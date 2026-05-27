Более 18 миллионов роз вырастили в Новосибирске за год

В теплицах новосибирской компании ТК «Новосибирский» ГК «Горкунов» за 2025 год вырастили более 18 млн роз. В первом квартале 2026 года 5,5 млн, на 8% больше, чем годом ранее.

В теплицах ГК выращивают 29 сортов роз. Наиболее востребованными сортами у российских и сибирских потребителей по-прежнему остаются Red Naomi (одноголовая роза) и Silva Pink (кустовая роза). В планах компании — расширение линейки кустовых сортов.

— Кустовая роза стоит дороже одноголовой из-за особенностей ее выращивания и ухода. Также она требует специальных условий для хранения и транспортировки. Однако, спрос на нее растет, — пояснила Светлана Горкунова, руководитель цветочного направления ГК «Горкунов».

Стоит отметить, что лидером по производству роз в России сегодня является Московская область, где выращивается от 14% до 19% всех роз в стране. В топ также входят Калужская область (14%), Республика Мордовия (11-12%), Удмуртская Республика (8-9%), Краснодарский край и Ленинградская область (по 9-10%).

Напомним, ранее эксперты Россельхозбанка сообщали о том, что на протяжении нескольких лет в регионах Сибири наблюдается устойчивый рост собственного производства цветов. В 2025 году предприниматели вырастили 24,6 млн штук. В 2026 году, по прогнозам, в округе будет собрано около 27,5 млн штук цветов (+12%).

— Сибирские цветоводы становятся локомотивом цифровой трансформации цветочной отрасли. Это ключевой тренд, общий для всех производителей округа. Речь идет о разработке специализированного программного обеспечения, глубокой цифровизации процессов и внедрении современных технологий роботизации цветочной отрасли, — поясняла Наталья Худякова, руководитель Центра устойчивого развития РСХБ.

Если говорить об ассортименте, то до 75% продаж по-прежнему приходится на розы, хризантемы и тюльпаны.

