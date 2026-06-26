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Инновации Наука Технологии

Заказчик ЦКП СКИФ подал в Ростехнадзор уведомление о завершении строительства

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Заключение о готовности объекта Институт катализа СО РАН рассчитывает получить до конца июня

Подходит к завершению строительство объектов Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ) — одновременно близится начало сначала тестовых, а затем и плановых научных экспериментов.

Заказчиком и застройщиком ЦКП СКИФ является Институт катализа СО РАН – именно он 20 июня 2026 года подал в Ростехнадзор уведомление о завершении строительства в новосибирском посёлке Кольцово сложнейшего высокотехнологичного объекта. По словам директора Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ) Павла Логачева, заключение Ростехнадзора о соответствии построенного проектной документации ожидается до конца июня.

На СКИФе идёт тестирование основных элементов комплекса, и подготовка к первым экспериментам

Сегодня же на СКИФе идёт тестирование основных элементов комплекса, и подготовка к первым экспериментам. Так, в конце мая начал работать в круглосуточном режиме инжекционный комплекс, состоящий из линейного ускорителя и бустерного синхротрона. Эти устройства являются стартовым звеном всего СКИФ — в линейном ускорителе образуется электронный пучок с начальной энергией 200 МэВ, а бустерный синхротрон разгоняет его  до рабочих значений 3 ГэВ. Далее поток электронов, разогнавшийся до околосветовых скоростей, пойдёт в накопитель — там при помощи устройств под названием «вигглер» (от англ. «изгибаться»), ондулятор (от франц. «волноваться, колебаться»), а также поворотных магнитов будет получено синхротронное излучение для работы семи исследовательских станций первой очереди, в будущем их число планируют увеличить до тридцати .

Виглер, изготовленный в новосибирском ИЯФ, превращает линейную траекторию электронного пучка в «змейку», за счёт чего и создаётся синхротронное излучение (СИ) с уникальными характеристиками — инструмент исследователей самого широкого профиля: от материаловедения и геологии до фармацевтики и археологии. На СКИФе яркость (интенсивность) СИ превзойдёт все ранее достигнутые значения в мировом масштабе, отмечают в ИК СО РАН. Первый вигглер уже 23 июня 2026 года прошёл все испытания, и готов к установке на накопительное кольцо.

СКИФ комплектуется большим количеством устройств российского, в том числе – новосибирского изготовления. Необходимость замещения импортных компонент возникла в 2022 году, и наиболее показательным решением задачи стало изготовление клистрона — мощного высокочастотного генератора, создающего электромагнитную волну для ускорения частиц.  В то время только три компании выпускали такие приборы — американская CPI, французская Thales и японская Canon. Для России их продукция стала недоступной, однако ИЯФ, используя прежние наработки, сумел самостоятельно изготовить клистрон. И сегодня российские приборы не только используются на СКИФе и других отечественных установках, но и пользуются спросом за рубежом.

— Это и есть суверенитет — наш самый главный результат. Мы много чему научились, и сейчас умеем делать то, что четыре года назад делать не могли, — говорит директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Мы много чему научились, и сейчас умеем делать то, что четыре года назад делать не могли

Начало экспериментов на уникальной установке запланировано на осень этого года. При этом число заявок, уже поданных российскими и зарубежными исследователями, в разы превышает пропускную способность научных станций первой очереди — поэтому все заявки пройдёт конкурсный отбор. Приоритет получат исследования, в результатах которых наиболее заинтересована отечественная наука и промышленность.

Однако директор ЦКП «СКИФ» Евгений Левичев уверен, что для максимального раскрытия потенциала СКИФа необходима большая работа по пропаганде исследований с помощью синхротронного излучения. Для этого уже сейчас действует программа, поддерживаемая федеральным министерством науки, цель которой — показать пользу  исследований на СКИФе, донести информацию о том, как возможности ЦКП СКИФ отвечают потребностям науки, бизнеса, промышленности.

Ранее редакция сообщала о том, что Казахстан рассматривает возможность участия в работе «СКИФа». В перспективе рассматривается возможность более широкого сотрудничества в рамках Евразийского союза. 

Автор фото: Игорь Степанов.

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Рубрики : Инновации Наука Технологии

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СКИФ

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