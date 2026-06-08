Гибель пилота новосибирской авиакомпании расследует трудовая инспекция

В государственной инспекции труда в Новосибирской области сформирована комиссия по расследованию смертельного несчастного случая с командиром воздушного судна Embraer 170 АО «Авиакомпания «Сибирь».

Как сообщили в ведомстве, мужчина был направлен в командировку для прохождения переподготовки на новый тип воздушного судна в Московскую область. Обучение проходило на территории ООО «С7 Инвест». После учебного процесса сотрудник авиакомпании решил поплавать в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса.

Примерно через час посетители увидели, что мужчина начал тонуть. Его достали из бассейна и вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи скорой помощи спасти мужчину не смогли.

— Сейчас комиссия инспекции устанавливает обстоятельства и причины смерти командира воздушного судна. Проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, — пояснила заместитель руководителя инспекции Светлана Загузина.

Стоит отметить, что весной 2026 года авиакомпания расширила сеть сибирских маршрутов. За 2025 год S7 перевезла 12,8 миллионов человек и выполнила 100 тысяч рейсов по России и за рубеж, в среднем осуществляя более 270 перелетов в день.

Напомним, в 2025 году в регионе было зарегистрировано 88 групповых, тяжёлых, в том числе, смертельных несчастных случаев на производстве. Больше всего таких ЧП произошло в строительной отрасли — 29, на обрабатывающих производствах — 26, в транспортировке и хранении — 17, в сельском хозяйстве — 6, в добыче полезных ископаемых — 5, водоснабжении — 1. По несчастным случаям в Следственный комитет в 2025 году было передано 92 материала, возбуждено 10 уголовных дел.

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