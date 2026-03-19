Почти 50 тысяч женщин-предпринимательниц зарегистрированы в Новосибирске

На начало марта 2026 года в Новосибирской области 48 988 женщин работают в статусе индивидуальных предпринимателей ИП. За три года количество новых ИП, учрежденных дамами, выросло почти на 25% (9781). Для сравнения индивидуальных предпринимателей-мужчин на 1 марта в регионе было 55 289. За три года их количество увеличилось на 22,23% (10057). Об этом редакции Infopro54 сообщили в сервисе Контур.Фокус.

— Наиболее активно женщины ведут бизнес в торговле — 14907 ИП. На втором месте — операции с недвижимым имуществом (4184). На третьем — деятельность по предоставлению прочих персональных услуг (3178), — отметили аналитики сервиса.

В топ-10 популярных у новосибирских предпринимательниц сфер также входят:

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта 2503

Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 1756

Деятельность в области права и бухгалтерского учета 1671

Образование 1618

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 1576

Работы строительные специализированные 1350

Деятельность профессиональная научная и техническая прочая 1345.

— Самый большой пророст новых ИП, открытых за год, наблюдался в предоставлении услуг (396), операциях с недвижимостью (363) и в научной деятельности (252). Причем в науке самый большой прирост в процентном соотношении — 23%, — констатировали эксперты Контур.Фокус.

Стоит отметить, что почти 74% женских ИП работают на рынке от 2 лет и более. 16,5% из них являются «долгожителями», так как зарегистрированы свыше 10 лет назад.

Больше всего «долгожителей» в розничной торговле (3058), а также в операциях с недвижимостью (1054). На третьем месте предоставление прочих услуг (458).

