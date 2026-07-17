Россияне смогут оплачивать покупки через QR-код в Аргентине

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где граждане России получили возможность оплачивать товары и услуги напрямую с российского банковского счета через систему QR-кодов.
— Это направление входит в тройку наиболее популярных у российских путешественников на континенте, при этом интерес к стране дополнительно подогревается успехами аргентинской сборной на последних чемпионатах мира, — пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.
По его словам, технология оплаты поддерживает практически все форматы QR-кодов, используемые в Аргентине.
По данным ВТБ, с начала года клиенты банка совершили за рубежом более 524 тысяч платежей по QR-коду на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей — это в десятки раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наиболее востребованными категориями для таких транзакций остаются продукты питания в супермаркетах, электроника и одежда.