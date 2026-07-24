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Бизнес Власть Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 14%

Автор: Оксана Мочалова

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Это уже десятое понижение с начала цикла смягчения

Совет директоров Банка России на заседании 24 июля принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,00% годовых. Регулятор возобновил цикл смягчения денежно-кредитной политики после паузы, взятой на предыдущем заседании.

Как пояснил ЦБ в своем заявлении, экономика во втором квартале росла умеренными темпами, а существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы были во многом связаны с разовыми факторами. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

При этом регулятор отметил, что с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях и более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте требуется более плавное снижение ключевой ставки.

Банк России также обновил среднесрочный прогноз. Согласно базовому сценарию, средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в диапазоне 14,5–14,6% годовых, в 2027 году — 10,5–12,5% годовых. Прогноз по годовой инфляции на 2026 год повышен до 6,0–7,0% из-за значительного роста цен на топливо.

Решение регулятора совпало с ожиданиями ряда аналитиков, хотя накануне заседания единого мнения на рынке не было. Большинство экспертов ожидало сохранения ставки на уровне 14,25%, однако некоторые допускали и сценарий ее снижения, а отдельные голоса предупреждали о рисках повышения.

Руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Максим Петроневич прогнозировал паузу в снижении ставки. По его оценке, ускорение июньской инфляции было вызвано разовыми факторами, а рост доходностей ОФЗ уже оказывал охлаждающее влияние на кредитование.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая также считала наиболее вероятным сохранение ставки. В то же время она не исключала и вариант снижения на 25 базисных пунктов, хотя, по ее мнению, в текущих условиях регулятору было бы труднее принять такое решение. Ключевым фактором для выбора между этими сценариями, по ее словам, должны были стать данные по инфляционным ожиданиям населения за июль.

Отдельные эксперты допускали и более жесткий сценарий. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявлял, что Центробанк в лучшем случае сохранит ставку, но с учетом топливного кризиса может рассмотреть вариант ее повышения, чтобы «сыграть на опережение». При этом он называл такой шаг неправильным, поскольку борьба монетарными методами с немонетарными факторами инфляции, как правило, не срабатывает. 

В пользу паузы эксперты приводили аргументы об ускорении инфляции в июне, проинфляционных рисках со стороны бюджетной политики и росте денежной массы. Сторонники возможного снижения указывали на замедление роста цен во второй неделе июля и признаки охлаждения деловой активности. 

По данным Банка России, в июне 2026 года годовая инфляция в Новосибирской области ускорилась до 5,76%. Это ниже общероссийского показателя (6,02%), но рост цен остается заметным. За месяц цены в области увеличились на 0,72%.

Основной вклад в ускорение внесли продукты: сахар подорожал за год на 4,74%, мясо и мясные продукты — на 4,46%. Производители закладывали в цены рост затрат на сырье, логистику, обслуживание оборудования и оплату труда. В то же время некоторые товары дешевели: сливочное масло, макароны, крупы и яйца (второй месяц подряд).

Ранее редакция сообщала, что магазины Новосибирска вывесили школьную форму — цены за год выросли почти на 15%

Источник фото: flickr.com, автор Moskow-Live

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Рубрики : Бизнес Власть Экономика

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : ключевая ставка инфляция Банк России

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