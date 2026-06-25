Корпорация развития Новосибирской области отчиталась о работе

На очередном заседании Совета по инвестициям, которое провел губернатор Андрей Травников, были подведены итоги работы Корпорации развития региона за 2025 год. Врио гендиректора Корпорации Ольга Молчанова представила отчет о деятельности организации.

В минувшем году Корпорация развития активно занималась привлечением и всесторонней поддержкой инвесторов, решала вопросы инфраструктурных ограничений и способствовала развитию федерального проекта «Производительность труда» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который стартовал в 2025 году.

За 2025 год Корпорация развития оказала 253 комплексные консультации инвесторам, благодаря чему в регион привлекли 18 новых инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений 21,7 миллиарда рублей. На конец года Корпорация вела сопровождение 63 проектов, расположенных в различных площадках области, включая Промышленно-логистический парк, индустриальный парк «Южный ПЛП», территории опережающего развития (ТОР) «Линёво» и «Горный», а также другие объекты.

Резиденты Промышленно-логистического парка, которых насчитывается 45 компаний, уже внесли в областную казну свыше 11 миллиардов рублей налогов. Только за прошлый год их налоговые отчисления составили 3,4 миллиарда рублей, демонстрируя рост по сравнению с 2,7 миллиарда рублей в 2024 году.

Федеральный проект «Производительность труда» является одним из ключевых факторов экономического роста. На конец 2025 года к нему присоединились 217 компаний, а более 5000 сотрудников прошли обучение. Экономический эффект от внедрения бережливых технологий оценивается в миллиарды рублей. За период с 2020 по 2025 год прирост налоговых отчислений от участвующих предприятий достиг 5,6 миллиарда рублей.

Андрей Травников отметил успешную реализацию проекта «Производительность труда» в регионе, подчеркнув заинтересованность предприятий и наличие собственных региональных наработок. Губернатор дал поручение сделать обучающие программы и рекомендации более отраслевыми.

Кроме того, на заседании инвестсовета было одобрено предложение по созданию производственного комплекса по выпуску готовых блюд длительного хранения на территории ТОР «Линёво». Проект, который курирует Корпорация развития Новосибирской области, представила компания «Освоение Сибири». Предприятие планирует наладить выпуск премиальных готовых блюд, пригодных для хранения до 12 месяцев при комнатной температуре благодаря технологии ретортирования. Общий объем инвестиций в проект составит 105 миллионов рублей.

Ольга Молчанова добавила, что ТОР «Линёво» успешно развивается: в настоящее время там реализуют свои проекты пять резидентов. В 2025 году в ТОР начали работу Центр технической поддержки карьерной техники БЕЛАЗ и логистический комплекс «Элси Логистика». В ближайших планах — запуск производства кормов для аквакультур компанией «Сиббиоресурс».