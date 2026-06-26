Новосибирской области списали более 2 млрд рублей по бюджетным кредитам

Новосибирская область вошла в число восьми регионов, которым спишут часть задолженности по бюджетному кредиту. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Регион может не возвращать более 2,33 млрд рублей.

Всего федеральные власти списывают долги на общую сумму 48,1 млрд рублей. Наибольшую сумму спишут Московской области — 30,48 млрд рублей. На втором месте Удмуртская Республика — 5,62 млрд рублей. На третьем — Нижегородская область, которой простят 4,91 млрд рублей. Кроме того, в список вошли Волгоградская, Новгородская, Рязанская и Челябинская области.

Объем списания соответствует объёму вложений этих регионов в проекты модернизации жилищно-коммунального хозяйства, включая замену лифтов в многоквартирных домах, расселение аварийного жилья, обновление общественного транспорта, а также модернизацию опорных населённых пунктов, расширение особых экономических зон и увеличение капитала региональных фондов развития промышленности.

В апреле 2025 года экс-министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщал, что лимит списания долгов по бюджетным кредитам региона составил 20,2 млрд рублей. Эти средства направят на развитие инфраструктурных и инвестиционных проектов.

Более 50% высвобождаемых средств, а это 10,1 млрд рублей, в течение пяти лет будут направлены в сферу ЖКХ. Основные направления — проекты водоснабжения, водоподготовки, теплоснабжения, замена лифтового оборудования. На переселение граждан из аварийного жилищного фонда направят более 2 млрд рублей.

Часть средств выделят инвестиционным проектам по развитию инфраструктуры Технопарка Академгородка, строительству зданий и инженерных объектов по улицам Инженерная и Будкера, а также на создание инженерных и транспортных объектов индустриальных парков ПЛП и Южный ПЛП .

Кроме того, более 1 млрд рублей направят на докапитализацию Фонда развития промышленности Новосибирской области, который выдаёт льготные кредиты производствам.

По данным минэкономразвития Новосибирской области, на начало 2026 года государственный внутренний долг Новосибирской области составлял 122,64 млрд рублей, в том числе 42,895 млрд рублей — бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Новосибирской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала, что федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза.