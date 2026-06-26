Новосибирцы стали в два раза чаще жаловаться на турфирмы

Туристический рынок Новосибирской области переживает активный рост. Всё больше жителей региона отправляются в поездки по России и за рубеж, всё чаще иностранные гости выбирают Новосибирск в качестве направления для путешествий. Вместе с этим растёт и число обращений граждан за защитой своих прав.

Как сообщили редакции Infopro54 в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области, за последние два года количество жалоб на туристские услуги увеличилось в два раза. Если в 2025 году ведомство зафиксировало 12 обращений, то за аналогичный период 2026 года их число достигло 25.

— За последние два года отмечается рост числа поступивших жалоб, что свидетельствует об увеличении интереса граждан к защите своих прав в сфере туризма, — подчеркнули в ведомстве.

Для удобства путешественников с 25 мая по 7 июня 2026 года в стране проходила «горячая линия» Роспотребнадзора, посвящённая защите прав потребителей туристских услуг. В Новосибирской области специалисты Управления и Центра гигиены и эпидемиологии проконсультировали 46 человек.

Из них девять обратившихся получили консультации при личном приёме. По шести заявлениям специалисты подготовили проекты претензий, которые помогли туристам грамотно сформулировать требования к туроператорам. Ещё два обращения поступили в Управление вне рамок «горячей линии».

Всего за период акции в регионе было зафиксировано 48 обращений по вопросам туристских услуг, что почти вдвое превышает прошлогодние показатели.

Чаще всего жители региона обращались по пяти основным категориям проблем:

Эпидемиологическая обстановка и вакцинация. Туристов интересовала ситуация с инфекционными заболеваниями за рубежом и необходимость делать прививки перед поездкой;

Финансовые споры с туроператорами. Самый частый повод для жалоб — отказ компаний возвращать деньги за аннулированные туры;

Условия договоров. В документах на туристские услуги и страхование нередко встречаются пункты, ущемляющие права потребителей;

Навязывание дополнительных услуг. Туристы жаловались на принуждение к покупке платных сервисов, без которых, по заверению продавцов, нельзя оформить путёвку;

Транспортные услуги. Нарушения при авиаперевозках — ещё одна большая группа обращений.

Стоит отметить, что все перечисленные проблемы характерны не только для Новосибирска. По общероссийским итогам «горячей линии» в стране было зарегистрировано почти 4 тысячи обращений, подготовлено 178 проектов претензий и 85 исковых заявлений.

Ранее редакция сообщала, что Вьетнам ввел новые требования для новосибирских туристов.