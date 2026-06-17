Мэрия Новосибирска продает коммерческий долгострой в зоне толмачевских складов

Мэрия Новосибирска выставила на торги объект незавершенного строительства, расположенный на улице Толмачевская. Эта зона с торговыми складами, оптовыми и розничными базами.

Судя по тендерной документации, готовность объекта составляет 53%. Земельный участок предназначен для строительства предприятия торговли с автономным источником теплоснабжения. Разрешение на строительство объекта было получено в 2008 году. Срок его действия истек в 2016 году.

— Решение о возможности использования имеющихся конструкций незавершенного строительством здания для завершения строительства определяется по результатам технического обследования состояния объекта, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства, с последующим внесением изменений в проектную документацию, либо подготовкой новой проектной документации и проведением экспертизы проектной документации, — сообщили в мэрии.

При этом в муниципалитете предупреждают, что для реализации проекта есть ряд обременений:

Объект частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ к-1/2, Тулинская — Текстильная» и, по мнению управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, завершить его строительство в первоначальных параметрах невозможно.

Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево (30 км) и полоса воздушных подходов Толмачево.

Ранее объект принадлежал ООО «АД РЕМ». В мае 2025 года арбитражный суд Новосибирской области принял решение изъять долгострой у компании путем продажи с публичных торгов.

Стартовая цена объекта на торгах 79,7 млн рублей. Аукцион будет идти на повышение с шагом в 790 тысяч рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, директором компании является Елена Камерзанова, собственниками Елена и Геннадий Камерзановы. Компания создана в 1993 году, основное направление деятельности — розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах.

В 2022 году суд Центрального района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших чиновников мэрии, а также руководителя частной компании Елены Камерзановой, подозреваемых в махинациях с муниципальным жильём, получивших в народе название «дело о 1500 квартир». Директор ООО «АД РЕМ» получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 300 тыс рублей. В 2023 году суд освободил предпринимательницу от наказания из-за истечения срока давности преследования.

Напомним, в 2026 году в Новосибирске были введены в эксплуатацию пять коммерческих долгостроев.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, почему покупателей не привлекает коммерческий долгострой ТЦ «Подсолнух».