Под пресс коллекторов в Новосибирске часто попадают третьи лица

В Новосибирской области существует проблема, когда по задолженности заемщика взыскатели общаются с третьими лицам и разглашают сведения о долгах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков. По его словам, таких обращений к приставам поступает довольно много.

— Заемщики при оформлении анкет и договоров у кредитора, указывают дополнительные телефонные номера третьих лиц. Если заемщик перестает исполнять свои обязательства, кредитор, пытаясь установить в чём проблема, начинает общаться с третьими лицами, — отметил Худяков.

По его словам, бывают ситуации, когда взыскатели переходят грани общения и контакт с третьими лицами идёт чересчур назойливо. В частности, их просят погасить задолженность за должника, хотя они не имеют к нему никакого отношения.

— Это нарушение закона. По законодательству любое взаимодействие с третьими лицами разрешено только при соблюдении двух условий: должно быть соответствующее согласие от должника и третьего лица, которое согласно на общение, — добавил представитель ГУ ФССП.

В качестве примера он привел ситуацию с новосибирской компанией сотрудники которой поехали по месту регистрации должника. Им открыла бабушка должника. По закону коллекторы были обязаны прекратить с ней взаимодействие. Однако представители МФО продолжили взаимодействие с бабушкой и начали ее убеждать позвонить внуку, чтобы побудить того возвращать долги.

— После этого мы получили соответствующее заявление, провели проверку, установили всех непосредственных исполнителей. Они были привлечены к административной ответственности, компания также оштрафована. По кодексу об административных правонарушениях штрафы за такие действия могут составлять от 50 тысяч до 2 млн рублей, — напомнил Виктор Худяков.

Он подчеркнул, что количество нарушений со стороны кредиторов не сокращается, но происходят изменения в их качестве. Если ранее превалировали серьезные нарушения с использованием нецензурных слов, угроз, то сейчас они чаще носят формальный характер: лишний звонок, неправильное сообщение, взаимодействие с третьим лицом. Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, это взаимодействие может быть крайне нервирующим.

К примеру, жительница Новосибирска рассказала корреспонденту Infopro54 о том, что ей в мае поступил звонок с телефона, зарегистрированного в Ростовской области. Неизвестный потребовал от сибирячки погасить долг за человека, с которым она работала 20 лет назад и с тех пор больше не общалась.

— Мужчина вел себя крайне агрессивно. Назвал мой домашний адрес и сказал, что меня изобьют, если я не погашу чужой долг. Я была в шоке, так как никакие мои аргументы по поводу того, что я в принципе не знаю где находится заемщик, не воспринимались. После блокировки номера роботом как спам в течение дня мне с него пытались дозвониться несколько сотен раз, — добавила собеседница редакции.

По ее словам, в ГУ ФССП рекомендовали записать заявление об угрозах в полицию.

В целом за 2025 год ГУ ФССП России, на коллекторов в регионе было наложено административных штрафов на сумму более 8,5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец. Большинство заемщиков, обращающихся за «деньгами до зарплаты», даже не понимают у кого их берут.