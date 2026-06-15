Закон, разрешающий изымать землю у собственников, принимают в Новосибирске

Условия реквизиции

Правительство Новосибирской области вносит изменения в закон о регулировании земельных отношений на территории региона.

В частности, в рамках поправок, в соответствии с пятьдесят первой статьёй Земельного кодекса РФ, в случаях военного положения, стихийных бедствий, аварий, эпидемии, эпизотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, предлагается разрешить уполномоченным исполнительным органам государственной власти временно изымать земельный участок у собственников. Для урегулирования процедуры реквизиции проектом закона предлагается правительству Новосибирской области закрепить полномочия по установлению понятного порядка принятия решения о реквизиции земельного участка, а за департаментом имущества закрепить полномочия по принятию решения о его реквизиции.

— Сейчас у нас таких полномочий нет нигде. Предлагаем их установить. Кроме того, за департаментом предлагается закрепить полномочия по осуществлению государственной кадастровой оценки объектов недвижимости в соответствии с федеральным законом, —отметил руководитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов.

Бесплатная земля

Кроме того, по предложению прокуратуры, которое одобрил губернатор, предлагается расширить круг льготных категорий граждан, имеющих право на получение земельных участков. Речь идёт о войсках Национальной гвардии Российской Федерации и членах их семей.

Поправками также прописывается сохранение права на первоочередное бесплатное предоставление земельных участков в собственность гражданам, имеющим ребёнка-инвалида и гражданам, имеющим трёх и более детей, если они не смогли получить земельный участок до достижения детьми возраста 18 лет.

— Это обусловлено длительностью оказания мер поддержки по предоставлению земельных участков, — пояснил Шилохвостов.

Это также актуально для лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации, проживающих по месту жительства и месту пребывания в городском округе. Этой категории граждан также предлагается выделять земельные участки на территории городского округа.

— Сейчас у нас округа исключены для всех, но вот для этой категории предлагается разрешить. Для членов семей погибших участников специальной военной операции при предоставлении земельных участков в собственность будет учитываться место жительства, место пребывания погибшего участника СВО, — отметил глава департамента.

Еще одной поправкой предлагается установить право на внеочередное получение единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства для лиц, указанных в распоряжении президента Российской Федерации. Например, граждан, имеющих ребёнка-инвалида, многодетных и т.д.

Уточняются условие, при котором лица, работающие и проживающие в сельском населённом пункте, не менее пяти лет, имеют право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. При этом предусматривается непрерывность работы и проживания в данной местности.

— Льгота будет предоставляться лицам, имеющим длительную реальную связь с территорией. При этом у получателей в собственности и постоянном бессрочном пользовании не должно быть участка площадью 0,4 га и более, — подчеркнул Роман Шилохвостов.

Корректировки уже обсуждаются в Заксобрании и в первом чтении могут быть вынесены на июньскую сессию.

Напомним, на конец 2025 года, по данным Министерства социального развития региона, очередь льготных категорий граждан, которые подали заявления на получение земельных участков, составляла около 40 тысяч человек. За минувший год выданы около 500 участков, а очередь выросла почти на 2 тысячи человек. 1400 человек предпочли единовременную денежную выплату (ЕДВ). Напомним, выплата взамен участка составляет чуть более 300 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что льгота по предоставлению бесплатных земельных участков распространяется не на всех участников боевых действий.