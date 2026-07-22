Каждый третий заемщик избегает банкротства через финансовое урегулирование

Финансовые трудности заемщиков зачастую удается преодолеть благодаря программам урегулирования долгов. Согласно статистике ВТБ, треть граждан, изначально выражающих намерение инициировать процедуру банкротства при общении с сотрудниками банка, в конечном итоге прибегают к реструктуризации кредитов или иным формам финансовой поддержки.

Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ, поясняет, что главный мотив, побуждающий людей к подаче заявления о банкротстве, заключается в желании мгновенно разрешить свои денежные проблемы. Однако они часто не принимают во внимание негативные долгосрочные последствия. В то же время, программы реструктуризации долгов, кредитные каникулы и прочие виды поддержки могут оказаться более действенными, способствуя сохранению финансовой стабильности.

Наиболее активными пользователями банковских программ поддержки являются держатели автокредитов и кредитных карт. Реструктуризация задолженности признана наиболее востребованной услугой в сфере финансового урегулирования. Средний долг таких клиентов достигает 650 тысяч рублей.

Сотрудники банка активно применяют технологии искусственного интеллекта для своевременного обнаружения финансовых проблем. Такой проактивный подход дает возможность заблаговременно предложить необходимые меры помощи и избежать обращения в суд для признания финансовой несостоятельности. Применение данной методики ежегодно спасает от банкротства примерно 4 тысячи человек.