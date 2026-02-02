Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Бизнес Власть

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ученые СО РАН уверены, что в него должны войти не только мелкие, но и крупные площадки

В кластер редких и редкоземельных металлов может войти ряд месторождений Восточной Сибири и Арктики. О наиболее перспективных из них рассказал доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

Это месторождения Талнахского рудного узла, которые разрабатываются компаниями Норильского дивизиона, Томторское месторождение. По словам ученого, там очень высокое содержание редких и редкоземельных металлов. В последнее время была получена информация о наличии в этом месторождении марганцевых руд.

— Сейчас мы импортируем около миллиона тонн марганцевой руды в год. Она нам нужна, чтобы обеспечить нашу металлургическую промышленность и кое-что другое, где необходим марганец. Нам нужно много качественного ниобия, феррониобия. Сейчас мы в основном закупаем его в Бразилии. Но на месторождении Араша среднее содержание оксида редкоземельных руд — 21 кг на тонну, а на Томторском месторождении — 67 кг, то есть в три с лишним раза больше. А по запасам наше месторождение перекрывает Араш, — заявил Похиленко.

К интересным для разработки ученый также отнес Селигдарское (Якутия), Катугинское (Забайкалье), Белоземинское и Зашихинское (Иркутская область), Военкольское и Чуктуконское (Красноярский край), Сорское (Хакасия) и Гольцовское (Иркутская область) месторождения. Там разведаны запасы тантала, циркония, ниобия, лития. Также можно организовать добычу неодима, самария, скандия, гадолиния, празеодима, диспрозия.

— Неодим, например, используется в новом поколении бесколлекторных двигателей, генераторов. Это ветряные генераторы и генераторы для электростанций, для автомобилей. Празеодим необходим для производства сверхмощных магнитов, скандий — для строительства самолетов, — перечисляет Похиленко.

Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос ― какие именно месторождения Сибири войдут в кластер по переработке редкоземельных металлов. О его создании ранее говорил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

— Более южные месторождения ― помельче. И там легче брать руду. Но если думать о перспективе, о будущем, о том, чтобы выйти с широчайшим диапазоном редкоземельных металлов на мировой рынок, когда более-менее устаканится политическая ситуация, то нужно глубже прорабатывать вопрос по включению в кластер крупных месторождений, — добавил ученый.

Академик также заявил, что при развитии Арктики и Северного морского пути необходимо создавать еще один горнопромышленный комплекс ― по размеру больше, чем в Норильске. По его словам, в регионе есть перспективы не только по добыче редкоземельных металлов, но и алмазов, в том числе драгоценных.

— Кто, кроме науки, поднимет и подхватит это предложение — отдельный вопрос. Там, в алмазных россыпях, идут алмазы размером более 200 каратов. Прекрасные, качественные, дорогущие. Наша геофизика сейчас вполне может работать на этих условиях. Кроме того, этот кластер расположен почти на 4 000 км к востоку от границ со странами НАТО. При разработке редкоземельных руд в Мурманской области, на Кольском полуострове расстояние от наших недоброжелателей составляет 100-150 км, и даже слабенькая ракета может остановить производство. В случае с кластером, расположенным в Сибири, — это 4000 от западных границ, на севере — Ледовитый океан, и очень широкий диапазон материалов, — заявил ученый.

Николай Похиленко напомнили, что основной задачей, которая решалась при основании Сибирского отделения Российской академии наук, было создание мощного научного центра вдали от западных границ Советского Союза.

— Вот та же самая задача в новых условиях становится не менее важной, чем раньше, может быть, даже более актуальной в связи с появлением гиперзвукового оружия. Гиперзвук до нас почти полчаса будет лететь, — резюмировал Похиленко.

Ранее редакция сообщала о том, что вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам развития Сибири дал поручение сформировать экспертную группу для определения долгосрочных потребностей экономики в редких и редкоземельных металлах, а также составления списка продукции, производство которой может быть организовано в округе. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск Арктика

Теги : СО РАН редкоземельные металлы месторождение кластер алмазы

228
0
0
Предыдущая статья
Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным
Следующая статья
В Новосибирске задержаны теневые банкиры

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Автор: Юлия Данилова

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области при поддержке Росгвардии задержали восемь человек. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности. На момент поимки шестеро из них находились в Новосибирска, двое — в Ялте.

По предварительным данным, с 2023 по 2024 год задержанные без лицензии предоставляли юрлицам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого они учредили не менее 30 фирм-однодневок. Деньги проходили, как оплата услуг или поставка товара.

Читать полностью

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область по итогам 2025 года вошла в топ-5 российских регионов по производству рапса, продемонстрировав один из самых высоких темпов роста. Валовой сбор культуры в регионе составил 425,5 тыс. тонн, что на 60,7% превысило показатели 2024 года, сообщает экспертно-аналитический центр агробизнеса «АБ-Центр».

Пятерка лидеров, в которую помимо Новосибирской области вошли Алтайский край (526,3 тыс. тонн (рост на 48,8% к показателям 2024 года), Красноярский край (511,0 тыс. тонн, +28,5%), Омская область (356,1 тыс. тонн, +56,7%) и Кемеровская область (335,6 тыс. тонн, +34,7%), обеспечила 38,7% всего объема производства России.

Читать полностью

В Новосибирске снижается производство обуви и изделий из кожи

В Новосибирской области регистрируют отрицательную динамику в производстве кожи и изделий из кожи. По данным Новосибирскстата, в 2025 году (с января по ноябрь) снижение составило 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатели не выглядят катастрофическими, но представители отрасли считают их тревожными.

Ситуация в кожевенном и обувном производстве ухудшается по всей стране. Это подтверждает отраслевой союз.

Читать полностью

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Автор: Юлия Данилова

Первая очередь научно-инжинирингового центра, который планируется создать в Институте теплофизики СО РАН (ИТ СО РАН), предполагает модернизацию существующих помещений института. Этот вопрос обсуждался во время встречи директора ИТ СО РАН Дмитрия Марковича с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым в январе 2026 года.

— Мы получаем достаточно серьёзное финансирование на капитальный ремонт. Мы также планируем получить, и это подтверждается уже в министерстве, существенную субсидию на развитие нашего вычислительного суперкомпьютерного кластера, который был создан несколько лет назад при поддержке программы приборной модернизации Минобрнауки. Сейчас этот вычислительный кластер имеет достаточно серьёзную мощность, — около трёхсот терафлопс. В рамках проекта развития научно-инжинирингового центра мы планируем довести его мощность до одного петафлопса и дальше наращивать, — добавил Маркович.

Читать полностью

Число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году

Автор: Ольга Кирсанова

Число иностранных студентов на медицинских программах в российских вузах к 2030 году может достичь 142 тысяч человек. Согласно исследованию, опубликованному в статье «Экспорт российского медицинского образования: вызовы и перспективы» в научном журнале «Национальное здравоохранение».

При сохранении текущих темпов приёма на уровне около 24 тысяч человек в год общая численность этой категории учащихся в РФ без учёта квотных мест может составить 117 тысяч человек к 2030 году. С учётом студентов, обучающихся по правительственной квоте, показатель способен достигнуть 142 тысяч, говорится в статье, опубликованной на сайте «Национального здравоохранения».

Читать полностью

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание областного правительства в Новосибирске. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил доклад о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области. Развитие рыбохозяйственной отрасли на территории Новосибирской области».

Он подчеркнул, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров, продукции АПК и создание инфраструктуры для поддержки экспорта за рубежом.

Читать полностью
Актуальный разговор

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Перед тем как идти в Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу, нужно «обрасти жирком» и заработать имя

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Право&Порядок

В Новосибирске задержаны теневые банкиры

Бизнес Власть

Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

Общество

Продали на дрова: дом 1895 года в Новосибирске до сих пор не признали аварийным

Бизнес

Новосибирская область вошла в Топ-5 производителей рапса

Бизнес Общество

В Новосибирске снижается производство обуви и изделий из кожи

Общество

Новосибирский юрист рассказала, что делать, если вы сломали ногу в гололёд

Бизнес Наука

Мощность вычислительного кластера в институте СО РАН увеличат в несколько раз

Мировые и федеральные новости Общество

В файлах Эпштейна упоминается Новосибирск

Общество

Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Общество

Новосибирский диетолог оценила черные списки продуктов и моду на суперфуды

Власть

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Общество

С улиц Новосибирска вывезли рекордное количество снега

Общество

Мошенники создают фиктивные вакансии в Новосибирске для хищения денег

Бизнес Общество Туризм

Визовый центр Канады остановил работу в Новосибирске

Общество

«Новогодний ущерб»: петарда повредила фасад балкона в Новосибирске

Бизнес

Долги по зарплате накопились более чем у трех тысяч новосибирцев

Власть

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности