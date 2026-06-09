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Жительница Новосибирска собрала коллекцию из 40 винтажных предметов из Европы

Автор: Юлия Данилова

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Коллекционер рассказала о спросе на вещи с историей

Жительница Новосибирска Карина Фильберт за год собрала коллекцию из более чем 40 винтажных предметов — от посуды до книг и элементов интерьера. Часть вещей она приобретает через посредников в Великобритании, отмечая, что такой способ зачастую оказывается выгоднее покупок в российских антикварных магазинах.

Интерес к винтажу появился у неё после знакомства с тематическими сообществами в социальных сетях. По словам коллекционера, её привлекла возможность окружить себя предметами с историей, которые сохраняют связь с прошлым и отличаются от массового производства.

Первым приобретением стала десертная тарелка немецкого производителя Villeroy & Boch. Сегодня среди наиболее ценных экспонатов коллекции — кружки британского бренда Emma Bridgewater и книги художницы и писательницы Эдит Холден.

— В Европе рынок винтажных товаров развит значительно лучше, чем в России. Именно поэтому многие редкие и интересные предметы я ищу через байеров, работающих на зарубежных блошиных рынках и в специализированных магазинах. При этом увлечение сложно назвать бюджетным, несмотря на более низкие цены по сравнению с некоторыми российскими антикварными площадками, — рассказала Карина изданию Om1 Новосибирск.

По словам сибирячки, собрать коллекцию можно и без зарубежных покупок. В Новосибирске работают несколько винтажных магазинов, а также регулярно проходят блошиные рынки, где можно найти необычные предметы интерьера и посуду.

В ближайших планах коллекционера — приобретение предметов из фарфоровой серии Brambly Hedge, созданной по мотивам иллюстраций британской писательницы и художницы Джилл Барклем.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец создаёт лампы и самовары из антикварных вещей.

Фото предоставлено Om1 Новосибирск, автор фото: Карина Фильберт.

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Регионы : Сибирь Россия Новосибирск Англия

Теги : коллекция винтаж

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