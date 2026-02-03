Ученые СО РАН хотят привлечь к разработке Попигайского месторождения белорусов

С помощью коллег из Беларуси ученые СО РАН рассчитывают в ближайшее время начать опытную эксплуатацию Попигайского месторождения в Якутии. О этом сообщил доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

— Основная проблема с Попигайским месторождением в том, что оно чудовищно богатое и стоит на балансе в федеральном реестре как месторождение импактных алмазов. Главная проблема — это стоимость лицензии на разработку. В прошлом году правительство РФ приняло решение перевести месторождение из разряда «алмазов» в разряды «абразивы», для которых есть технология. Но, честно говоря, Росгеология боится сделать такую переоценку, потому что тогда стоимость федерального имущества упадет на триллионы рублей, — комментирует Похиленко.

Ситуацию с мертвой точки, по его словам, может сдвинуть совместный проект с белорусами.

— Помимо алмазов, в этом месторождении есть тагамид — природная нанокерамика. Мы с нашими белорусскими коллегами посмотрели ее абразивные свойства. Она блестяще подходит для полировки рельсов скоростных магистралей, которые мы собираемся активно строить. Она прекрасно подходит для того, чтобы резать граниты, делать облицовочные материалы, для строительства дорог и т.д. — перечислил ученый.

Он напомнил, что сейчас Россия закупает абразивные материалы у Индии и Бразилии, а в месторождении лежат триллионы тонн этого материала. Также на месторождении есть графит, необходимый для производства аккумуляторов, в том числе литиевых.

— Там тоже редкие редкоземельные металлы. Плюс марганец, плюс благородные металлы: платина, золото. Иногда это идет в промышленных концентрациях, — добавил он.

Николай Похиленко не исключил, что Попигайский кратер также нужно включать в кластер редких и редкоземельных металлов, который планируется сформировать в России.

Напомним, сибирские ученые еще в 2015 году направили в ФАНО документы по освоению месторождения импактных алмазов Попигайского метеоритного кратера. Представитель Института геологии и минералогии СО РАН рассказывал Infopro54, что в использовании импактных алмазов очень заинтересованы различные компании, в том числе те, которые производят буровой инструмент, так как импактные алмазы обеспечивают больший срок службы инструмента и более высокую производительность. Они могут работать при бо́льших температурах и при бо́льших скоростях, чем инструмент на основе синтетических алмазов. Это важно при сложном бурении, особенно сланцевых месторождений.

На 2015 год оцененные запасы импактных алмазов по двум фрагментам Попигайского кратера составляли 147 млрд карат. Прогнозная оценка превышала 1 трлн карат. Запасы всех синтетических алмазов в мире, которые применялись в промышленности, в 2015 году составляли 11 млрд карат.

Ранее редакция сообщала о том, что «АЛРОСА» будет искать алмазы по методу новосибирских ученых.