Новосибирские аграрии перетряхивают «посевные портфели» в попытке заработать

Общая посевная площадь в Новосибирской области в этом году составит 2 165 000 гектаров, на 20 000 больше уровня 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Гамза.

По его словам, посевные площади по зерновым и зернобобовым культурам увеличились по отношению к прошлому году на 55 000 гектаров. Напомним, по итогам 2025 года Новосибирская область вошла в число лидеров Сибирского федерального округа по производству гороха: в регионе намолотили 299,7 тысяч тонн этой культуры.

По техническим культурам плановый прирост еще больше — на 87000 га (до 622 000 га).

— По сравнению с 2023 годов, площадь технических культур в регионе выросла почти в два раза. При этом структура посевных площадей по масличным культурам меняется, — констатировал чиновник.

Плановые посевы рапса увеличились на 61 000 гектар и достигли 314 000 гектаров. Ранее сообщалось, что под рапс в 2026 году аграрии запланировали около 500 тысяч га. Для сравнения, в 2025 году на весенние полевые работы под масличные культуры первоначально отводилось 362 тысячи гектаров. Но по факту, после окончания посевной, аграрии региона выполнили 525 тысяч гектаров.

Вместе с тем растёт интерес к возделыванию подсолнечника. В 2026 году он размещён на площади 145 000 гектаров (+41 000). Стоит отметить, что в 2025 году экспорт подсолнечника из региона вырос в четыре раза — иностранным покупателям были отгружены 6 тысяч тонн продукции.

Под масличный лен будет занято 98 000 гектаров (-6 000 га). Стоит отметить, что по оценкам экспертов, стратегическим ресурсом промышленного суверенитета страны становится лён-долгунец. В 2011 году Новосибирская область была первой в стране по урожайности этой культуры: с 5815 га было заготовлено более 100 тысяч тонн льна. Самый богатый урожай в тот год собрали Маслянинский и Искитимский районы области. Об этом сообщал Минсельхоз региона.

Соя будет посеяна на площади 64,4 гектаров (- 5 000 гектаров).

Однолетними кормовыми культурами планируется засеять 160 000 гектаров. На 9 июня работы были выполнены на 70 6%.

Картофель и овощи планируется посадить на площади 17 000 гектаров, включая личные подсобные хозяйства граждан. По сравнению с 2025 годом, площади этих культур в регионе сократились на 26%. Причина — низкая цена на плодоовощную продукцию.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии лоббируют повышение цен на будущий урожай из-за повышения себестоимости производства продукции.