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Бизнес

Новосибирские аграрии перетряхивают «посевные портфели» в попытке заработать

Автор: Юлия Данилова

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Судя по планам, сельхозпредприятия делают ставку на рапс и подсолнечник, а также на зернобобовые культуры

Общая посевная площадь в Новосибирской области в этом году составит 2 165 000 гектаров, на 20 000 больше уровня 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Гамза.

По его словам, посевные площади по зерновым и зернобобовым культурам увеличились по отношению к прошлому году на 55 000 гектаров. Напомним, по итогам 2025 года Новосибирская область вошла в число лидеров Сибирского федерального округа по производству гороха: в регионе намолотили 299,7 тысяч тонн этой культуры.

По техническим культурам плановый прирост еще больше — на 87000 га (до 622 000 га).

— По сравнению с 2023 годов, площадь технических культур в регионе выросла почти в два раза. При этом структура посевных площадей по масличным культурам меняется, — констатировал чиновник.

Плановые посевы рапса увеличились на 61 000 гектар и достигли 314 000 гектаров. Ранее сообщалось, что под рапс в 2026 году аграрии запланировали около 500 тысяч га. Для сравнения, в 2025 году на весенние полевые работы под масличные культуры первоначально отводилось 362 тысячи гектаров. Но по факту, после окончания посевной, аграрии региона выполнили 525 тысяч гектаров.

Вместе с тем растёт интерес к возделыванию подсолнечника. В 2026 году он размещён на площади 145 000 гектаров (+41 000). Стоит отметить, что в 2025 году экспорт подсолнечника из региона вырос в четыре раза — иностранным покупателям были отгружены 6 тысяч тонн продукции.

Под масличный лен будет занято 98 000 гектаров (-6 000 га). Стоит отметить, что по оценкам экспертов, стратегическим ресурсом  промышленного суверенитета страны становится лён-долгунец. В 2011 году Новосибирская область была первой в стране по урожайности этой культуры: с 5815 га было заготовлено более 100 тысяч тонн льна. Самый богатый урожай в тот год собрали Маслянинский и Искитимский районы области. Об этом сообщал Минсельхоз региона.

Соя будет посеяна на площади 64,4 гектаров (- 5 000 гектаров).

Однолетними кормовыми культурами планируется засеять 160 000 гектаров. На 9 июня работы были выполнены на 70 6%.

Картофель и овощи планируется посадить на площади 17 000 гектаров, включая личные подсобные хозяйства граждан. По сравнению с 2025 годом, площади этих культур в регионе сократились на 26%. Причина — низкая цена на плодоовощную продукцию.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии лоббируют повышение цен на будущий урожай из-за повышения себестоимости производства продукции. 

Фото пресс-службы Минсельхоза Новосибирской области.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Новосибирск

Теги : рапс посевная лен картофель

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Торги по продаже имущества «Клиники НИИТО» аннулируют в Новосибирске

Торги по продаже имущества «Клиники НИИТО» аннулируют в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Один из несостоявшихся участников торгов по продаже имущества АНО «Клиника НИИТО» опротестовал результаты одного из аукционов в УФАС. Как говорится в сообщении ведомства, арбитражный управляющий необоснованно отклонил заявку претендента и не допустил его к торгам.

— Отсечение же претендентов, правомерно участвующих в процедуре, на стадии подачи заявок не соответствует ни целям торгов, ни антимонопольным требованиям к торгам. Это также ущемляет интересы кредиторов, — отметили в УФАС.

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Новосибирский рынок переключился на пышные цветы

Автор: Оксана Мочалова

За первые месяцы 2026 года новосибирцы на 56% чаще стали покупать пионовидные растения по сравнению с прошлым годом. Речь идет не только о классических пионах, но и о гибридных сортах роз, альстромерий и других цветов, повторяющих пышную многослойную форму. Такие данные получил маркетплейс цветов и подарков Flowwow.

Самый активный спрос на такие растения начинается в марте, а в июне число запросов увеличивается вдвое. В период массового цветения средняя цена одного цветка в городе снижается на четверть по сравнению с началом мая и составляет около 660 рублей. Это на 2% выше прошлогоднего уровня.

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В очереди за древесиной стоят тысячи новосибирцев

Автор: Юлия Данилова

На 1 июня 2026 года в очереди за древесиной в лесничествах области стоят более 22 000 тысяч новосибирцев. Они подали заявления на 470 000 кубов древесины. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии Иван Белозеров на комитете по АПК регионального парламента.

— Очередь образовалась в пик спроса. С 2007 года, когда закон вступил в действие, был поток заявлений на собственные нужды и на строительство. Тогда объемы на строительство были по 100 кубов на человека. Однако, в процессе работы выяснилось, что 50% древесины, которая отдавалась гражданам, уходила на теневой рынок, так как людям такой объём был не нужен и некоторые ее продавали, — пояснил чиновник.

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Механизм покупки скота взамен изъятого дорабатывают в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Через управление ветеринарии Новосибирской области хозяйствам, пострадавшим из-за карантина по пастереллезу, у которых изымался скот, перечислено 352 млн рублей. Речь идет о 8 хозяйствах. Еще два работают со страховыми компаниями. Личным подсобным хозяйствам выплачено чуть более 100 млн рублей. Об этом на комитете по АПК регионального парламента сообщил начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров.

Министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов отметил, что компенсации по забою скота не получила только фермер Светлана Панина. Напомним, у жительницы села Новоключи Купинского района забили около 200 голов скота.

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Запрещать продажу вейпов теперь сможет Новосибирская область

Автор: Юлия Данилова

Госдума приняла закон о лицензировании розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России. Депутаты единогласно сразу во втором и третьем чтении проголосовали за поправку, позволяющую регионам вводить как полный так и частичный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним на своей территории. Такие ограничения они смогут вводить с 1 марта 2027 года. Там, где торговать вредной продукцией будет разрешено, нужны будут лицензии. Регионы будут выдавать лицензии, а также проверять точки продажи табака.

Как отмечают депутаты, ограничения вводятся на примере тех, которые действуют по продаже алкоголя. В такой ситуации на региональном уровне властям придется не только принимать решение запрещать вейпы или нет, но и определять места, где эти устройства буддет разрешено продавать. Например, в Новосибирске алкоголь запрещено реализовывать вблизи учебных заведений.

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Два контрагента заявили о планах банкротства бывшего Decathlon с начала июня

Автор: Оксана Мочалова

Сеть спортивных товаров Desport, которая пришла на смену ушедшему Decathlon, столкнулась с новой волной требований от кредиторов. С начала июня уже два контрагента компании «Октоблу» (юридическое лицо сети) официально заявили о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.

Первым 5 июня такое уведомление на «Федресурсе» разместила московская юридическая компания «Лигал Эдвайс». А через три дня, 8 июня, аналогичное сообщение опубликовало ООО «Темпо Инвест», которое управляет петербургским торговым комплексом «Охта Молл».

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