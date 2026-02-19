Предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

В Новосибирской области решили системно «свести» промышленные предприятия региона с научными институтами. Директор НИОХ СО РАН Елена Багрянская отметила, что такое поручение дал губернатор Андрей Травников на последнем заседании научно-технологического совета.

— В ближайшее время соберутся директора промышленных предприятий, которые будут рассматривать проекты, присланные институтами СО РАН. Это серьёзный вопрос, требующий инвестирования. Например, Красноярск, другие регионы значительно превышают нас по выходу научных разработок в промышленность. Наши предприятия не очень активны. Предложения, которые они рассылали ранее, институты не заинтересовали, так что это вторая попытка, — отметила Багрянская.

Она напомнила, что раньше институты СО РАН ориентировали на фундаментальную науку, а в последние годы — на решение прикладных задач: разработка синтеза, технологий, внедрение на различные предприятия и т.д. Сейчас большая часть средств Российского научного фонда также направлена на решение практических задач, а их можно сформулировать только вместе с квалифицированным промышленным заказчиком. У НИОХ СО РАН есть ряд небольших договоров с предприятиями, в том числе ОПК, косметической промышленности, сельского хозяйства.

В рамках развития сотрудничества с промышленностью региона НИОХ СО РАН подписал соглашение с ТПП Новосибирска. Президент ТПП Сергей Алтухов отметил, что наиболее востребованными у предприятий региона могут быть разработки, направленные на контроль сырья, готовой продукции, лабораторные испытания.

Елена Багрянская добавила, что в рамках центра спектральных исследований, институт может с очень высокой точностью анализировать все продукты.

— Например, сейчас многие новосибирские компании получают сырье из Китая. Его качество очень часто «плавает», а содержание не соответствует сертификату, и у предприятия возникают большие проблемы с выпуском продукции: увеличивается количество брака и т.д. Также обращаются небольшие компании, которые просят проанализировать входное сырьё, чтобы посмотреть, чем они могут его заменить в случае если покупка где-либо становится невозможна, — пояснила она.

Напомним, в рамках форума «Технопром» представители бизнеса, науки и вузов обсудили возможности удвоения финансирования исследований и разработок. Участники панельной сессии «Инвестиции бизнеса в науку: проблемы и перспективы», которая была организована в Новосибирске по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей, отметили, что через полгода стало понятно: наращивать финансирование науки и разработок государство стремится руками бизнеса, так как у бюджета возможности для этого ограничены.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты. В лидерах — медицинские технологии.