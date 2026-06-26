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Власть Экономика

Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Автор: Оксана Мочалова

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Регион направит средства на проекты ЖКХ и инфраструктуру

Новосибирская область вошла в число восьми регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион может не возвращать более 2,33 млрд рублей.

Всего федеральные власти списывают долги на общую сумму 48,1 млрд рублей. Наибольшую сумму спишут Московской области — 30,48 млрд рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 5,62 млрд рублей. На третьем — Нижегородская область, которой простят 4,91 млрд рублей. Кроме того, в список вошли Волгоградская, Новгородская, Рязанская и Челябинская области.

Объем списания соответствует объёму вложений этих регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, включая замену лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, а также модернизацию опорных населённых пунктов, расширение особых экономических зон и увеличение капитала региональных фондов развития промышленности.

В апреле 2025 года экс-министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что лимит списания долгов по бюджетным кредитам региона составил 20,2 млрд рублей. Эти средства направят на развитие инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Более 50% высвобождаемых средств, а это 10,1 млрд рублей, в течение пяти лет будут направлены в сферу ЖКХ. Основные направления — проекты водоснабжения, водоподготовки, теплоснабжения, замена лифтового оборудования. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направят более 2 млрд рублей.

Часть средств выделят инвестиционным проектам по развитию инфраструктуры Технопарка Академгородка, строительству зданий и инженерных объектов по улицам Инженерная и Будкера, а также на создание инженерных и транспортных объектов индустриальных парков ПЛП и Южный ПЛП .

Кроме того, более 1 млрд рублей направят на докапитализацию Фонда развития промышленности Новосибирской области, который выдаёт льготные кредиты производствам.

По данным минэкономразвития Новосибирской области, на начало 2026 года государственный внутренний долг Новосибирской области составлял 122,64 млрд рублей, в том числе 42,895 млрд рублей — бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Новосибирской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Власть Экономика

Регионы : Новосибирская область

Теги : списание долгов госдолг бюджетные кредиты

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В Сибири планируют собрать более трех тонн лекарственных трав

Автор: Юлия Данилова

Объём валового сбора лекарственных трав в Сибирском федеральном округе в 2026 году может вырасти на 8 % до 3,1 тысяч тонн. Об этом заявили эксперты Центра отраслевой аналитики (ЦОЭ) Россельхозбанка. Для сравнения, 2025 году сбор составил 2,82 тысяч тонн. В стране в целом было заготовлено 6,66 тысяч тонн (рост на 22,3% к 2024 году). На Сибирь уже приходится 43,2 % от всего объёма лекарственных трав, собранных в стране.

— Вскоре каждая вторая пачка лекарственного чая или настойки в России может быть произведена из лекарственных трав, выращенных в Сибири. Реализация инвестиционных проектов в этом направлении позволит нарастить объёмы производства и увеличить экспорт, — уверен Олег Князьков, заместитель руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

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Автор: Юлия Данилова

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— Сегодня с помощью беспилотников, накладывая на карту земельные участки, мы видим не только некорректное разрешенное использование, но и изменения. Например, когда мы приобретаем земельный участок, то редко приглашаем кадастрового инженера и просим показать, где стоит дом, забор, соответствуют ли они нормам и правилам. В ближайшее время появится такой ресурс, который по типу камер на дорогах будет фотографировать все нарушения и рассылать на Госуслуги для выплаты штрафов, — заявила Рягузова.

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По его словам, данные надзорных органов свидетельствуют, что полки магазинов в регионе забиты незаконной, фальсифицированные и недоброкачественной продукцией.

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Автор: Оксана Мочалова

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