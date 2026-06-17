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Финансы Экономика

Федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза

Автор: Оксана Мочалова

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Регион вошёл в число лидеров по снижению безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета

В первом квартале 2026 года Новосибирская область вошла в число регионов-лидеров по сокращению безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Согласно оперативному докладу Счётной палаты России, объём межбюджетных трансфертов, полученных регионом, сократился в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это один из самых серьезных показателей падения в стране — четвёртое место среди всех регионов.

Наибольшее снижение отмечается в трёх субъектах: в Ямало-Ненецком автономном округе — в 7,1 раза, в Ханты-Мансийском автономном округе — в 4,5 раза, в Нижегородской области — в 1,7 раза. Как поясняется в докладе Счётной палаты, столь значительное сокращение безвозмездных поступлений в регионы, в том числе и в Новосибирскую область, связано в первую очередь со снижением объёма субсидий, перечисленных субъектам федерации.

Примечательно, что общероссийская динамика межбюджетных трансфертов оказалась неоднородной. В структуре перечислений выросла доля дотаций — с 37,9% до 46,5%, а объём перечисленных субсидий, напротив, снизился на 15%. Это связано в том числе с передачей с 1 января 2026 года полномочий по региональным социальным доплатам к пенсии Фонду пенсионного и социального страхования.

В отличие от общероссийской тенденции, налог на прибыль организаций в Новосибирской области в первом квартале 2026 года вырос на 8,9%. Это резко контрастирует со средним падением по стране (минус 11,7%) и особенно заметно на фоне соседней Кемеровской области, где поступления этого налога рухнули на 40,8%. Рост налога на прибыль зафиксирован лишь в трети регионов России, и Новосибирская область оказалась в этой группе.

При этом расходы консолидированного бюджета Новосибирской области выросли на 7,3% по сравнению с первым кварталом 2025 года — это выше среднероссийского показателя (+4,0%). Согласно данным Счётной палаты, регион также входит в число 48 субъектов, где в консолидированный бюджет зачисляется более половины собранных налоговых доходов. Это отличает Новосибирскую область от сырьевых территорий, где до 85% налогов уходит в федеральный бюджет.

В Кемеровской области зафиксирован крупнейший в России абсолютный дефицит в 21,3 млрд рублей, при этом отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам достигло 50% — один из худших показателей по стране.

На территории Новосибирской области в первом квартале 2026 года собрано 131 млрд рублей налогов — на 27,2 млрд больше, чем годом ранее. Доля областного бюджета в общей структуре поступлений составила 54% (70,2 млрд рублей), что на 10% выше прошлогоднего показателя. В федеральный бюджет направлено 60,7 млрд рублей — рост к первому кварталу 2025 года составил 52,3%.

Напомним, бюджет региона на 2026 год свёрстан с дефицитом 46,45 млрд рублей при доходах 326,6 млрд и расходах 373,5 млрд рублей. В апреле Законодательное собрание утвердило поправки, увеличившие дефицит с ранее запланированного уровня. Корректировки связаны с урегулированием задач 2025 года, переносом невыполненных подрядчиками контрактов, удорожанием работ, а также уточнением расходов дорожного фонда и инфраструктурных проектов. Значительная часть дополнительных средств — 6,4 млрд рублей — направлена на строительство школ и поликлиник в Новосибирске по соглашениям ГЧП.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область сдала позиции в социально-экономическом рейтинге.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Рубрики : Финансы Экономика

Регионы : Сибирь Россия Новосибирская область

Теги : Экономика счетная палата бюджет

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15 компаний из Новосибирска внедрят роботизированные решения при поддержке ФЦК

Новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область стала главным экспортёром веганских продуктов среди всех регионов Сибири. За первые четыре месяца 2026 года местные предприниматели отправили за границу 40% всего растительного продовольствия, которое вывез Сибирский федеральный округ. Это почти 2,1 тысячи тонн, сообщили в Сибирском таможенном управлении (СТУ), подведя итоги экспорта веганской продукции из СФО за январь–апрель 2026 года.

Доля Алтайского края составила 32%, Омской области — 16%. Остальные сибирские регионы вместе взятые обеспечили только 12% экспорта вегана.

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Сибирские инвесторы предпочитают надёжные стратегии

В преддверии форума «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» специалисты брокера ВТБ фиксируют повышенное внимание к вложениям в сибирском регионе. За последний год количество клиентов здесь возросло на 13%, достигнув отметки в 587 тысяч человек.

Жители Сибири склонны к консервативным стратегиям и демонстрируют высокий спрос на инструменты с фиксированной доходностью. В среднем портфель включает пять различных инструментов. Актуальными акциями остаются бумаги таких гигантов, как Сбербанк, Газпром, Норникель, Полюс и Лукойл. Также весомую долю в портфелях занимают государственные ценные бумаги и фонд денежного рынка «Ликвидность».

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Автор: Юлия Данилова

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева отмечает, что после «помощи» таких специалистов у заемщиков только усугубляются проблемы с долгом.

— Марина Валерьевна, какова статистика по количеству жалоб потребителей на МФО в первом квартале 2026 года в Новосибирской области, в Сибири?

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Новосибирская область сдала позиции в социально-экономическом рейтинге

Автор: Оксана Мочалова

Эксперты «РИА Рейтинг» подготовили ежегодный рейтинг социально-экономического положения российских регионов по итогам 2025 года. Новосибирская область удержалась в первой его двадцатке, однако её положение ухудшилось. Регион занял 19-е место среди всех субъектов федерации с интегральным рейтингом 61,52 балла. В 2024 году область находилась на 18-й строчке с результатом 63,80 балла.

Если смотреть на результаты соседних регионов по Сибирскому федеральному округу, то Новосибирская область не является лидером. Кроме неё, в первую двадцатку из СФО вошёл только Красноярский край (9-е место и 70,15 балла). Иркутская область расположилась на 21-м месте.

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ПСБ запустил «Народный вклад» с выгодными условиями для новых клиентов

ПСБ представил новое предложение для впервые привлекаемых клиентов – «Народный вклад», который обещает процентную ставку до 30% годовых. Минимальная сумма для открытия данного депозита составляет 10 000 рублей, максимальная – 50 000 рублей, что позволяет получить, по заявлению банка, максимальную доходность на рынке. Наивысшая ставка в 30% годовых доступна при размещении средств сроком на один месяц. При выборе трехмесячного периода ставка составит 22% годовых, а при семимесячном сроке – 20%.

Особые условия предусмотрены для новых клиентов, которые переведут свою пенсию в ПСБ. Для них процентные ставки будут повышены: трехмесячный вклад даст 27% годовых, а семимесячный – 25%. Получение начисленных процентов осуществляется в конце срока депозита. Важно отметить, что данный вклад можно оформить только один раз.

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Просрочка по ипотеке на вторичке в Новосибирске выросла более чем в два раза

За четыре месяца 2026 года общая сумма проблемной ипотеки на вторичном рынке жилья в России превысила 209 млрд рублей, с начала года увеличившись на 10%, в денежном выражении на 19,2 млрд. рублей. За 2025 год объём неплатежей вырос на 98 млрд рублей (+110%), за 2024 год — на 31,7 млрд (+54,9%). Об этом рассказали эксперты коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В Новосибирской области просрочка по ипотеке на вторичку на начало мая составляла 4,5 млрд рублей. По сравнению с началом 2026 года просрочка выросла на 13%. Годовая динамика (с 1 мая 2025 года) составила 114% (1,8 млрд). Общий ипотечный портфель на вторичном рынке региона по итогам четырех месяцев 2026 года составил 411 млрд рублей.

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Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза

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