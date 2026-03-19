Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес ПроБизнес

Почти 50 тысяч женщин-предпринимательниц зарегистрированы в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Чаще всего дамы предпочитают заниматься торговлей и недвижимостью

На начало марта 2026 года в Новосибирской области 48 988 женщин работают в статусе индивидуальных предпринимателей ИП. За три года количество новых ИП, учрежденных дамами, выросло почти на 25% (9781). Для сравнения индивидуальных предпринимателей-мужчин на 1 марта в регионе было 55 289. За три года их количество увеличилось на 22,23% (10057). Об этом редакции Infopro54 сообщили в сервисе Контур.Фокус.

— Наиболее активно женщины ведут бизнес в торговле — 14907 ИП.  На втором месте — операции с недвижимым имуществом (4184). На третьем — деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (3178), — отметили аналитики сервиса.

В топ-10 популярных у новосибирских предпринимательниц сфер также входят:

  • Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 2503
  • Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1756
  • Деятельность в области права и бухгалтерского учета 1671
  • Образование 1618
  • Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 1576
  • Работы строительные специализированные 1350
  • Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 1345.

— Самый большой пророст новых ИП, открытых за год, наблюдался в предоставлении услуг (396), операциях с недвижимостью (363) и в научной деятельности (252). Причем в науке самый большой прирост в процентном соотношении — 23%, — констатировали эксперты Контур.Фокус.

Стоит отметить, что почти 74% женских ИП работают на рынке от 2 лет и более. 16,5% из них являются «долгожителями», так как зарегистрированы свыше 10 лет назад.

Больше всего «долгожителей» в розничной торговле (3058), а также в операциях с недвижимостью (1054). На третьем месте предоставление прочих услуг (458).

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : предприниматель ИП женщины в бизнесе

22
0
0
Предыдущая статья
Пескобаза проиграла прокуратуре спор о нарушениях на Оби

Пескобаза проиграла прокуратуре спор о нарушениях на Оби

Арбитражный суд Новосибирской области поставил точку в очередном эпизоде противостояния вокруг прибрежных территорий Оби. Суд признал законным представление природоохранной прокуратуры к компании «Сибирский причал», которая эксплуатирует пескобазу на правом берегу реки в районе Чернышевского спуска.

Конфликт вокруг пескобаз длится уже почти два года. Летом 2024 года мэрия Новосибирска объявила о планах продлить Михайловскую набережную до Заельцовского бора. Муниципалитет принял постановление о резервировании земли и в одностороннем порядке расторг договоры аренды с тремя компаниями — «Стройсиб», «Причал» и «Сибирский причал». Бизнес должен был освободить участки до 17 июня 2025 года.

Читать полностью

В Новосибирске призывают не допустить «некрошоу» на выставке ритуальной сферы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в публичном пространстве начали критиковать готовящуюся выставку «Сибирь – Ритуал 2026». Андрей Свиридов, член Попечительского (наблюдательного) совета по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, написал обращение к широкому кругу лиц под заголовком «Новосибирску не нужно очередное "некрошоу"». Документ есть в распоряжении редакции.

Андрей Свиридов в своем письме напоминает истории выставок, которые в разных городах проводила компания «Некрополь», и об общественном резонансе, который они вызывают.

Читать полностью

Количество сделок по покупке бизнеса в сфере туризма и АПК выросло в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В январе 2026 года в Новосибирской области почти на 49%, по сравнению с декабрем 2025 года, вырос спрос на готовый бизнес. Об этом сообщили аналитики сервиса Авито Бизнес 360.

В топе спроса IT-компании — количество сделок по покупке такого бизнеса за месяц выросло в 3,2 раза.

Читать полностью

Запуск первой очереди центра Wildberries в Новосибирске ожидается к июлю

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Вайлдберриз» получила разрешение на строительство логистического центра в Новосибирске в 2023 году. На данный момент проект компании находится на завершающей стадии. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщил, Дмитрий Борщевский, пресс-служба Wildberries & Russ.

— В ближайшее время начнётся оформление документов, необходимых для ввода в эксплуатацию первой очереди объекта — ее запуск запланирован до конца второго квартала текущего года, а полный ввод комплекса в эксплуатацию ожидается до конца 2026 года, — добавил Борщевский.

Читать полностью

Новосибирский бронежилет получил сертификат «Сделано в России»

Автор: Артем Рязанов

Бронежилеты от новосибирской компании «ФИЛЛИН» поставляются в зону спецоперации. Их начали производить в 2022 году. Компоненты жилета «Архангел-М», популярного у военных, включая чехол, демпферы-КАП, мягкие баллистические пакеты и бронепанели, также выпускаются в Новосибирске. Недавно модель была сертифицирована под маркой «Сделано в России».

На предприятии пояснили, что наличие этого сертификата значительно облегчает участие в государственных и корпоративных тендерах, а также способствует успешному продвижению продукции на международные рынки.

Читать полностью

За навык работы с нейросетями в Новосибирске предлагают до 250 тысяч рублей

Автор: Артем Рязанов

С начала 2026 года в Сибирском федеральном округе работодатели разместили 196 вакансий, требующих навыков работы с нейросетями. Наибольший спрос на таких специалистов наблюдается в Новосибирской области, где открыто 40% всех подобных вакансий. Далее следуют Красноярский край (15%), Омская область (14%), Томская область (13%), Иркутская область (8%), Алтайский край (7%), Кемеровская область (3%), Хакасия и Республика Алтай (по 1%).

Исследование вакансий на сайте hh.ru показало, что в настоящее время нейросети востребованы среди специалистов различных профессий. Среди них особенно выделяются дизайнеры, художники, контент-менеджеры, интернет-маркетологи, программисты, разработчики, копирайтеры, редакторы, корректоры, секретари, менеджеры по продажам, дата-сайентисты, финансовые и инвестиционные аналитики, видеооператоры, видеомонтажёры, аналитики, PR-менеджеры и педагоги. На эти профессии приходится 79% всех вакансий, где требуется владение нейросетями.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности