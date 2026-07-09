Новосибирск озеленяют саженцами из городского питомника

Как отметил мэр Максим Кудрявцев, развитие городского питомника не только обеспечит Новосибирск посадочным материалом для озеленения, но и позволит сократить зависимость от сторонних поставщиков.

Глава города подчеркнул, что работа декоративного питомника с прошлого года вышла на новый уровень. На площади более 50 гектаров выращивают посадочный материал, уже насчитывающий свыше 56 тысяч саженцев. Это позволяет полностью контролировать процесс: технологи и агрономы подбирают растения, которые лучше всего адаптируются к городским условиям.

— Одновременно улучшаем инфраструктуру учреждения: строим поливочную систему, большой тепличный комплекс. Развитие материальной базы питомника со временем даст возможность существенно снизить зависимость от внешних поставок, — добавил Кудрявцев.

На 56,7 гектарах городского питомника, который с прошлого года активно развивает МАУ «Горзеленхоз», сейчас содержится более 56,5 тысячи деревьев, кустарников и многолетних цветов, и коллекция постоянно пополняется.

— В этом году в питомнике высажено более 21 тысячи кустарников, 650 тополей разных сортов, и уже в этом сезоне мы предоставляем растения для озеленения города, — отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Ксения Антонова.

В общей сложности в этом году на улицах, в парках и скверах Новосибирска высажено 1180 деревьев и кустарников, включая яблони, липы и рябины. Новый посадочный материал, в частности молодые деревья, будет высажен и возле СГУПСа на улице Дуси Ковальчук.

На развитие питомника в 2026 году выделено 30 млн рублей. Ключевой задачей является создание современной поливочной системы. В настоящее время полив осуществляется из скважины, но уже в августе будет запущен поливочный комплекс. Первый этап работ включает прокладку трубопровода от скважины к искусственному озеру-накопителю, установку емкостей, насосно-фильтровальной станции и поливочных установок.

— Первый этап охватит площадь, где высажены деревья и многолетние растения. Второй этап пойдёт на территории, которая сейчас только готовится к освоению, — отметил директор МАУ «Горзеленхоз» Станислав Веремьев.

Также подготовлена площадка под строительство тепличного комплекса площадью 3250 кв. метров, первая очередь которого (500 кв. метров) планируется к сдаче в этом году. На следующий год намечено строительство жилья для работников питомника и привлечение студентов университета биотехнологий к уходу за растениями.