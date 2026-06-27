Новосибирские таксисты массово переходят на газ

В сфере пассажирских перевозок в Новосибирской области участники рынка пока говорят о локальных сложностях с обеспечением топливом: на отдельных АЗС отсутствует бензин марки АИ‑95, а на некоторых станциях не удаётся заправиться из‑за сбоев в логистике.

По словам Андрея Артюха, руководителя Ассоциации работников такси Новосибирска, в свете последних событий можно прогнозировать рост цен на услуги такси. О каком индексации может идти речь собеседник Infopro54 не уточнил.

Таксист Евгений рассказал корреспонденту редакции, что сталкивается с проблемами при заправке машины. По его словам, на минувшей неделе на одной из заправок сутки не было топлива — проблема возникла из‑за задержки бензовоза. Собеседник также отметил перебои с наличием АИ‑95 на ряде АЗС. Единственной сетью, где пока удавалось без проблем заправиться, таксист назвал «Газпром».

При этом собеседник редакции отметил, что большинство таксистов уже адаптировались к ситуации — около 80% автомобилей в таксопарках Новосибирска и у частных перевозчиков, переведены на газовое топливо, которое считается более экономичным и менее проблемным в эксплуатации.

— У меня машина переведена на газ. Хотя, периодически вынужден докупать бензин, так как для запуска двигателя вначале необходимо бензиновое топливо, — говорит Евгений.

По его словам, на газ переводятся даже новые автомобили, в том числе китайские модели. Их владельцы стараются сразу оборудовать машины газобаллонной установкой. По словам таксиста, это обусловлено не только экономией, но и меньшим количеством сопутствующих проблем в повседневной работе.

По данным Министерства транспорта Новосибирской области, по состоянию на 15 апреля в региональный реестр легковых такси было внесено 25 862 транспортных средств, а общее число зарегистрированных перевозчиков достигло 7 724, в регионе официально работали 22 службы заказа легкового такси.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские депутаты отказались обсуждать ситуацию с топливом на АЗС.