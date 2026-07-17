Губернатор Травников оценил оснащение новых корпусов кампуса НГУ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил площадку НГУ, чтобы проверить, как идет оснащение двух объектов второй очереди кампуса мирового уровня — Института медицины и медицинских технологий и Научно-исследовательского центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава области провел заседание рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус НГУ». Ректор НГУ Дмитрий Пышный доложил, что строительные работы на обоих объектах завершены. Сейчас в Институте медицины и медицинских технологий, введенном в эксплуатацию в июне 2026 года, устанавливают мебель и технологическое оборудование. В НИЦ НГУ строительно-монтажные работы тоже закончены, идет поставка и монтаж приборов.

Пышный также рассказал, что в 2025 году в университете открыли 12 лабораторий, а в этом году добавилось еще 27 новых подразделений. Часть из них занимается фундаментальными исследованиями, большинство же ориентированы на прикладные задачи — разработку прототипов и технологий для промышленности. В вузе также корректируют образовательные программы под запросы индустриальных партнеров.

Губернатор в свою очередь обратил внимание на архитектурное решение зданий. По его словам, проектировщики выбрали сдержанный стиль, который не спорит с природным окружением, и это, на взгляд правительства региона, правильный подход.

— Чем ближе к завершению, тем более четко просматривается, что удалось создать. Сдержанность и соответствие окружающей природе – абсолютно верное архитектурное решение. Надеюсь, что кампус станет вторым домом и для сотрудников университета, и для будущих студентов, — прокомментировал губернатор.

Проект кампуса НГУ реализуется в два этапа. В 2024 году сдали первую очередь: учебно-досуговый центр для специализированного учебно-научного центра и общежития на 690 мест. Тогда же, в конце 2024 года, ввели в эксплуатацию корпус поточных аудиторий с библиотекой и проектным центром. Учебный процесс там запустили с сентября 2025 года.

Сейчас в фокусе правительства НСО — продуктовые программы кампуса. Их формируют в рамках пилотного проекта Минобрнауки. Всего утверждено четыре направления с 39 продуктами: биотехнологии и биомедицина, искусственный интеллект и работа с большими данными, космическое и специальное приборостроение, а также программа ранней профориентации для школьников.

Одно из ключевых направлений — биомедицина. В правительстве региона уточнили, что программа включает 19 продуктов разной степени готовности. Среди целевых показателей — разработка новых диагностических и терапевтических систем для клиник, а также подготовка не менее 1000 специалистов в области медицины и фармации к 2036 году.

Строительство объектов второй очереди ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».