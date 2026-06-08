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Бизнес Право&Порядок

Гибель пилота новосибирской авиакомпании расследует трудовая инспекция

Автор: Юлия Данилова

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Мужчина утонул в бассейне, когда повышал квалификацию на курсах переподготовки, чтобы сесть за штурвал нового самолета

В государственной инспекции труда в Новосибирской области сформирована комиссия по расследованию смертельного несчастного случая с командиром воздушного судна Embraer 170 АО «Авиакомпания «Сибирь».

Как сообщили в ведомстве, мужчина был направлен в командировку для прохождения переподготовки на новый тип воздушного судна в Московскую область. Обучение проходило на территории ООО «С7 Инвест». После учебного процесса сотрудник авиакомпании решил поплавать в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса.

Примерно через час посетители увидели, что мужчина начал тонуть. Его достали из бассейна и вызвали скорую помощь, но прибывшие врачи скорой помощи спасти мужчину не смогли.

— Сейчас комиссия инспекции устанавливает обстоятельства и причины смерти командира воздушного судна. Проводится опрос, осмотр, правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха, — пояснила заместитель руководителя инспекции Светлана Загузина.

Стоит отметить, что весной 2026 года авиакомпания расширила сеть сибирских маршрутов. За 2025 год S7 перевезла 12,8 миллионов человек и выполнила 100 тысяч рейсов по России и за рубеж, в среднем осуществляя более 270 перелетов в день.

Напомним, в 2025 году в регионе было зарегистрировано 88 групповых, тяжёлых, в том числе, смертельных несчастных случаев на производстве. Больше всего таких ЧП произошло в строительной отрасли — 29, на обрабатывающих производствах — 26, в транспортировке и хранении — 17, в сельском хозяйстве — 6, в добыче полезных ископаемых — 5, водоснабжении — 1. По несчастным случаям в Следственный комитет в 2025 году было передано 92 материала, возбуждено 10 уголовных дел.

Ранее редакция сообщала о том, что более чем у 43% строительных кранов новосибирских компаний истек срок службы. Еще более серьезный износ у бульдозеров. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Трудовая инспекция несчастный случай авиакомпания

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Новосибирцы устроили «курорт» с бассейном и мангалом во дворе жилого дома

«Сибстекло» размещает облигации на 250 млн рублей

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская компания «Сибстекло», известный производитель стеклотары, приступает к размещению очередного выпуска облигаций. На этой неделе начинается размещение облигаций завода. Общий объем выпуска составит 250 миллионов рублей.

По словам генерального директора предприятия Антона Мора, привлеченные деньги пойдут на пополнение оборотных средств. Сейчас завод закрывает обязательства перед банками, и новые вливания помогут сохранить стабильную работу.

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Кто платить будет?: В реестр кредиторов новосибирского «Метро МиР» добавят 260 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

ГКУ Новосибирской области «Арена» обратилось в арбитражный суд с требованием включить в реестр требований кредиторов ООО «Метро МиР» требования в размере 261 млн рублей.  В феврале муниципальная компании проиграла суд по иску с аналогичной суммой.

В иске истец указывал на наличие неосновательного обогащения на стороне подрядчика — муниципального предприятия — в виде необоснованно полученной им оплаты ввиду неверно примененных индексов. Речь идет о выполнении работ по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Контракт стоимостью 393 млн рублей был заключен между ГКУ НСО «Арена» и МУП «УЗСПТС» (с 2021 года переименовано в МП «Метро Мир») в ноябре 2019 года. В ноябре 2020 был заключен еще один контракт на этот же объект — на 837 млн рублей. По первому были выполнены все работы и контракт закрыт, по второму — на 757 млн.

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Какие соглашения заключили регионы Сибири на ПМЭФ-2026

Автор: Юлия Данилова

Регионы Сибири плодотворно поработали на Петербургском международном экономическом форуме-2026. О самых знаковых соглашениях, заключенных в северной столице, главы регионов рассказывали в своих телеграм-каналах.

Объединенная компания Wildberries и Russ планирует построить в регионе сортировочный центр площадью более 35 тысяч квадратных метров. Предварительно он будет расположен в Новоалтайске.

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Главный бухгалтер УК в Новосибирской области украла 5 миллионов рублей

Автор: Артем Рязанов

Новосибирский районный суд вынес приговор главному бухгалтеру частной управляющей компании, обвиняемой в крупном хищении.

По данным следствия, женщина в течение двух лет — с января 2023 по декабрь 2024 года — присваивала деньги компании. Используя служебное положение, она похитила с банковского счёта организации более 5 миллионов рублей.

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Новосибирская область обгоняет Байкал по темпам прироста туристов

Автор: Оксана Мочалова

Прирост туристического потока в Новосибирской области в 2026 году достигнет 20-25%, в то время как в Иркутской области (озеро Байкал) этот показатель составит 10-15%. К таким выводам пришли аналитики Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка (РСХБ), изучив динамику турпотока, инвестиционную активность и количество агротуристических проектов в регионах Сибирского федерального округа.

Эксперты фиксируют в регионе устойчивый спрос на выезды на фермы и базы отдыха на выходные. Туристов привлекают разнообразие программ, включая гастрономические туры и мастер-классы. Отдыхающие все чаще выбирают не просто проживание, а полноценное погружение в сельский быт, экологичные маршруты и локальную кухню. Драйверами роста в регионе становятся развитие глэмпингов, фермерских хозяйств и событийных мероприятий. Популярность набирает формат отдыха, при котором можно совместить тишину и природу с комфортом.

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В Новосибирске рядом с улицей Восход снесли частный сектор — там построят ЖК

В Октябрьском районе Новосибирска завершился снос частных домов в квартале, ограниченном улицами Восход, Сакко и Ванцетти и Нижегородской. На их месте появится новый жилой комплекс.

К 8 июня демонтажные работы завершены. На фотографии, сделанной журналистом Infopro54, видно, что земельный участок практически полностью зачищен, остались только фрагменты старых заборов. Данное место расположено в непосредственной близости к улице Восход и метро «Речной вокзал», земля в этом районе города считается одной из самых дорогих. На земельном участке располагались семь частных домов (адреса: ул. 9 ноября, 18, ул. Декабристов, 43, 45, 47, 49, 51а, 53). Они были расселены за счёт застройщика, который заходит со своим новым проектом на эту территорию.

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Гибель пилота новосибирской авиакомпании расследует трудовая инспекция

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