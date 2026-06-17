Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска продает коммерческий долгострой в зоне толмачевских складов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее он принадлежал компании, фигурировавшей в «деле о 1500 квартир»

Мэрия Новосибирска выставила на торги объект незавершенного строительства, расположенный на улице Толмачевская. Эта зона с торговыми складами, оптовыми и розничными базами.

Судя по тендерной документации, готовность объекта составляет 53%. Земельный участок предназначен для строительства предприятия торговли с автономным источником теплоснабжения. Разрешение на строительство объекта было получено в 2008 году. Срок его действия истек в 2016 году.

— Решение о возможности использования имеющихся конструкций незавершенного строительством здания для завершения строительства определяется по результатам технического обследования состояния объекта, по результатам которого определяются необходимый объем и стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных конструктивных элементов или деталей объекта капитального строительства, с последующим внесением изменений в проектную документацию, либо подготовкой новой проектной документации и проведением экспертизы проектной документации, — сообщили в мэрии.

При этом в муниципалитете предупреждают, что для реализации проекта есть ряд обременений:

  • Объект частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ к-1/2, Тулинская — Текстильная» и, по мнению управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска, завершить его строительство в первоначальных параметрах невозможно.
  • Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево (30 км) и полоса воздушных подходов Толмачево.

Ранее объект принадлежал ООО «АД РЕМ». В мае 2025 года арбитражный суд Новосибирской области принял решение изъять долгострой у компании путем продажи с публичных торгов.

Стартовая цена объекта на торгах 79,7 млн рублей. Аукцион будет идти на повышение с шагом в 790 тысяч рублей.

По данным сервиса Контур.Фокус, директором компании является Елена Камерзанова, собственниками Елена и Геннадий Камерзановы. Компания создана в 1993 году, основное направление деятельности — розничная торговля текстильными изделиями в специализированных магазинах.

В 2022 году суд Центрального района Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении двух бывших чиновников мэрии, а также руководителя частной компании Елены Камерзановой, подозреваемых в махинациях с муниципальным жильём, получивших в народе название «дело о 1500 квартир». Директор ООО «АД РЕМ» получила 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, со штрафом 300 тыс рублей. В 2023 году суд освободил предпринимательницу от наказания из-за истечения срока давности преследования.

Напомним, в 2026 году в Новосибирске были введены в эксплуатацию пять коммерческих долгостроев.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, почему покупателей не привлекает коммерческий долгострой ТЦ «Подсолнух». 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : коммерческая недвижимость долгострой

606
0
0
Предыдущая статья
Новый жилой комплекс в пригороде Новосибирска подключили к электросети
Следующая статья
Новосибирские пчеловоды собрали 590 тонн мёда

15 компаний из Новосибирска внедрят роботизированные решения при поддержке ФЦК

К 2030 году Федеральный центр компетенций (ФЦК) планирует содействовать полутора тысячам отечественных предприятий в роботизации производственных процессов. Типичный проект роботизации на заводе занимает два месяца и начинается с детального анализа и выявления проблемных зон. Специалисты затем формулируют требования к роботизированным системам и подбирают наиболее подходящие конфигурации. Проводится также всесторонний анализ экономической целесообразности: оцениваются текущие финансовые показатели участка, затраты на внедрение роботов и ожидаемая экономическая выгода.

В настоящее время в этом направлении сотрудничают 15 компаний из Новосибирска, включая кирпичный завод «Ликолор», изготовителя печей и каминов «Теплодар», Новосибирский электровозоремонтный завод, химическое предприятие «Анозит», НИИ электронных приборов, завод радиодеталей «Оксид», Новосибирский завод искусственного волокна, а также компанию «Смородина» и других.

Читать полностью

Новосибирские пчеловоды собрали 590 тонн мёда

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область вошла в пятёрку лидеров Сибири по производству сладкого продукта. В 2025 году пчеловоды региона собрали 590 тонн мёда. По этому показателю область заняла пятое место среди территорий Сибирского федерального округа. Впереди расположились Алтайский край с 5,6 тыс. тонн, Кемеровская область (850 тонн), Красноярский край (702 тонны) и Иркутская область (534 тонны). При этом Томская область отстала от Новосибирской всего на 112 тонн, а Омская — на 217 тонн.

В целом по Сибири производство сладкого продукта демонстрирует устойчивый рост. По итогам 2025 года округ собрал 9,4 тысячи тонн мёда, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Это позволило СФО занять третье место в стране, пропустив вперёд только Приволжский и Центральный федеральные округа. Дальний Восток отстаёт от Сибири почти в 2,5 раза.

Читать полностью

В Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай

Автор: Артем Рязанов

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 43-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, женщина разместила в интернете объявление о фитнес-туре на Алтай, хотя не планировала его проводить.

Читать полностью

Первый эксперимент на СКИФе в Новосибирске планируется провести в августе

Автор: Юлия Данилова

Сейчас идёт финальная стадия подготовки к запуску всего комплекса ЦКП СКИФ и основного накопителя. Об этом на встрече с полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе Анатолием Серышевым сообщил и.о. директора ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

— Ставим для себя задачу в августе провести первый эксперимент с синхротронным излучением, — заявил Логачев.

Читать полностью

Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда

Автор: Артем Рязанов

Суд Новосибирска изменил меру пресечения Владимиру Коновалову, совладельцу строительного холдинга ПТК-30, с подписки о невыезде на заключение под стражу. Бизнесмен, обвиняемый в обмане дольщиков, скрылся и объявлен в розыск, сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Ася Овчинникова. Она напомнила, что в январе 2026 года от суда скрылся и был заочно арестован его сын Антон Коновалов, которому предъявлены те же обвинения.

Напомним, в 2018 году на совладельцев холдинга ПТК-30, Владимира и Антона Коноваловых, завели дело о мошенничестве. Им предъявили обвинения и взяли под стражу, объяснив это тем, что бизнесмены часто ездят за границу. Например, в 2017 году они якобы отправились в Испанию для покупки недвижимости. Однако Коноваловы отрицали эти намерения, утверждая, что арест помешает их работе с дольщиками.

Читать полностью

Новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби

Автор: Юлия Данилова

Сдерживающим фактором развития пассажирских и грузовых речных перевозок в Новосибирской области является отсутствие региональной политики и единого органа, координирующего ключевые вопросы развития речного комплекса внутренних водных путей и речного транспорта на территории региона. Об этом заявил на заседании комитета по транспорту Законодательного собрания руководитель Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергей Павлушкин.

Он перечислил необходимые шаги, которые в области необходимо сделать для развития водного транспорта:

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы Экономика

Федеральные субсидии Новосибирской области сократились в 1,6 раза

Промышленность

15 компаний из Новосибирска внедрят роботизированные решения при поддержке ФЦК

Бизнес

Новосибирские пчеловоды собрали 590 тонн мёда

Бизнес Власть Недвижимость

Мэрия Новосибирска продает коммерческий долгострой в зоне толмачевских складов

Бизнес Право&Порядок Спорт

В Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай

Власть Инновации

Первый эксперимент на СКИФе в Новосибирске планируется провести в августе

Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Глава новосибирской стройфирмы Владимир Коновалов скрылся от суда

Бизнес Власть

Новосибирские речники предлагают разработать мастер-план развития Оби

Власть Общество

По аналогии с самокатами: новосибирские речники пожаловались на сапбордистов

Общество

Исследование Билайн Adtech: День города в Новосибирске формирует высокий поток, но бизнесу важно заранее работать с конверсией

Бизнес Власть Недвижимость

На месте частных домов на Писарева разрешили построить многоэтажки

Бизнес Недвижимость

Центр экстрима в Военном городке Новосибирска попал под судебный арест

Бизнес Власть Промышленность

Центр научно-технологического развития станкостроения создан в Новосибирске

Авто

Рынок автокредитования в Новосибирской области закрепляет рост

Бизнес Власть Общество

Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске

Бизнес Отставки и назначения Промышленность

На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Власть

Цифровой диалог регионов: премию «ДиалогПРО» получит лучшее СМИ

Бизнес Технологии

Новосибирский застройщик принял на работу робота-консьержа

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности