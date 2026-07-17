Россияне смогут оплачивать покупки через QR-код в Аргентине

До 2033 года в Новосибирске будет реализовано 9 проектов в сфере АПК на общую сумму 65 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на «Днях поля».

— Например, в регионе построят сыродельный завод, объем готовой продукции будет превышать 35 тысяч тонн в год. Кроме того, в Новосибирской области появится современный элеваторный комплекс для хранения 165 тысяч тонн зерна, — сообщил он.