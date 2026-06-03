Аграрное рейдерство: более 500 новосибирцев исключили из числа пайщиков сельхозкооператива

По материалам прокурорской проверки в Новосибирской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении нескольких сотен граждан — членов СХПК «Верх-Мильтюшихинский». Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, проверка установила, что в 2019 году группа лиц по предварительному сговору провела собрание членов кооператива, где был незаконно избран новый председатель.

После этого новое руководство совместно с иными лицами незаконно приняли решение об исключении из числа пайщиков более 500 граждан. Их имущество на сумму более 130 млн рублей, а также права пользования сельскохозяйственными земельными участками площадью более 8 тысяч гектаров были присвоены.

— Сегодня незаконно избранный председатель кооператива и его сообщник были задержаны и доставлены в следственный орган. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и соучастники преступления, — отметили в ведомстве.

Прокуратура просит пострадавших от действий мошенников граждан обратиться в следственное управление области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы похитили муниципальные участки стоимостью более 10 млн рублей. По приговору суда мошенники получили сроки в колонии и штрафы.