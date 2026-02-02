Для кластера редкоземельных металлов в Сибири подбирают месторождения

В кластер редких и редкоземельных металлов может войти ряд месторождений Восточной Сибири и Арктики. О наиболее перспективных из них рассказал доктор геолого-минералогических наук, научный руководитель института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН, академик РАН Николай Похиленко.

Это месторождения Талнахского рудного узла, которые разрабатываются компаниями Норильского дивизиона, Томторское месторождение. По словам ученого, там очень высокое содержание редких и редкоземельных металлов. В последнее время была получена информация о наличии в этом месторождении марганцевых руд.

— Сейчас мы импортируем около миллиона тонн марганцевой руды в год. Она нам нужна, чтобы обеспечить нашу металлургическую промышленность и кое-что другое, где необходим марганец. Нам нужно много качественного ниобия, феррониобия. Сейчас мы в основном закупаем его в Бразилии. Но на месторождении Араша среднее содержание оксида редкоземельных руд — 21 кг на тонну, а на Томторском месторождении — 67 кг, то есть в три с лишним раза больше. А по запасам наше месторождение перекрывает Араш, — заявил Похиленко.

К интересным для разработки ученый также отнес Селигдарское (Якутия), Катугинское (Забайкалье), Белоземинское и Зашихинское (Иркутская область), Военкольское и Чуктуконское (Красноярский край), Сорское (Хакасия) и Гольцовское (Иркутская область) месторождения. Там разведаны запасы тантала, циркония, ниобия, лития. Также можно организовать добычу неодима, самария, скандия, гадолиния, празеодима, диспрозия.

— Неодим, например, используется в новом поколении бесколлекторных двигателей, генераторов. Это ветряные генераторы и генераторы для электростанций, для автомобилей. Празеодим необходим для производства сверхмощных магнитов, скандий — для строительства самолетов, — перечисляет Похиленко.

Он отметил, что сейчас обсуждается вопрос ― какие именно месторождения Сибири войдут в кластер по переработке редкоземельных металлов. О его создании ранее говорил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

— Более южные месторождения ― помельче. И там легче брать руду. Но если думать о перспективе, о будущем, о том, чтобы выйти с широчайшим диапазоном редкоземельных металлов на мировой рынок, когда более-менее устаканится политическая ситуация, то нужно глубже прорабатывать вопрос по включению в кластер крупных месторождений, — добавил ученый.

Академик также заявил, что при развитии Арктики и Северного морского пути необходимо создавать еще один горнопромышленный комплекс ― по размеру больше, чем в Норильске. По его словам, в регионе есть перспективы не только по добыче редкоземельных металлов, но и алмазов, в том числе драгоценных.

— Кто, кроме науки, поднимет и подхватит это предложение — отдельный вопрос. Там, в алмазных россыпях, идут алмазы размером более 200 каратов. Прекрасные, качественные, дорогущие. Наша геофизика сейчас вполне может работать на этих условиях. Кроме того, этот кластер расположен почти на 4 000 км к востоку от границ со странами НАТО. При разработке редкоземельных руд в Мурманской области, на Кольском полуострове расстояние от наших недоброжелателей составляет 100-150 км, и даже слабенькая ракета может остановить производство. В случае с кластером, расположенным в Сибири, — это 4000 от западных границ, на севере — Ледовитый океан, и очень широкий диапазон материалов, — заявил ученый.

Николай Похиленко напомнили, что основной задачей, которая решалась при основании Сибирского отделения Российской академии наук, было создание мощного научного центра вдали от западных границ Советского Союза.

— Вот та же самая задача в новых условиях становится не менее важной, чем раньше, может быть, даже более актуальной в связи с появлением гиперзвукового оружия. Гиперзвук до нас почти полчаса будет лететь, — резюмировал Похиленко.

Ранее редакция сообщала о том, что вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам развития Сибири дал поручение сформировать экспертную группу для определения долгосрочных потребностей экономики в редких и редкоземельных металлах, а также составления списка продукции, производство которой может быть организовано в округе.