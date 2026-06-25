«Кладбище деревень пополняется»: в Новосибирской области ликвидированы еще два населенных пункта

На июньской сессии регионального парламента депутаты вновь приняли решение об упразднении двух населенных пунктов, расположенных в районах области.

С карты региона исчез поселок Зубари Каякского сельсовета Чулымского района. С 2023 года в населенном пункте не зарегистрировано и не проживает ни одного жителя, отсутствуют объекты производственного и социально-культурного назначения, водоснабжения и энергоснабжения.

— Транспортное сообщение и дорога к поселку отсутствуют. Там нет строений и сооружений, которые зарегистрированы в ЕГРН. Оснований для восстановления указанного населенного пункта в настоящее время нет, — констатировал глава Каякского сельсовета Чулымского района Новосибирской области Николай Никифоров.

Также упразднен населенный пункт 3192 км Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области. С 2023 года в локации также не проживает ни одного жителя и местная власть не видит оснований для ее восстановления.

— В населенном пункте отсутствую домовладения, производственные объекты, нет водоснабжения и электроснабжения, — пояснила глава Кокошинского сельсовета Чулымского района Татьяна Катернюк.

Депутат Роман Яковлев с сожалением констатировал, что в регионе пополняется кладбище умерших деревень. Он заявил, что такие населенные пункты имеют возможность для возрождения.

— Предлагаю рассмотреть возможность развития в таких локациях деревенского и экологического туризма. Участки, где есть дорога, электричество и водоснабжение можно бесплатно раздавать жителям Новосибирска и области для садоводства и огородничества, — добавил он.

Напомним, в 2025 году с карты исчезли восемь деревень и поселков в Болотнинском, Каргатском, Коченевском и Чулымском районах. Больше всего ликвидаций в Болотнинском и Каргатском районах. В основном жители уезжают из-за отсутствия инфраструктуры. Деревня официально может быть признана упраздненной, если на ее территории в течение последних трех лет не проживает ни одного жителя.

Всего на конец 2025 года в регионе зарегистрированы 1534 населенных пункта. Для сравнения, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Новосибирской области было зарегистрировано 1534 населенных пункта, в 57 селах никто не жил. С переписи 2002 года с карты области исчезло 32 деревни. По данным Новосибирскстата, на начало 2017 года в Новосибирской области было зарегистрировано более 1,5 тыс. населенных пунктов. 56 из них числились на учете, но не имели населения.

Январская сессия регионального парламента 2026 года в двух чтениях проголосовала за ликвидацию трех населенных пунктов.

Стоит отметить, что в 2025 году депутаты уже предлагали поискать землю для льготников в заброшенных деревнях.

По данным Министерства социального развития региона, очередь льготных категорий граждан, которые подали заявления на получение земельных участков, составляет в Новосибирской области около 40 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что в одном из районов Новосибирской области исчезло 86 поселений. Жители массово покинули эти населенные пункты.