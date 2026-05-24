Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

24 мая, в День славянской письменности и культуры профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации Новосибирского государственного педагогического университета Людмила Инютина размышляет о роли русского языка и кириллицы в мире, России и Сибири:

— Все вехи, воплощённые и созданные потом и кровью миллионов наших соотечественников, составляют историю государства и являются частью истории развития человечества. Но одно событие стоит особняком: это подвиг, благодаря которому был создан фундамент каждого будущего достижения, основа каждой победы, основа всей многовековой культуры и осознания себя частью народа каждым человеком.

Сегодня, в День славянской письменности и культуры, который с 1991 года является государственным праздником, мы чествуем имена тех, чей труд дал нам не просто письменность, но основу для формирования российского народа, его культуры. Это Михаил, в крещении Мефодий, и Константин, в крещении Кирилл, — родные братья из города Солунь (в начале IX в. это северная граница Византийской империи), святые просветители славянства Кирилл и Мефодий!

Сегодня для мира, живущего в условиях серьезных цивилизационных сдвигов, безусловно важно знать факты, свидетельствующие о сохранении различными народами языковой и культурной идентичности, что выражается, в том числе, в развитии национальной письменности. Давайте посмотрим на историю современной русской кириллической письменности в Сибири — огромной и многонациональной части Российской Федерации, где многочисленные народы являются носителями языков совершенно разного типа и происхождения: ненцы (уральско-юкагирская языковая семья), ханты, манси, селькупы, долгане (финно-угорская), сибирские татары, якуты, алтайцы, хакасы, шорцы (тюркская), чукчи (палеоазиатская, чукотско-камчатская), эвенки (тунгусо-маньчжурская), русские, украинцы, белорусы, немцы (индоевропейская семья языков).

В период становления русского национального языка славянская азбука (кириллица) закономерно изменялась в сторону упрощения. И в практике сибирских писцов XVII века эта тенденция отражена. Например, переставали использоваться «лишние» буквы Ѧ, Ѩ («юс малый»), Ѫ, Ѭ («юс большой»), ξ («кси»), Ψ («пси»), Υ («ижица»), а в пяти парах дублетных букв (S – З, Θ – Ф, Ѡ – О, I – И, Ѣ – Е) в употреблении предпочитали те, которые мы пишем по сей день (З, Ф, О, И, Е). Реформы шрифта XVIII в. официально закрепили то, что было выработано в писцовой практике XVII в. История гражданского русского правописания и современной азбуки начинается, когда Петром I в 1708 г. был издан указ об изобретении новых русских «литер» и печатании ими гражданских книг.

В течение XX века в Российском государстве была проделана огромная работа по языковому строительству. В дореволюционной России было более 100 языков, не имевших письменности. Свою национальную графику имели только русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, евреи. Поэтому необходимым компонентом культурной революции стали государственная языковая политика и языковое строительство — реформирование и создание письменности для передачи особенностей фонетического строя бесписьменных языков.

Уже в 20-30-е годы XX века в СССР начали происходить существенные изменения в положении науки и культуры по сравнению с Российской империей. Практическая деятельность российских языковедов в этот период была направлена на создание и реформирование письменности народов СССР, составление букварей и стабильных школьных учебников, составление нормативных словарей и грамматик, подготовку научных и педагогических кадров. Около 50 языков обрело письменность в этот период. В настоящее время языки коренных народов Сибири активно исследуются российскими учеными Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).

В российской академической, университетской, шире — образовательной сфере, принято праздник День славянской письменности и культуры отмечать конкурсами, олимпиадами, научными конференциями, открытыми научно-популярными лекциями и под.

Праздник памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия отмечается по всему миру — везде, где изучается русский язык как иностранный. А как национальный, государственный праздник – в странах «кириллического мира»: Болгарии (День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности — 24 мая), Чехии и Словакии (День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия — 5 июля. Это связано с приходом святых в Великую Моравию), Северной Македонии (День всеславянских просветителей и учителей), Беларуси, Сербии, Украине и в других славянских странах.

Людмила Инютина, доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры теории языка и межкультурной коммуникации. Специалист в области истории русского языка, исторической диалектологии, лексикологии, русской ономастики. Автор более чем 115 научных публикаций, в том числе 4 монографий и 12 учебных пособий. Читаемые курсы: История русского языка, Историческая грамматика, Старославянский язык, Теория языка, Русский язык и культура речи и др.

