Жара возвращается: в Новосибирской области на выходных ожидается до +30 °C

В Новосибирской области в ближайшие дни сохранится тёплая погода, местами возможны дожди и грозы. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЗСУГМС), температурный фон будет постепенно расти.

В субботу, 18 июля, станет ещё теплее: ночью +13…+18 °C, днём +24…+29 °C. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на северо-западное, его скорость составит 4–9 м/с, с порывами ночью до 16 м/с, днём — до 14 м/с.

К воскресенью, 19 июля, жара усилится: днём температура достигнет +25…+30 °C, ночью опустится до +12…+17 °C. Осадки маловероятны — преимущественно без осадков, лишь ночью по востоку области местами возможны небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 2–7 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Жителям и гостям региона стоит учитывать вероятность гроз и сильных дождей в — лучше иметь при себе зонт и избегать нахождения на открытой местности во время грозы. На выходных же погода будет более благоприятной для прогулок и поездок за город.

Стоит отметить, что метеорологи «Яндекс Погоды» подготовили прогноз на вторую половину лета, с использованием ИИ-технологии «Метеум».

Во второй половине июля в Сибири будет дождливо. В Новосибирске неделя завершится сильными дождями, которые продолжатся и на следующей неделе, несмотря на короткий период жары до +27…+29 °C. В Омске дожди уже идут и будут идти на следующей неделе, сменяясь более прохладной погодой с температурой около +20…+22 °C. Особенно влажно будет в Красноярске, где две недели подряд ожидаются непрерывные осадки разной интенсивности при душной погоде и температуре +24…+28 °C.

На границе июля и августа погода начнёт меняться. В Красноярске и Новосибирске осадков станет меньше, а температура опустится до +18…+22 °C. Первая половина августа будет относительно тёплой, с редкими дождями. В Омске конец июля и начало августа снова будут дождливыми, но температура останется стабильной — около +20…+22 °C как минимум до середины месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область идет грозовой фронт.