощностей.

— Крупный оператор «Трансконтейнер», входящий в группу компаний «Дело», принял решение о строительстве второго своего терминала. Он будет крупнее, чем существующий терминал «Клещиха», — сообщил глава региона.

По его словам, проект будет расположен в северной части Новосибирской агломерации.

— Место выбрано удачное, так как все предыдущие проекты у нас в основном концентрировались с южной и западной стороны. В результате его реализации мы получим более равномерное размещение инфраструктуры и транспортных потоков, что для нас очень выгодно, — подчеркнул Андрей Травников.

В 2020 году представители «Трансконтейнера» сообщали, что в рамках программы создания транспортно-логистических центров (ТЛЦ) планируют инвестировать в развитие терминала «Клещиха» около 1 млрд рублей и увеличить его мощность в два раза — до 395-400 тысяч ДФЭ.

Стоит отметить, что в рейтинге АСИ по итогам 2025 года, регион занял второе место в России по поддержке экспортной деятельности, уступив только Москве и опередив Московскую область. Год назад Новосибирск даже не входил в десятку лидеров по экспорту.

Группа компаний «Дело» основана в 1993 году. Работает в сегменте морской перевалки и железнодорожной транспортировки контейнеров, а также глубоководной перевалки зерна в России. В состав Группы входят 7 морских и 46 наземных терминалов. Общая мощность морских терминалов — 3,5 млн ДФЭ и 10,5 млн тонн зерна в год, наземных терминалов — 3,6 млн ДФЭ в год. Группа управляет парком из 40 тысяч фитинговых платформ и контейнеров общей вместимостью 220 тысяч ДФЭ, а также собственным флотом.

Напомним, по данным правительства Новосибирской области, к 1 апреля 2026 года доля сферы транспорта и логистики в валовом региональном продукте достигла 11%, превысив показатель 2025 года (10,9%). В 2025 году инвестиции в Новосибирской области по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» составили почти 62 миллиарда рублей. Также наблюдается рост доли мультимодальных перевозок, сочетающих железнодорожный и автомобильный транспорт, в общем объеме наземных грузоперевозок.

По итогам 2025 года больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения.

По данным сервиса Контур.Фокус, на данный момент контролирующий владелец группы компаний «Дело» с долей 51% — Сергей Шишкарёв.

Ранее редакция сообщала о том, какие соглашения заключили регионы Сибири на ПМЭФ-2026.