Организаторов подпольных казино будут судить в Новосибирске

Прокуратура Новосибирска завершила расследование дела о масштабной сети подпольных игорных заведений. На скамье подсудимых окажутся восемь участников организованной преступной группы. Им предъявлено обвинение по статье о незаконной организации азартных игр, совершённых организованной группой. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд.

Преступная схема действовала на территории восьми районов города: Октябрьского, Кировского, Ленинского, Железнодорожного, Дзержинского, Центрального, Заельцовского и Первомайского. В состав группы входил даже специальный «промоутер».

За время деятельности нелегального бизнеса злоумышленники заработали более 4 миллионов рублей. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 20 игровых автоматов, больше 200 тысяч рублей, а также иное имущество, использовавшееся для незаконной деятельности.

Расследование в отношении других участников группы продолжается отдельно. Дело основных фигурантов уже поступило в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что игорному бизнесу в Новосибирске добавляют налоговую нагрузку.