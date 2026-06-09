Новосибирский рынок переключился на пышные цветы

За первые месяцы 2026 года новосибирцы на 56% чаще стали покупать пионовидные растения по сравнению с прошлым годом. Речь идет не только о классических пионах, но и о гибридных сортах роз, альстромерий и других цветов, повторяющих пышную многослойную форму. Такие данные получил маркетплейс цветов и подарков Flowwow.

Самый активный спрос на такие растения начинается в марте, а в июне число запросов увеличивается вдвое. В период массового цветения средняя цена одного цветка в городе снижается на четверть по сравнению с началом мая и составляет около 660 рублей. Это на 2% выше прошлогоднего уровня.

В первые недели лета пионы занимают третью строчку по продажам среди всех цветов. При этом почти каждая пятая проданная роза относится к пионовидным сортам. Сам тренд заметно перераспределяет спрос внутри других категорий.

— Востребованность пионов побуждает производителей к экспериментам с гибридами, которые позволяют скопировать пышную многослойность, сохраняя уникальность другого растения, — подчеркивает менеджер по развитию бизнеса маркетплейса цветов и подарков Flowwow Александр Венников.

Одновременно растет интерес к другим пышным цветам. Например, продажи гортензий в Новосибирске увеличились на 30% год к году, а лилий — на 37%.

Ранее редакция сообщала, что более 18 миллионов роз вырастили в Новосибирске за год.