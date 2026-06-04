Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Заместитель председателя комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опоры России» Наталья Дрыгант прокомментировала, какие меры поддержки сегодня реально необходимо подрядчикам строительной отрасли:

— Сегодня на федеральных и региональных площадках обсуждается широкий спектр мер: от субсидирования ставок по кредитам до корректировки механизмов ценообразования. Однако жизнь подрядчиков осложняется не только дорогими деньгами и удорожанием материалов. Ключевой проблемой, душащей бизнес, остается фискальная нагрузка.

Мы с уверенностью можем сказать, что самой действенной и необходимой мерой поддержки стало бы ощутимое снижение налоговой нагрузки. В первую очередь речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС). Текущая ситуация такова, что для многих подрядчиков, особенно применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), грань перехода на НДС становится неподъемным барьером.

Мы видим серьезную угрозу в планах по снижению лимитов для перехода на НДС. Планируемое поэтапное снижение порога до 15, а в последующем и до 10 млн рублей для ИП — это не просто цифры в законе. Это прямой путь к тому, что сотни малых и микропредприятий в строительной сфере будут вынуждены либо уйти в тень, либо просто закрыться. Они не выдержат административной и налоговой нагрузки, которую несет за собой статус плательщика НДС. Мы убеждены, что для сохранения здоровой конкурентной среды этот лимит необходимо оставить на текущем уровне в 20 млн рублей. Это не льгота, а необходимый минимум для выживания небольших региональных компаний, которые составляют костяк отрасли.

Вторым важнейшим направлением мы считаем введение прозрачных и объективных инструментов рейтингования подрядчиков. Сегодня участие в торгах на понижение цены контракта часто превращается в «русскую рулетку», где побеждает не эффективный и ответственный бизнес, а тот, кто готов демпинговать любой ценой, зачастую в ущерб качеству и срыву сроков. Прозрачная система рейтингования, учитывающая деловую репутацию, реальный опыт исполнения контрактов, наличие материально-технической базы и квалифицированных кадров, позволила бы добросовестным игрокам получать адекватное преимущество. Это оздоровило бы рынок госзаказа.

В целом ситуация у подрядных организаций строительной отрасли Новосибирской области крайне напряженная. Рост цен на стройматериалы, жесткая денежно-кредитная политика, кадровый голод и разрывы в цепочках поставок привели к тому, что рентабельность многих подрядчиков стремится к нулю или уходит в минус. Компании балансируют между необходимостью исполнять ранее взятые контракты по фиксированным ценам и невозможностью прогнозировать свои расходы даже на квартал вперед. Это сказалось прямым образом: выросло число проблемных объектов, снизилась инвестиционная активность, обострилась конкуренция за квалифицированные руки.

В этих условиях роль деловых объединений, таких как «Опора России», выходит на первый план. Я хочу подчеркнуть: члены нашей организации обладают реальными инструментами влияния на нормотворчество. Мы не просто обсуждаем проблемы, мы добиваемся конкретных решений.

Вот свежий и очень показательный пример. По инициативе членов нашего комитета в новосибирском отделении был поднят острый вопрос об установлении верхней границы размера независимой банковской гарантии, предоставляемой подрядчиками по капитальному ремонту в рамках 615-го постановления правительства. Сегодня нередки случаи, когда требования банков к гарантиям становятся кабальными и блокируют работу компаний. Мы детально проработали эту проблему и вынесли ее на совместное заседание с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. Министр нашу инициативу поддержал.

Это положило начало важной работе. В настоящее время депутаты Законодательного собрания Новосибирской области совместно с региональным Министерством ЖКХ и энергетики готовят проект прямого обращения губернатора Новосибирской области о внесении соответствующих изменений в федеральное законодательство. Это наглядная демонстрация того, как голос бизнеса на местах, объединенный «Опорой России», превращается в конкретные законодательные инициативы, призванные сделать рынок более справедливым и стабильным.

Наталья Дрыгант, индивидуальный предприниматель в сфере права, заместитель руководителя Комитета по строительству Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», секретарь общественного совета при МЖКХиЭ НСО

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчикам строительной отрасли в России обещают поддержку. Эта категория предпринимателей напрямую зависит от застройщиков, но не может претендовать ни на какие льготы.