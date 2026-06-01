Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

6 июня Россия отмечает День русского языка — праздник, приуроченный ко дню рождения А. С. Пушкина. В этот день принято говорить о «великом и могучем», цитировать Тургенева, вспоминать школьные уроки литературы и с особым уважением произносить имя человека, которого называют создателем современного русского литературного языка. Доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ Юрий Крылов размышляет, согласился бы с таким форматом сам Александр Сергеевич:

— Если отвлечься от юбилейной торжественности и посмотреть на язык как на живой организм, возникает любопытный вопрос: а кто сегодня влияет на русский язык так же сильно, как когда-то влиял Пушкин? Кто решает, какие слова останутся в речи, а какие исчезнут? И почему новые языковые явления сегодня рождаются не только в литературных произведениях, но и в подростковых чатах, комментариях и видеороликах?

Русский литературный язык порой воспринимают как нечто устойчивое и монументальное. На самом деле он меняется постоянно, просто разные уровни языка меняются с разной скоростью.

Быстрее всего обновляется лексика. Медленнее — грамматика. Но даже она не остается неизменной. Один из самых показательных примеров — слово «лебедь». Для современного носителя языка это существительное мужского рода: «красивый белый лебедь». Однако у Пушкина в «Сказке о царе Салтане» читаем:

«Глядь — поверх текучих вод

Лебедь белая плывет».

Для поэта XIX века форма женского рода была естественной. Сегодня она воспринимается как стилизация под старину. Получается, за двести лет язык изменил даже грамматический «пол» одного из привычных слов.

И таких примеров множество. Еще в XIX веке можно было услышать формы «кофий» и «зала», а некоторые слова имели совсем иное значение. «Прелестный» означало не «очаровательный», а скорее «обманчивый», «соблазнительный».

Парадоксально, но культ Пушкина иногда мешает понимать саму природу языка. Создается ощущение, будто русский язык достиг совершенства в XIX веке и с тех пор должен лишь бережно сохраняться.

Но сам Пушкин вряд ли согласился бы с таким подходом. Он был не хранителем нормы, а революционером. Именно Пушкин смешал книжную речь и живую разговорную интонацию, разрушил тяжеловесный стиль классицизма и сделал литературный язык гибким, естественным и подвижным. То есть главный русский классик прославился не консервацией языка, а его обновлением.

То же самое делали и другие писатели:

Достоевский ввел в употребление слово «стушеваться»;

Чехов блестяще показывал комизм речевых ошибок (проезжая сию станцию, с меня слетела шляпа);

Маяковский ломал привычный синтаксис;

Набоков экспериментировал с интонацией и семантикой.

Литература долгое время была главной языковой лабораторией. Именно писатели определяли, что станет нормой, а что останется странным экспериментом, но в XXI веке ситуация изменилась.

Сегодня литературный язык формируют не только писатели, журналисты или филологи. Главным двигателем языковых изменений становятся обычные носители языка, прежде всего молодежь.

Причина проста: именно молодые люди быстрее всех осваивают новые технологии, новые форматы общения и новые социальные практики. А вместе с новыми реалиями неизбежно появляются новые слова.

Когда-то молодежный жаргон был ограничен двором, школой, компанией друзей. Сегодня одно удачное слово может за несколько недель стать общеупотребительным благодаря соцсетям. Еще недавно слова «кринж», «рофл», «краш», «вайб» были понятны лишь ограниченному кругу подростков. Теперь их знают даже те, кто никогда не открывал TikTok. Более того, часть этих слов постепенно выходит за пределы молодежной среды и начинает претендовать на место в разговорном русском языке.

Для старших поколений это часто выглядит как «порча языка». Но с точки зрения лингвистики перед нами совершенно естественный процесс. Любой живой язык постоянно ищет более короткие, эмоциональные и выразительные способы коммуникации. Молодежь здесь выступает своеобразным экспериментальным отделом языка.

Интересно, что язык очень жестко отбирает новинки. Далеко не каждое модное слово становится частью нормы. В конце 1990-х и начале 2000-х молодежь активно использовала слова «клево», «прикольно», «тусовка», «отстой». Часть этих слов закрепилась в разговорной речи, а часть постепенно утратила актуальность.

То же происходит и сейчас. Некоторые сегодняшние интернет-слова через пять лет будут звучать безнадежно устаревшими, а некоторые останутся.

Это можно было бы сравнить с биологическим механизмом отбора: язык словно тестирует каждую новинку на удобство. Если слово короткое, выразительное и закрывает коммуникативную потребность, оно приживается, если нет — исчезает.

Есть еще одна важная особенность нашего времени: раньше изменения языка происходили менее заметно. Человек мог прожить жизнь в одной языковой среде и почти не сталкиваться с речью других поколений. Сегодня интернет делает языковые процессы публичными и мгновенными. Мы буквально в режиме реального времени наблюдаем, как рождаются мемы, новые значения слов, новые интонации и даже новые способы построения фраз.

Более того, меняется сама структура коммуникации. Короткие сообщения, эмодзи, голосовые сообщения, мемы и стримы влияют на синтаксис и интонацию речи сильнее, чем кажется.

Современный подросток ежедневно производит больше текстов, чем человек XIX века мог написать за несколько месяцев. Да, эти тексты не всегда соответствуют школьной норме. Но именно в них рождаются будущие языковые привычки.

Главная ошибка в разговорах о языке — воспринимать его как завершенный проект. На самом деле русский язык существует только потому, что постоянно меняется. Пушкин был важнейшей точкой отсчета. Но язык после него создавали миллионы людей: писатели, журналисты, ученые, учителя, студенты, блогеры, школьники.

Поэтому День русского языка — это не только повод вспомнить Пушкина. Это еще и повод признать очевидное: русский язык сегодня формируется не только академическими институтами и классической литературой. Его ежедневно создают обычные носители — и прежде всего молодежь, которая первой пробует язык на гибкость, изобретательность и будущее.

Возможно, именно в сегодняшних подростковых словах и рождается тот русский язык, на котором через сто лет будут говорить новые поколения.

Юрий Крылов — доцент кафедры современного русского языка и методики его преподавания НГПУ, кандидат филологических наук. Круг научных интересов: семасиология и семантика, виртуальная коммуникация, разговорная речь. Читаемые дисциплины: современный русский язык: лексикология; основы теории коммуникации, русистика, русский язык и культура речи.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.