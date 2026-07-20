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Бизнес Власть

Суд арестовал 440 млн рублей подрядчика по водозабору в Бердске

Автор: Оксана Мочалова

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Обеспечительные меры приняты в интересах муниципального образования

Арбитражный суд Новосибирской области наложил арест на имущество и счета ульяновского подрядчика ООО «Тандем» в рамках разбирательства о срыве сроков строительства стратегического объекта в Бердске. Общая сумма исковых требований прокуратуры, выступившей в интересах муниципалитета, превышает 438,9 миллиона рублей. Поводом для судебного спора стали финансовые нарушения при возведении насосной станции первого подъема на Новосибирском водохранилище.

Суть претензий заключается в нецелевом использовании бюджетных средств. Ранее Управление Федерального казначейства по НСО установило, что муниципальный заказчик — МУП «Комбинат бытовых услуг» — перечислил подрядчику аванс в размере более 302 миллионов рублей. Однако компания из Ульяновска не выполнила обязательства по контракту в установленный срок. Более того, заказчик не выставил требуемую неустойку в 2,2 миллиона рублей за нарушение графика работ, чем нарушил имущественные интересы муниципалитета.

Объект, строительство которого должно было завершиться еще в октябре 2024 года, до сих пор находится в стадии реализации. Лишь весной 2026 года проект прошел государственную экспертизу. Попытки МУП «КБУ» оспорить претензии казначейства ранее потерпели неудачу в суде, и решения вступили в законную силу.

Прокурор Новосибирской области обратился в суд с иском о взыскании с ООО «Тандем» ущерба на сумму 305 миллионов рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами, которые на 21 июня 2026 года составили 133,9 миллиона рублей. Одновременно с подачей иска надзорное ведомство ходатайствовало о принятии обеспечительных мер, чтобы гарантировать исполнение судебного акта в будущем.

Рассмотрев ходатайство прокурора, судья счел доводы обоснованными.

— Обеспечительные меры являются ускоренным средством защиты, следовательно, для их применения не требуется предоставления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований и возражений по существу спора, — говорится в определении суда от 17 июля.

Суд наложил арест на все имущество ответчика, включая недвижимость, денежные средства на счетах и остатки электронных денег в пределах заявленной суммы — 438 903 370 рублей 90 копеек. При этом в определении отмечается, что ограничения не касаются средств, предназначенных для выплаты заработной платы работникам, алиментов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации.

Определение о наложении ареста, согласно арбитражному процессуальному законодательству, не подлежит обжалованию.

Напомним, в 2022 году сообщалось, что Новосибирская область готовит заявку на вхождение Бердска в программу модернизации коммунальной инфраструктуры с двумя проектами: продолжение модернизации водозабора и строительство новой котельной. Общая стоимость двух этих проектов на тот момент превышала 2 млрд рублей.

В 2023 году ООО «Тандем» (Ульяновская область) выиграло тендер на проектирование и строительство водозабора. Цена контракта на тот момент составляла 610 млн рублей. МП «Метро МиР» пыталось оспорить результаты тендера, но это сделать не удалось.

Действующий водозабор из Новосибирского водохранилища был введен в эксплуатацию в 1976-1978 годах.

Ранее редакция сообщала, что поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года.

Источник фото: ГКУ Главгосэкспертиза России, автор- пресс-служба

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : обеспечительные меры водозабор арбитраж

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