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Власть

Губернатор Травников оценил оснащение новых корпусов кампуса НГУ

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Вторая очередь проекта включает 39 продуктов по четырем направлениям — от биомедицины до космического приборостроения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников посетил площадку НГУ, чтобы проверить, как идет оснащение двух объектов второй очереди кампуса мирового уровня — Института медицины и медицинских технологий и Научно-исследовательского центра. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава области провел заседание рабочей группы по содействию реализации проекта «Кампус НГУ». Ректор НГУ Дмитрий Пышный доложил, что строительные работы на обоих объектах завершены. Сейчас в Институте медицины и медицинских технологий, введенном в эксплуатацию в июне 2026 года, устанавливают мебель и технологическое оборудование. В НИЦ НГУ строительно-монтажные работы тоже закончены, идет поставка и монтаж приборов.

Пышный также рассказал, что в 2025 году в университете открыли 12 лабораторий, а в этом году добавилось еще 27 новых подразделений. Часть из них занимается фундаментальными исследованиями, большинство же ориентированы на прикладные задачи — разработку прототипов и технологий для промышленности. В вузе также корректируют образовательные программы под запросы индустриальных партнеров.

Губернатор в свою очередь обратил внимание на архитектурное решение зданий. По его словам, проектировщики выбрали сдержанный стиль, который не спорит с природным окружением, и это, на взгляд правительства региона, правильный подход.

— Чем ближе к завершению, тем более четко просматривается, что удалось создать. Сдержанность и соответствие окружающей природе – абсолютно верное архитектурное решение. Надеюсь, что кампус станет вторым домом и для сотрудников университета, и для будущих студентов, — прокомментировал губернатор.

Проект кампуса НГУ реализуется в два этапа. В 2024 году сдали первую очередь: учебно-досуговый центр для специализированного учебно-научного центра и общежития на 690 мест. Тогда же, в конце 2024 года, ввели в эксплуатацию корпус поточных аудиторий с библиотекой и проектным центром. Учебный процесс там запустили с сентября 2025 года.

Сейчас в фокусе правительства НСО — продуктовые программы кампуса. Их формируют в рамках пилотного проекта Минобрнауки. Всего утверждено четыре направления с 39 продуктами: биотехнологии и биомедицина, искусственный интеллект и работа с большими данными, космическое и специальное приборостроение, а также программа ранней профориентации для школьников.

Одно из ключевых направлений — биомедицина. В правительстве региона уточнили, что программа включает 19 продуктов разной степени готовности. Среди целевых показателей — разработка новых диагностических и терапевтических систем для клиник, а также подготовка не менее 1000 специалистов в области медицины и фармации к 2036 году.

Строительство объектов второй очереди ведется в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодежь и дети».

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Предпринимателей Новосибирска не интересуют места на городских кладбищах

Автор: Юлия Данилова

Аукционы на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территориях городских кладбищ признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На данный момент прошли 9 торгов, по трем из них были определены победители ― всего четверо предпринимателей, которые получили право на установку четырех киосков. Причем на торги от 14 июля на размещение двух НТО на кладбище «Инское» заявки подал один предприниматель ―  ИП Ибрагимов Д.С. По одному лоту он впоследствии отозвал заявку. Речь шла о размещении НТО площадью 150 кв. м на 7 лет с арендной платой за год 816 тысяч рублей.

По шести торгам заявок не было.

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В Октябрьском районе Новосибирска снесут 19 домов ради квартала высоток

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект комплексного развития территории (КРТ) в границах улиц Обской, Закавказской и Бердского переулка. Участок площадью 1,79 гектара будет комплексно развит: здесь планируется снести 19 объектов и построить современный жилой квартал. Предельный срок реализации проекта — 2033 год.

Согласно постановлению, под снос пойдут частные жилые дома по улице Закавказской и Бердскому переулку, а также многоквартирные дома, признанные аварийными, — на Обской,78 и 94, и в Бердском переулке,5. Расселение последнего на момент принятия решения уже завершено. Для остальных объектов снос будет осуществляться при условии обеспечения жилищных и имущественных прав собственников.

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Новосибирская область за год потеряла почти 10 тысяч гектаров сельхозземель

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году площадь сельхозугодий сократилась на 9,5 тыс. гектаров и теперь составляет 11 086,8 тыс. гектаров. При этом общая площадь земельного фонда региона осталась неизменной — 17 775,6 тыс. гектаров, сообщает Управление Росреестра по Новосибирской области.

Основу фонда по-прежнему формируют две крупнейшие категории — земли сельхозназначения (62,4%) и земли лесного фонда (26,1%). Еще около 6% приходится на земли запаса, остальное распределено между населенными пунктами, водным фондом, промышленными объектами и особо охраняемыми территориями.

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В медресе в Новосибирске официально разрешили проводить обряды

Автор: Оксана Мочалова

Городские власти привели в соответствие с действующим законодательством разрешенные виды использования для земельного участка, на котором уже несколько лет ведется строительство медресе. Соответствующее постановление подписал мэр Новосибирска.

Речь идет о территории площадью более 13 тысяч квадратных метров в Кировском районе, неподалеку от административного здания по адресу улица Мира, 54. Согласно документу, местной мусульманской религиозной организации «Соборная Мечеть» теперь официально разрешено использовать этот участок для объектов религиозного назначения, включая совершение обрядов и ведение образовательной деятельности. Это важный юридический шаг для объекта, строительство которого ведется с 2017 года.

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Получат миллион: НСО вошла в число регионов-лидеров по количеству лучших студенческих стартапов

136 начинающих новаторов из Новосибирской области получат финансовую поддержку в размере одного миллиона рублей каждый. Эта сумма будет направлена на реализацию их бизнес-идей, отобранных в рамках программы «Студенческий стартап», организованной Фондом содействия инновациям и Платформой университетского технологического предпринимательства в 2026 году.

Ирина Мануйлова, заместитель губернатора, подчеркнула, что региональные власти активно поддерживают одаренную молодежь, что полностью соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Этот проект нацелен на создание благоприятных условий для развития талантов и самореализации молодежи. Программа «Студенческий стартап» пользуется значительной популярностью среди студентов, и количество победителей в Новосибирской области стабильно увеличивается.

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Самые популярные у мигрантов сферы заработка изменились в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Самой востребованной у трудовых мигрантов сферой трудоустройства в Новосибирской области сейчас является ремонт транспортных средств и мотоциклов. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко. На втором месте находится сфера строительства, на третьем — сфера транспортировки.

— Здесь у нас произошли изменения. Ранее на первом месте было строительство,  — констатировала она.

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