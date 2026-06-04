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Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Автор: Юлия Данилова

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Из-за роста фискальной нагрузки сотни малых и микропредприятий в строительной сфере будут вынуждены либо уйти в тень, либо просто закрыться

Заместитель председателя комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Дрыгант прокомментировала, какие меры поддержки сегодня реально необходимо подрядчикам строительной отрасли:

Заместитель председателя комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Дрыгант

— Сегодня на федеральных и региональных площадках обсуждается широкий спектр мер: от субсидирования ставок по кредитам до корректировки механизмов ценообразования. Однако жизнь подрядчиков осложняется не только дорогими деньгами и удорожанием материалов. Ключевой проблемой, душащей бизнес, остается фискальная нагрузка.

Мы с уверенностью можем сказать, что самой действенной и необходимой мерой поддержки стало бы ощутимое снижение налоговой нагрузки. В первую очередь речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС). Текущая ситуация такова, что для многих подрядчиков, особенно применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), грань перехода на НДС становится неподъемным барьером.

Мы видим серьезную угрозу в планах по снижению лимитов для перехода на НДС. Планируемое поэтапное снижение порога до 15, а в последующем и до 10 млн рублей для ИП — это не просто цифры в законе. Это прямой путь к тому, что сотни малых и микропредприятий в строительной сфере будут вынуждены либо уйти в тень, либо просто закрыться. Они не выдержат административной и налоговой нагрузки, которую несет за собой статус плательщика НДС. Мы убеждены, что для сохранения здоровой конкурентной среды этот лимит необходимо оставить на текущем уровне в 20 млн рублей. Это не льгота, а необходимый минимум для выживания небольших региональных компаний, которые составляют костяк отрасли.

Вторым важнейшим направлением мы считаем введение прозрачных и объективных инструментов рейтингования подрядчиков. Сегодня участие в торгах на понижение цены контракта часто превращается в «русскую рулетку», где побеждает не эффективный и ответственный бизнес, а тот, кто готов демпинговать любой ценой, зачастую в ущерб качеству и срыву сроков. Прозрачная система рейтингования, учитывающая деловую репутацию, реальный опыт исполнения контрактов, наличие материально-технической базы и квалифицированных кадров, позволила бы добросовестным игрокам получать адекватное преимущество. Это оздоровило бы рынок госзаказа.

В целом ситуация у подрядных организаций строительной отрасли Новосибирской области крайне напряженная. Рост цен на стройматериалы, жесткая денежно-кредитная политика, кадровый голод и разрывы в цепочках поставок привели к тому, что рентабельность многих подрядчиков стремится к нулю или уходит в минус. Компании балансируют между необходимостью исполнять ранее взятые контракты по фиксированным ценам и невозможностью прогнозировать свои расходы даже на квартал вперед. Это сказалось прямым образом: выросло число проблемных объектов, снизилась инвестиционная активность, обострилась конкуренция за квалифицированные руки.

В этих условиях роль деловых объединений, таких как «Опора России», выходит на первый план. Я хочу подчеркнуть: члены нашей организации обладают реальными инструментами влияния на нормотворчество. Мы не просто обсуждаем проблемы, мы добиваемся конкретных решений.

Вот свежий и очень показательный пример. По инициативе членов нашего комитета в новосибирском отделении был поднят острый вопрос об установлении верхней границы размера независимой банковской гарантии, предоставляемой подрядчиками по капитальному ремонту в рамках 615-го постановления правительства. Сегодня нередки случаи, когда требования банков к гарантиям становятся кабальными и блокируют работу компаний. Мы детально проработали эту проблему и вынесли ее на совместное заседание с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Министр нашу инициативу поддержал.

Это положило начало важной работе. В настоящее время депутаты Законодательного собрания Новосибирской области совместно с региональным Министерством ЖКХ и энергетики готовят проект прямого обращения губернатора Новосибирской области о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство. Это наглядная демонстрация того, как голос бизнеса на местах, объединенный «Опорой России», превращается в конкретные законодательные инициативы, призванные сделать рынок более справедливым и стабильным.

Наталья Дрыгант, индивидуальный предприниматель в сфере права, заместитель руководителя Комитета по строительству Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», секретарь общественного совета при МЖКХиЭ НСО

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчикам строительной отрасли в России обещают поддержку. Эта категория предпринимателей напрямую зависит от застройщиков, но не может претендовать ни на какие льготы. 

Фото предоставлено экспертом, автор фото: пресс-служба АСОНО, Максим Ретивых.

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Рубрики : Бизнес Прямым текстом

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : подрядчики налоги господдержка

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