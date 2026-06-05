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Финансы

Успешная трансформация: малый и средний бизнес России принял языковые требования

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Более 90% респондентов сообщили, что нововведения оказали незначительное влияние на их деятельность

Малое и среднее предпринимательство в России успешно адаптировалось к новым законодательным нормам, касающимся использования русского языка, без ущерба для своей деятельности. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного ВТБ совместно с «Онлайн Патентом», которые были представлены на ПМЭФ-2026.

С начала марта 2026 года в стране вступили в силу предписания, обязывающие использовать русский язык в наименованиях вывесок и информационных указателях. Опрос, охвативший 863 предприятия, выявил, как отечественные компании справились с этими требованиями.

Более 90% респондентов сообщили, что нововведения оказали незначительное влияние на их деятельность. Из тех, кто почувствовал воздействие закона, большинство выбрали один из двух подходов: либо перевели существующие материалы на русский язык, либо официально зарегистрировали свои бренды на латинице как товарные знаки.

Примерно каждая пятая компания признала, что понесла ощутимые расходы на адаптацию, превышающие 10% их маркетинговых бюджетов. В то же время треть предпринимателей оценили дополнительные издержки как незначительные. Основными статьями расходов стали ребрендинг и модернизация веб-сайтов и внутренних платформ.

Несмотря на опасения трети компаний относительно возможного снижения узнаваемости бренда из-за изменения вывесок, на практике большинство не зафиксировали существенных изменений ни в объемах продаж, ни в уровне взаимодействия с клиентами.

В 2026 году наблюдается заметный рост числа регистраций товарных знаков: с января по апрель общее количество заявок увеличилось на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Интересно, что спрос на знаки, выполненные кириллицей, вырос на 23%, тогда как на обозначения на латинице или комбинированные — на 40%. Пик активности пришелся на февраль и март, после чего наблюдалось снижение, связанное с постепенной адаптацией бизнеса к новым правилам. Тенденция к регистрации кириллических обозначений стала заметна еще в 2025 году, сразу после принятия закона.

Алина Акиншина, генеральный директор компании «Онлайн Патент», пояснила, что единственным способом легального использования нерусскоязычных обозначений в потребительской информации является их регистрация в Роспатенте в качестве товарных знаков. Учитывая, что в России зарегистрировано свыше миллиона товарных знаков, возрастает риск случайного использования обозначений, схожих с уже охраняемыми брендами. По ее словам, многие компании, пользуясь совместным сервисом банка и «Онлайн Патента» по регистрации товарных знаков, эффективно снижают риски возникновения потенциальных конфликтов, которые зачастую могут оборачиваться многомиллионными претензиями.

*Опрос проведен в мае 2026 года среди 863 компаний малого и среднего бизнеса.

Фото: magnific.com/Автор: mindandi  

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирcк

Теги : Экономика ПМЭФ ВТБ

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