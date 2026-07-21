Новосибирский историк проследила родословную Василисы Премудрой

Сказочный образ Василисы Премудрой сформировался в результате трансформации мифологического языческого божества, связанного со змеями. По словам кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной и всеобщей истории НГПУ Татьяны Мжельской, тот факт, что сказочная героиня обладает чудодейственными свойствами и оборачивается «лягушкой, жабой, змеей и прочими гадами», указывает на глубокую древность этого персонажа. В сказках Василиса ведет свое происхождение от хтонических существ: Кощея Бессмертного или Морского царя, представляя собой трехвидное существо: змея, лягушка, человек.

— Родившись от Кощея Бессмертного, Василиса должна быть змеей, родной его дочерью. В мифологии и искусстве разных народов есть образы богинь, так или иначе связанные со змеями: на груди женских трипольских фигурок V–III тысячелетий до н. э. есть изображения змей, богиня-кобра зафиксирована в культуре Древнего Египта, древние богини иногда изображались со змеями в руках (например, минойская богиня плодородия и древнеегипетская Исида), скифская Ехидна представляет собой двойной образ: сверху женщина, снизу – змеи. Это позволяет говорить о глубокой древности образа Василисы Премудрой. Само имя героини показывает ее высокий социальный статус и значительный уровень знаний: Василиса — значит царственная, Премудрая – происходит от слова мудрость, приставка «пре-» означает превосходную степень понятия, — рассказала историк.

Самые выдающиеся сверхъестественные способности Василиса Премудрая проявляет в сказке «Царевна-лягушка». В некоторых ее вариантах Василиса вызывает помощников (мамок-нянек), что напоминает о древней традиции многих народов обращаться к духам предков за помощью. В двух вариантах есть подробное описание полученных изделий. В первом «изукрашен хлеб разными хитростями, по бокам видны города царские и с заставами», он был сделан помощницами. В варианте, где Василиса сама печет хлеб, его описание дается более подробно: «изукрасила каравай узорами мудренными: по бокам – города с дворцами, садами да башнями, сверху – птицы летучие, снизу – звери рыскучие». В этом же варианте Василиса Премудрая сама ткёт ковер: «где кольнет иглой раз – цветок зацветет, где кольнет другой раз – хитрые узоры идут, где кольнет третий – птицы летят».

Татьяна Мжельская отмечает, что Василиса не просто выполняет задачу царя, а практически создает новый мир. Особенно эта способность проявляется у нее во время пляски на пиру, где Василиса создает озеро с лебедями, а в одном из вариантов сказки во время пляски появились леса и воды, стали летать разные птицы. Пляски Царевны-лягушки отражают языческие обрядовые действа, производимые в весенний период годового цикла. Они имеют значение магических приемов, возрождавших природу после ее «умирания» на зиму. Среди архетипов, нашедших свое выражение в русальском танце и ритуальной функции его исполнения, важное значение имеет архетип Великой матери или Матери-Земли. Изготовление хлеба, полотенец, а особенно участие в плясках связывают с семейными, календарными обрядами, в том числе русалиями.

— Образ Василисы Премудрой сформировался в результате трансформации мифологического образа языческой богини (возможно, богини плодородия). В сказке «Царевна-Лягушка» Василиса Премудрая обладает способностью к оборотничеству и полету в образе птицы, она может проникать в потусторонний мир и возвращаться, создавать новые миры. Данные способности она получает, так как является дочерью хтонических существ (Кощея Бессмертного или Морского царя). Она также может призывать духи предков, которые помогают ей в выполнении трудных задач. Оборачивание Василисы Премудрой в лягушку или змею также имеет глубокий смысл. Эти образы в исторической ретроспективе представлялись древними божествами, связанными с материнством, плодородием, мудростью, — подытоживает Татьяна Мжельская.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ