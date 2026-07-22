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Бизнес Недвижимость Общество

Льготная ипотека в Новосибирской области выросла на 54% в июне

Автор: Артем Рязанов

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Средний чек в регионе составил 5,59 млн рублей, что ниже общероссийского показателя

В июне жители Новосибирской области стали чаще брать льготную ипотеку: за месяц оформлено 1 054 таких кредита (+54% к маю) на общую сумму 5,89 млрд рублей (+53% к маю). Средний чек составил 5,59 млн рублей при среднем сроке 335 месяцев — это чуть выше, чем в мае, но пока уступает среднероссийскому показателю (6,08 млн рублей). К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

За первое полугодие в регионе оформлено 4,86 тыс. льготных ипотек на 26,83 млрд рублей — это 1,7 новых кредита на каждую тысячу жителей.

Причина роста — ожидание ужесточения правил семейной ипотеки, которое должно вступить в силу в октябре. По мнению экспертов, заёмщики спешат закрыть сделки на старых условиях, и это дало всплеск в июне. Доля льготных кредитов в Новосибирской области составила 46% от количества и 61% от объёма, что незначительно ниже средних значений по России (48% и 64% соответственно).

Среди соседей по Сибирскому федеральному округу картина неоднородная. В июне абсолютным лидером стал Красноярский край (996 кредитов на 5,30 млрд рублей), однако Новосибирская область уверенно опережает Омскую (607 кредитов), Кемеровскую (531) и Томскую (460) области как по количеству, так и по денежному объёму. По среднему чеку регион (5,59 млн) уступает только Иркутской области (5,63 млн), но опережает Томскую область (5,55 млн) и Красноярский край (5,33 млн). При этом по активности населения — 1,7 кредита на 1 тыс. жителей — Новосибирская область показывает результат на уровне Красноярского края, опережает Иркутскую область (1,3), но значительно уступает Республике Бурятия (3,3).

В целом по России июнь стал рекордным месяцем 2026 года: количество льготных ипотек выросло на 67%, объём — на 69% по сравнению с маем. Средняя сумма кредита достигла пиковых 6,08 млн рублей, а средний срок составил 326 месяцев (27 лет 2 месяца). Однако аналитики не спешат с оптимизмом: во II квартале выдачи упали на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а результаты I полугодия оказались ниже средних значений II полугодия 2025 года. Ажиотаж, спровоцированный грядущими изменениями, неизбежно сменится охлаждением — фундаментальных причин для устойчивого роста рынка сейчас нет.

Ранее редакция сообщала о том, что количество выданных ипотечных кредитов в Новосибирске за I квартал выросло на 56%.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Даниловав

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Рубрики : Бизнес Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : кредитование ипотека

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Районами-лидерами по числу вылетов в этом году стали Татарский, Куйбышевский и Карасукский.

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Переход в фазу тотальной диагностики: новосибирский бизнес перестраивает системы управления

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Главный тренд встречи: бизнес перешел в фазу «тотальной диагностики». Проверяют всё: надежность поставщиков, устойчивость техники к сибирским перепадам температур и даже психологическую совместимость в командах.

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Автор: Оксана Мочалова

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Глава региона подчеркнул, что Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом в азиатской части страны, и открытие прямых рейсов из аэропорта Толмачёво позволит значительно активизировать взаимные экономические и культурные связи. Генеральный консул поддержал эту инициативу, отметив важность перелетов для развития торговли и бизнеса.

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Автор: Артем Рязанов

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