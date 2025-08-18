Новосибирцы похитили муниципальные участки стоимостью более 10 млн рублей

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор в двум новосибирцам, которые признаны виновными в мошенничестве с земельными участками.

Как установил суд, с января 2019 по январь 2022 года подсудимые, путем обмана приобрели право на земельные участки общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Сделка по покупке еще одного участка стоимостью более 1 млн рублей не состоялась.

В дальнейшем подсудимые легализовали покупки.

Как уточнили Infopro54 в пресс-службе областной прокуратуры, земельные участки расположены в Пашино (Барышевский сельсовет). Ранее они находились в собственности муниципалитета. Общая площадь участков, которые оказались в руках мошенников, — более тысячи кв.м.

— Подсудимые вину признали в полном объеме, уточняют в ведомстве. Они получили 3,6 лет и 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режима, со штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей, — отметила помощник прокурора Центрального района Анастасия Папина.

Ранее прокуратура сообщала, что перед судом предстанет экс-глава Мичуринского сельсовета и бывший кадастровый инженер. Их обвиняют в хищение мошенническим путем права на земельные участки.