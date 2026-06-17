Федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза

В первом квартале 2026 года Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по сокращению безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Согласно оперативному докладу Счётной палаты России, объём межбюджетных трансфертов, полученных регионом, сократился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это один из самых серьезных показателей падения в стране — четвёртое место среди всех регионов.

Наибольшее снижение отмечается в трёх субъектах: в Ямало-Ненецком автономном округе — в 7,1 раза, в Ханты-Мансийском автономном округе — в 4,5 раза, в Нижегородской области — в 1,7 раза. Как поясняется в докладе Счётной палаты, столь значительное сокращение безвозмездных поступлений в регионы, в том числе и в Новосибирскую область, связано в первую очередь со снижением объёма субсидий, перечисленных субъектам федерации.

Примечательно, что общероссийская динамика межбюджетных трансфертов оказалась неоднородной. В структуре перечислений выросла доля дотаций — с 37,9% до 46,5%, а объём перечисленных субсидий, напротив, снизился на 15%. Это связано в том числе с передачей с 1 января 2026 года полномочий по региональным социальным доплатам к пенсии Фонду пенсионного и социального страхования.

В отличие от общероссийской тенденции, налог на прибыль организаций в Новосибирской области в первом квартале 2026 года вырос на 8,9%. Это резко контрастирует со средним падением по стране (минус 11,7%) и особенно заметно на фоне соседней Кемеровской области, где поступления этого налога рухнули на 40,8%. Рост налога на прибыль зафиксирован лишь в трети регионов России, и Новосибирская область оказалась в этой группе.

При этом расходы консолидированного бюджета Новосибирской области выросли на 7,3% по сравнению с первым кварталом 2025 года — это выше среднероссийского показателя (+4,0%). Согласно данным Счётной палаты, регион также входит в число 48 субъектов, где в консолидированный бюджет зачисляется более половины собранных налоговых доходов. Это отличает Новосибирскую область от сырьевых территорий, где до 85% налогов уходит в федеральный бюджет.

В Кемеровской области зафиксирован крупнейший в России абсолютный дефицит в 21,3 млрд рублей, при этом отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам достигло 50% — один из худших показателей по стране.

На территории Новосибирской области в первом квартале 2026 года собрано 131 млрд рублей налогов — на 27,2 млрд больше, чем годом ранее. Доля областного бюджета в общей структуре поступлений составила 54% (70,2 млрд рублей), что на 10% выше прошлогоднего показателя. В федеральный бюджет направлено 60,7 млрд рублей — рост к первому кварталу 2025 года составил 52,3%.

Напомним, бюджет региона на 2026 год свёрстан с дефицитом 46,45 млрд рублей при доходах 326,6 млрд и расходах 373,5 млрд рублей. В апреле Законодательное собрание утвердило поправки, увеличившие дефицит с ранее запланированного уровня. Корректировки связаны с урегулированием задач 2025 года, переносом невыполненных подрядчиками контрактов, удорожанием работ, а также уточнением расходов дорожного фонда и инфраструктурных проектов. Значительная часть дополнительных средств — 6,4 млрд рублей — направлена на строительство школ и поликлиник в Новосибирске по соглашениям ГЧП.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область сдала позиции в социально-экономическом рейтинге.