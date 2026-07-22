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Финансы

Каждый третий заемщик избегает банкротства через финансовое урегулирование

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Наиболее активными пользователями программ поддержки являются держатели автокредитов и кредитных карт

Финансовые трудности заемщиков зачастую удается преодолеть благодаря программам урегулирования долгов. Согласно статистике ВТБ, треть граждан, изначально выражающих намерение инициировать процедуру банкротства при общении с сотрудниками банка, в конечном итоге прибегают к реструктуризации кредитов или иным формам финансовой поддержки.

Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ, поясняет, что главный мотив, побуждающий людей к подаче заявления о банкротстве, заключается в желании мгновенно разрешить свои денежные проблемы. Однако они часто не принимают во внимание негативные долгосрочные последствия. В то же время, программы реструктуризации долгов, кредитные каникулы и прочие виды поддержки могут оказаться более действенными, способствуя сохранению финансовой стабильности.

Наиболее активными пользователями банковских программ поддержки являются держатели автокредитов и кредитных карт. Реструктуризация задолженности признана наиболее востребованной услугой в сфере финансового урегулирования. Средний долг таких клиентов достигает 650 тысяч рублей.

Сотрудники банка активно применяют технологии искусственного интеллекта для своевременного обнаружения финансовых проблем. Такой проактивный подход дает возможность заблаговременно предложить необходимые меры помощи и избежать обращения в суд для признания финансовой несостоятельности. Применение данной методики ежегодно спасает от банкротства примерно 4 тысячи человек.

Фото: magnific.com/Автор: magnific 

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

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В этих условиях все больше предприятий делают выбор в пользу альтернативных платежных инструментов. Ярким примером является система международных расчетов А7, которая демонстрирует устойчивый рост и экспертность в организации трансграничных переводов. Сегодня через компанию А7 проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Этот показатель — прямое доказательство доверия со стороны профессионального сообщества.

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Расчётно-кассовое обслуживание (РКО) предоставляет предпринимателям обширные перспективы, начиная от оперативного проведения финансовых операций с партнёрами и заканчивая своевременной выдачей зарплаты персоналу, способствует рациональному управлению денежными потоками и решает множество других актуальных задач. Грамотно выбранное РКО способно полностью удовлетворить ключевые запросы бизнеса, а также заложить прочную основу для его последующего роста и масштабирования.

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Эксперты отмечают снижение рынка неипотеки

ВТБ и экосистема недвижимости М2 провели анализ рынка купли-продажи жилья в первом полугодии 2026 года, охватывающий как сделки с использованием ипотечных средств, так и операции, финансируемые за счет собственных накоплений. Согласно полученным данным*, доля ипотечных сделок в сегменте многоквартирного жилья увеличилась на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 43%. Соответственно, доля покупок с применением собственных средств сократилась до 57%.

В течение первых шести месяцев 2026 года россияне совершили приблизительно 600 тысяч сделок по приобретению квартир без привлечения кредитных средств, что на 10% меньше, чем за первое полугодие предыдущего года. В то же время на рынке ипотечного кредитования наблюдался значительный рост: количество выданных кредитов увеличилось на 60% и превысило 478 тысяч.

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Статистика платежного рынка: россияне все чаще отказываются от карт

Потребители все чаще прибегают к альтернативным способам оплаты. За период с января по май 2026 года средняя сумма покупки при таком способе расчетов оказалась на 60% выше, нежели при использовании банковских карт.

В течение первых пяти месяцев текущего года граждане осуществили примерно 570 миллионов операций с использованием платежных стикеров, Системы быстрых платежей (СБП) и сервиса ВТБ Pay. Общая сумма транзакций превысила 660 миллиардов рублей, что на 57% больше показателей предыдущего года.

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Банки начнут информировать новосибирцев о займах до выдачи денег

Автор: Оксана Мочалова

Банки и микрофинансовые организации обяжут сообщать клиенту о попытке оформить кредит по его документам до того, как деньги будут переведены на счет получателя. Такой законопроект рассмотрят в Госдуме на текущей неделе. Главная цель документа — создание дополнительного барьера для злоумышленников, которые пытаются получить средства по чужим паспортам или с использованием взломанных аккаунтов.

Согласно тексту инициативы, клиент в обязательном порядке получит детализированное сообщение, как только система зафиксирует начало оформления кредитного договора. В уведомлении отразят все ключевые параметры сделки: итоговую сумму, процентную ставку, индивидуальные условия и сроки возврата. Особое внимание авторы уделили крупным займам: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в сообщении дополнительно продублируют инструкцию, как оперативно отказаться от получения средств и прервать сомнительную операцию.

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В России появился новый инструмент льготного кредитования

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России и Банком России инициирует новую программу льготного кредитования. Эта инициатива, основанная на механизме Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривает общий лимит в 150 миллиардов рублей. Программа будет применяться к новым кредитным договорам, оформленным после официального утверждения ее условий.

Претендовать на льготные кредиты сроком до одного года смогут предприятия, относящиеся к приоритетным отраслям экономики, а также малые компании, работающие в сфере технологий. Также в число получателей войдут участники региональных проектов, направленных на повышение производительности труда, и заемщики из субъектов РФ со средним уровнем реагирования, независимо от сферы их деятельности.

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