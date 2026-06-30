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Бизнес

Ключевая ставка 12% на 2027 год в России будет неплохим сценарием

Автор: Юлия Данилова

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В мировой экономике наблюдается шок цепочек поставок, развивается существенная инфляционная волна на продовольствие, и это ограничит снижение «ключа» в РФ

Главный экономист, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа‑Банка» Наталия Орлова на саммите банка в Новосибирске констатировала, что в последнее время на рынке сильно повысилась волатильность, и это отражается на всех сферах экономики.

Спрос есть, но его нет

— Судя по второму кварталу, в России постепенно восстанавливается розничное потребление, но я бы сказала, что этот спрос «переехал» со второго полугодия. Мы наблюдали увеличение продаж на непродовольственные товары на 50%, что было обеспечено ростом реализации легковых авто. Есть положительная динамика и в продовольственном сегменте. В принципе, мы понимаем, что этот сегмент достаточно волатильный. Но я думаю, что в текущих условиях во втором полугодии мы вновь увидим торможение спроса, и по итогам года рост экономики составит от 0,5% до 1%.

Второй момент — доходы населения продолжают расти достаточно быстро, однако люди ведут себя не слишком богатеюще. Всплеск спроса, о котором мы говорили ранее, касается сегмента базовых продовольственных товаров. Потребление необязательных товаров из сегмента «побаловать себя» практически не растет.

В последние месяцы мы также видим довольно активный рост кредитной нагрузки населения. С одной стороны, это говорит о том, что часть домохозяйств начинают использовать при покупках кредитное плечо. С другой — это свидетельствует о том, что в стране есть домохозяйства, которым не хватает текущего дохода. В итоге мы не видим, что увеличение кредитной нагрузки трансформирует структуру потребления.

Мы также прекрасно понимаем, что рост номинальных зарплат съедается инфляцией.

В целом, говоря про спрос, нужно понимать, что сегодня это история не только про деньги, быстрый рост зарплат, но и про демографические ограничения. За последние 5-7 лет численность наиболее активных потребителей в возрасте 25-50 лет в стране сократилась с 55 до 52-53 млн человек. По прогнозу Росстата, этот тренд продолжится, и на горизонте 2030 года мы увидим сокращение этой когорты до 48 млн человек.

Это также объясняет, почему в физическом количестве потребителей больше не становится, несмотря на то, что у населения деньги есть.

В рыночной экономике серьезное торможение

Что касается компаний, то здесь инвестиционный цикл схлопывается в половине отраслей. На один падающий регион сейчас приходятся два с ростом инвестиций, тогда как в 2023-2024 годах их было существенно больше.

Сегмент рыночной экономики сегодня в целом находится в нисходящей фазе в процентах от ВВП: мы вернулись на уровень 2019 года. Конечно, есть секторы, которые себя чувствуют неплохо, — это обработка. Но при этом уже происходит серьезное торможение в строительном, а также в большом количестве других рыночно-ориентированных секторов.

Рынки меняют ориентиры

Если говорить про контекст экономической политики, то я всегда смотрю на бюджет с точки зрения цены на нефть, которая его балансирует. В 2018-2019 годах наш бюджет балансировался при цене на нефть 49$ за баррель, потом, в силу разных шоков, цена выросла — и на этот год в графике стоит 84$ за баррель. Исходя из ориентировок и прогнозов, которые сейчас высвечиваются по траектории расходов, нужно говорить о цифрах около 95-100$ за баррель.

Очевидно, что в такой ситуации радует наличие нефтяного бонуса в этом году. С другой стороны, очевидно, что этот бонус, в силу обстоятельств, мы вынуждены расходовать. Причем в структуре расходов важной составляющей являются процентные расходы, а также расходы на безопасность, все остальное идет по остаточному принципу. Поэтому бюджетный стимул, про который многие говорят, сегодня направлен в достаточно узкое количество сегментов.

На этом фоне ключевым является вопрос по ставке ЦБ. Год назад, когда формировался взгляд на 2026 год, казалось безальтернативным, что ставка пойдет существенно вниз, и рынок ориентировался на 10-12% по итогам 2026 года. Сейчас, судя по динамике финансовых рынков, видно, что рынкам приходится очень сильно менять свои ориентиры. Причина не только в бюджетной политике, но еще и в глобальном контексте. Сейчас в мировой экономике мы наблюдаем шок цепочек поставок. В ценах на продовольствие развивается существенная инфляционная волна. Также совершенно очевидно, что сейчас все страны будут наращивать расходы на вооружение. Эти изменения будут приносить повышение процентных ставок. Причем не только цикличное, но и структурное, то есть пересмотр нейтральных ставок. Уже сейчас в мире говорят о том, что, по всей видимости, нейтральные ставки будут повышаться на 1-2%, а это достаточно существенно. Это будет ограничивать потенциал снижения нашей ставки. Считаю, нам целесообразно ориентироваться на то, что она не будет ниже 13% по итогам 2026 года. В 2027-м, думаю, лучше ориентироваться на ставку около 12%. Это тоже неплохой сценарий.

Управление издержками

Что делать в такой ситуации? Среда у нас сложная не первый год, и все компании сейчас стараются каким-то образом купировать давление издержек. Большие надежды бизнес возлагает на цифровизацию. Причем в предыдущие годы изменение технологий в основном захватывало секторы «последней мили», то есть ретейл, банки, которые непосредственно работают с розничными клиентами. Сейчас больше ожиданий, что этот тренд будет захватывать промышленность. В любом случае управление издержками — это тема номер один для компаний на следующие годы.

С учетом волатильности финансовых рынков нужно сохранять определенную долю в ликвидных активах. Инвестировать в долг — это хорошо, и доходности, судя по всему, будут достаточно высокие, но все-таки ликвидность — это очень важный аспект прочности, если мы думаем про управление рисками.

Ранее редакция сообщала о том, что Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : спрос ключевая ставка

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