В Госдуме рассказали о новых правилах продления пособий многодетным семьям

Многодетные семьи в России, которые уже получали единое пособие, смогут сохранить его на 12 месяцев в 2026 году. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

— В 2026 году для многодетных семей меняется порядок продления единого пособия. Смысл новой нормы сводится к следующему: если многодетная семья уже получала единое пособие и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения, выплата может сохраниться еще на 12 месяцев, когда превышение укладывается в предел до 10%, — сказал Говырин РИА Новости .

Парламентарий отметил, что речь идет о продлении уже назначенного пособия. Он пояснил, что заявление следует подать в последний месяц текущего периода выплаты или в течение трех месяцев после его завершения.

Если семья с тремя и более детьми уже получает единое пособие, и при его продлении её доход оказывается выше регионального прожиточного минимума, выплата может быть сохранена ещё на 12 месяцев. Это допустимо, если превышение незначительное и не превышает 10%. В таком случае семье назначают пособие в размере 50% от регионального прожиточного минимума для детей. То есть для оценки права на выплату анализируется, насколько доход семьи превышает прожиточный минимум на душу населения, а размер выплаты рассчитывается исходя из детского прожиточного минимума в регионе.

Говырин пояснил, что цель нововведения заключается в том, чтобы семьи не теряли поддержку государства только из-за незначительного увеличения доходов. Он подчеркнул, что все отказы, принятые с января 2026 года по этой причине, должны быть пересмотрены без повторного обращения родителей.

— Решения, принятые с 1 января 2026 года только из-за небольшого превышения дохода, подлежат пересмотру в беззаявительном порядке. Повторно обращаться семье не придется. О результате должны сообщить в электронном виде через личный кабинет. Сама норма по закону начинает действовать с 22 мая 2026 года, но распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2026 года, поэтому и запускается пересмотр январских и последующих отказов, — заключил законодатель.

В Новосибирской области на 2026 год величина прожиточного минимума на душу населения установлена в размере 18 560 рублей.

Для различных социально-демографических категорий установлены следующие значения:

для трудоспособного населения — 20 230 рублей;

для пенсионеров — 15 962 рубля;

для детей — 18 003 рубля.

