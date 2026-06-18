Охота‑2026: в Новосибирской области стартует приём заявлений на добычу диких животных

В Новосибирской области с 29 июня начнётся приём заявлений от охотников на добычу медведя и барсука. Сезон охоты на бурых медведей стартует в августе и продлится до конца года — всего в регионе разрешено изъять из популяции 89 особей.

Охота на медведя разрешена в 10 районах области. Наибольшие квоты выделены под Колыванью и Кыштовкой — по 18 медведей, а также для Северного района — 17 особей. В Убинском районе разрешено добыть 11 животных, в Куйбышевском — 10. По одному медведю — в Коченёвском районе, по два — в Мошковском и Болотнинском. Остальные квоты распределены между другими районами.

Стоимость разрешения на медведя составляет 3 000 рублей, за барсука — всего 60. Квоты на барсука утверждены для 25 районов региона. Охота на этого зверя будет открыта с 15 августа по 31 октября. Наиболее масштабная добыча ожидается в Куйбышевском районе — там разрешено добыть 89 барсуков. Всего по области планируется выдать порядка 500 разрешений.

Отдельно регулируется охота на волков: она будет разрешена только в Северном районе и Кыштовке — с 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года. Приём заявлений стартует 31 июля.

В министерстве природных ресурсов и экологии региона напоминают, что подавать заявления необходимо строго в установленные сроки.

Помимо медведей, барсуков и волков, в текущем охотничьем сезоне в Новосибирской области разрешена добыча рысей, соболей, куниц, а также серых ворон, грачей и дроздов-рябинников.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская охотница на медведей рассказала о своей коллекции.