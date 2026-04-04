В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Автор: Артем Рязанов

Многодетные семьи в России, которые уже получали единое пособие, смогут сохранить его на 12 месяцев в 2026 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

— В 2026 году для многодетных семей меняется порядок продления единого пособия. Смысл новой нормы сводится к следующему: если многодетная семья уже получала единое пособие и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения, выплата может сохраниться еще на 12 месяцев, когда превышение укладывается в предел до 10%, — сказал Говырин РИА Новости .

Парламентарий отметил, что речь идет о продлении уже назначенного пособия. Он пояснил, что заявление следует подать в последний месяц текущего периода выплаты или в течение трех месяцев после его завершения.

Если семья с тремя и более детьми уже получает единое пособие, и при его продлении её доход оказывается выше регионального прожиточного минимума, выплата может быть сохранена ещё на 12 месяцев. Это допустимо, если превышение незначительное и не превышает 10%. В таком случае семье назначают пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума для детей. То есть для оценки права на выплату анализируется, насколько доход семьи превышает прожиточный минимум на душу населения, а размер выплаты рассчитывается исходя из детского прожиточного минимума в регионе.

Говырин пояснил, что цель нововведения заключается в том, чтобы семьи не теряли поддержку государства только из-за незначительного увеличения доходов. Он подчеркнул, что все отказы, принятые с января 2026 года по этой причине, должны быть пересмотрены без повторного обращения родителей.

— Решения, принятые с 1 января 2026 года только из-за небольшого превышения дохода, подлежат пересмотру в беззаявительном порядке. Повторно обращаться семье не придется. О результате должны сообщить в электронном виде через личный кабинет. Сама норма по закону начинает действовать с 22 мая 2026 года, но распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2026 года, поэтому и запускается пересмотр январских и последующих отказов, — заключил законодатель.

В Новосибирской области на 2026 год величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 18 560 рублей.

Для различных социально-демографических категорий установлены следующие значения:

  • для трудоспособного населения — 20 230 рублей;
  • для пенсионеров — 15 962 рубля;
  • для детей — 18 003 рубля.

Айтишники Новосибирска обогнали по зарплатам всех коллег в СФО

Автор: Оксана Мочалова

Среднемесячная зарплата в Новосибирской области в январе 2026 года составила 88 257 рублей. Это пятый результат среди всех регионов Сибирского федерального округа, сообщает Новосибирскстат.

Больше всего в регионе заработали специалисты в сфере информации и связи — 162 979 рублей. На втором месте финансисты и страховщики с 146 885 рублями. Тройку лидеров замкнула добыча полезных ископаемых со 100 135 рублями в месяц.

Новосибирская область потеряла десятую часть крупного рогатого скота

Автор: Артем Рязанов

На конец февраля 2026 года в хозяйствах Новосибирской области насчитывалось 322,8 тысячи голов крупного рогатого скота (КРС). Это на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Новосибирскстат в докладе «Социально-экономическое положение Новосибирской области» за январь—февраль 2026 года.

Поголовье коров сократилось на 12,6%, до 131 тысячи голов. Численность овец и коз уменьшилась на 23,6%, составив 111,7 тысячи. Поголовье птицы снизилось на 3,8% — до 8,47 миллиона голов. Поголовье свиней также уменьшилось, но незначительно — на 1%, до 338,4 тысячи голов.

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Автор: Оксана Мочалова

За первую неделю приёмной кампании родители подали в первые классы Новосибирска 11 тысяч заявлений. Год назад на эту же дату было около 12 тысяч. Небольшое снижение в департаменте образования связывают с тем, что родители перестали торопиться и штурмовать портал «Госуслуги» в первую минуту 1 апреля.

При этом общий прогноз на новый учебный год остаётся прежним. По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахмедгареева, в школы Новосибирска пойдут около 20 тысяч первоклассников. Львиная доля из них — выпускники детских садов, но есть и дети, которые воспитывались в другом формате.

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Автор: Мария Гарифуллина

Российские сельхозпроизводители обратились в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку фермерской продукции. Письмо на имя главы ведомства Антона Алиханова направила Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». В обращении говорится, что из-за затрат на внедрение системы фиксируются случаи банкротств и ухода в тень ряда фермерских хозяйств.

Как отмечают в ассоциации, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн рублей. Система потребовала от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупки оборудования и ряда других регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в системах идентификации и оплату труда персонала.

Юной биатлонистке из Бердска требуется реабилитация после операции на позвоночнике

Аревик Оганнисян росла здоровой девочкой. В четыре года она упала с горки и получила перелом позвонка. Тогда врачам удалось справиться с последствиями, но травма спровоцировала развитие сколиоза.

В семь лет Аревик увлеклась биатлоном. Этот спорт стал для нее смыслом жизни. Однако полностью раскрыть свой потенциал девочке мешал прогрессирующий сколиоз.

Житель Татарского района украл пенсионные деньги из машины

Автор: Артем Рязанов

В Татарском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело против местного жителя. Мужчина работал водителем в компании «Почта России». В начале марта 2024 года он взял из служебной машины 52 тысячи рублей. Эти деньги были предназначены для выплаты пенсий.

Доступ к деньгам был свободным, поэтому водитель смог незаметно их забрать. Правоохранители начали расследование по статье о краже.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

