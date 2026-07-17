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Финансы

Россияне смогут оплачивать покупки через QR-код в Аргентине

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Наиболее популярны у соотечественников за рубежем расчеты за продукты в супермаркетах, электронику и одежды

Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где граждане России получили возможность оплачивать товары и услуги напрямую с российского банковского счета через систему QR-кодов.

— Это направление входит в тройку наиболее популярных у российских путешественников на континенте, при этом интерес к стране дополнительно подогревается успехами аргентинской сборной на последних чемпионатах мира, — пояснил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

По его словам, технология оплаты поддерживает практически все форматы QR-кодов, используемые в Аргентине.

По данным ВТБ, с начала года клиенты банка совершили за рубежом более 524 тысяч платежей по QR-коду на общую сумму свыше 1,6 млрд рублей — это в десятки раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Наиболее востребованными категориями для таких транзакций остаются продукты питания в супермаркетах, электроника и одежда.

 

Иллюстрация создана с помощью нейросети magnific.com

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

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Аграрные проекты стоимостью более 65 млрд рублей запустят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

До 2033 года в Новосибирске будет реализовано 9 проектов в сфере АПК на общую сумму 65 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правления Россельхозбанка Борис Листов на «Днях поля».

— Например, в регионе построят сыродельный завод, объем готовой продукции будет превышать 35 тысяч тонн в год. Кроме того, в Новосибирской области появится современный элеваторный комплекс для хранения 165 тысяч тонн зерна, — сообщил он.

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Угрозу засухи в регионах Сибири признали страховые компании

Автор: Юлия Данилова

Большую озабоченность страховщиков, работающих с аграриями, вызывает ситуация в Алтайском крае. Из-за жары и отсутствия дождей в регионе возникла угроза засухи. Об этом сообщил президент НСА Корней Биждов.

— Данные космического мониторинга НСА показали: такой риск действительно повышен для ряда районов края. Однако ситуация неоднородна, и ее еще может изменить прогнозируемое выпадение осадков, — заявил эксперт.

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Банки одобряют только 7% заявок на кредиты, поступающих от новосибирского бизнеса

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область оказалась на 5 месте в топ-5 регионов России по запросам малого и среднего бизнеса на финансирование. На Новосибирск приходится 9% от всех заявок по стране, сообщили аналитики финансового маркетплейса Сравни. В топ также входят Москва — 35%, Санкт-Петербург — 14%, Московская область — 13%, Свердловская область — 10%.

В целом по России спрос МСБ на финансирование в первом полугодии 2026 года составил 38,4 млрд рублей, в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Однако уровень одобрения заявок остаётся сдержанным — порядка 7%.

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В России спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз

В первые шесть месяцев текущего года граждане воспользовались возможностью оформления более 1100 гибридных ипотечных продуктов, что в сумме составило почти 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ. Этот показатель демонстрирует пятикратный рост числа таких сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественное большинство заемщиков выбирают комбинацию рыночной ипотеки с одной из государственных льготных программ, в частности, с программой «Семейная ипотека».

Нестабильность цен на рынке недвижимости приводит к тому, что зачастую лимитов, предоставляемых льготными программами, оказывается недостаточно для приобретения жилья желаемой площади. В связи с этим комбинированная ипотека, объединяющая государственную поддержку и рыночные условия, становится ключевым инструментом для получения более значительных сумм кредита под более низкие процентные ставки.

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Банки стали чаще отказывать новосибирцам в кредитовании

Автор: Артем Рязанов

В июне в Новосибирской области количество отказов в выдаче потребительских кредитов выросло до 75,4%. Это на 0,8 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) в своем исследовании.

В десятку лидеров по доле отказов вошли Оренбургская, Кемеровская и Омская области, Краснодарский край, Татарстан, Челябинская и Волгоградская области, а также Ставропольский и Алтайский края. Среднегодовая доля отказов в выдаче потребительских кредитов по России в июне достигла 73,3%, увеличившись на 1,4 п. п. по сравнению с маем.

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Новая 100-рублёвая купюра появится в кошельках новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Банк России с 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей. Новая купюра, выпуск которой посвящен Центральному федеральному округу, получила усиленный защитный комплекс и обновленное оформление оборотной стороны.

Дизайн лицевой стороны купюры остался прежним — на ней изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами. Основным изображением оборотной стороны стал Ржевский мемориал Советскому Солдату, а также стилизованная карта Центрального федерального округа. Преобладающие цвета банкноты — оливковый и оранжевый. В нижней правой части лицевой стороны теперь расположен QR-код, который ведет на страницу сайта Банка России с подробным описанием всех защитных признаков.

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