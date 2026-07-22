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Бизнес

Переход в фазу тотальной диагностики: новосибирский бизнес перестраивает системы управления

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На очередной встрече Общественного объединения VIP-club (ВИП-Клуб) предприниматели региона поделились своим опытом, ориентированным на развитие в кризисных условиях

Июльская встреча VIP-club (ВИП-Клуб) с говорящим названием — «Время экспертных решений» показала, что сибирские предприниматели уходят от тактики «выживания» к точечной диагностике каждого процесса — от качества металла до психоэмоционального состояния сотрудников.

Главный тренд встречи: бизнес перешел в фазу «тотальной диагностики». Проверяют всё: надежность поставщиков, устойчивость техники к сибирским перепадам температур и даже психологическую совместимость в командах.

— Владельцы компаний в Новосибирске превращают идеи в реальные проекты, зачастую рискуя всем. Они формируют новую профессиональную среду. Их решения определяют вектор развития города, — отметила сооснователь VIP-club(ВИП-Клуб) Елена Потапова.

Елена Потапова

Ставка на «железо»

Пока в столицах спорят, как правильно жить в метавселенных и где там размещать виртуальную рекламу, в Новосибирске заняты делами куда более приземленными, но оттого не менее важными. Местный промышленный сектор наглядно показывает, что такое «возвращение к реальности». Вместо хайпа вокруг цифровых миров — фокус на реальный сектор с высоким переделом. Это когда из металла и интеллекта делают не пиксели, а сложные механизмы и высокотехнологичные изделия. Приятно видеть, что, в то время как одни уходят в «цифру», другие укрепляют фундамент, на котором эта самая цифра вообще может существовать.

Новые участники Клуба

Новые участники Клуба — Егор Исаев, основатель, генеральный директор производственного предприятия «Инновационный Центр Металлообработки» и Данил Нестеров, директор по развитию. Они представили модель предприятия, которая выглядит анахронизмом для эпохи сервисной экономики, но является эталоном для ВПК и наукоемкого машиностроения.

Егор Исаев и Данил Нестеров

Компания работает по принципу «полного цикла»: от чертежа до готового изделия с собственным отделом технического контроля (ОТК) в режиме реального времени. Портфель заказов говорит сам за себя:

  • Изделия для Института ядерной физики (уникальные блоки защиты из специальных сплавов).
  • Детали для проекта «Сфера» (российская спутниковая система интернета) по заказу Роскосмоса.
  • Компоненты для оборонно-промышленного комплекса.

Ключевой тренд, обозначенный спикерами, — переход к аддитивным технологиям (3D-печать металлом), который предприятие планирует внедрить уже в 2027 году. В условиях санкционных ограничений именно такие производства становятся точками опоры для технологического суверенитета.

Полиграф вместо HR-интуиции

Одним из самых резонансных выступлений стал доклад Аллы Моисеевой, руководителя Сибирского центра детекции лжи, полиграфолога, психолога, профайлера.

Алла Моисеева

Ее профиль — полиграфология и поведенческий анализ — вызвал живой интерес не как «экзотика», а как жесткая антикризисная мера.

Алла Моисеева четко разделила три запроса, с которыми к ней приходят собственники:

  • Скрининг при найме — оценка личностных и профессиональных качеств кандидата на соответствие должности.
  • Плановая диагностика действующего персонала — выявление зон риска, слабых сторон и потенциала для кадрового резерва.
  • Служебные расследования — кражи, сливы информации и ситуации, «когда жареный петух уже клюнул».

Примечательно, что акцент был сделан не на уголовных делах (хотя у эксперта есть такой опыт), а на профилактике. В условиях дефицита кадров и высокой текучки, бизнес начинает использовать полиграф не как карательный инструмент, а как способ диагностики выгорания, тревожности и конфликтного потенциала в коллективе.

— Ни один аппарат не определяет ложь. Он определяет изменение психофизиологических реакций — дыхание, давление, потливость пальцев. Выводы делает специалист на основе математического расчета. Мы работаем с умолчанием и искажением, — пояснила Моисеева, развенчивая мифы о «детекторе лжи» как о волшебной кнопке.

Это отражает глобальный тренд: HR-менеджмент становится клиническим, а интуиция уступает место прикладной поведенческой психологии.

Климат как капитализация: сибирский вызов для инженеров

Выступление Вадима Малюшко, основателя компаний «Климатстрой» и «ХайерСиб» — официального дистрибьютора кондиционеров Haier в СФО, было посвящено теме, которая в других регионах считается бытовой, а в Новосибирске — стратегической. Дельта температур в регионе достигает 80 градусов (от -40 зимой до +40 летом). Это создает колоссальные нагрузки на инженерные системы, и зарубежная техника массово выходит из строя без квалифицированной эксплуатации и обслуживания.

Выступление Вадима МалюшкоЭксперт привел цифры: внутренний рынок России потребляет около 4 млн бытовых кондиционеров в год, однако собственного производства в стране сейчас нет. Парадокс: при наличии современных роботизированных заводов (как у Haier в Набережных Челнах) климатическое оборудование для Сибири до сих пор требует установку компетентными инженерами на местах. Спикер акцентировал внимание на простых, но критичных правилах эксплуатации (угол наклона жалюзи, перепад температуры от улицы в помещение не более 5–7 градусов). Своевременное и регулярное сервисное обслуживание продлевает жизнь оборудованию до 10-15 лет. Но главный посыл лежал в плоскости бизнес-стратегии:

— Кондиционер — это не строчка в коммунальных платежах. Это ваш невидимый HR-директор и менеджер по продажам. Когда в офисе свежо, сотрудники работают продуктивнее. Когда в магазине комфортно, клиенты покупают больше. Мы привыкли списывать климат на «расходы», но на самом деле — это прямая инвестиция в капитализацию бизнеса. Здоровье и комфорт людей — это база, на которой строится успех. Пора перестать экономить на том, что напрямую влияет на ваш результат.

Спорт как якорь стабильности

Отдельным штрихом в портрете Клуба стало выступление Андрея Ковалева, президента спортивного клуба «Динамэкс», тренера высшей категории, члена тренерского комитета Федерации карате РФ, исполнительного директора Новосибирской областной федерации карате.

Андрей Ковалев

История спортивного клуба, выросшего из секции рукопашного боя ведомственного общества «Динамо» (МВД) до международных турниров по каратэ «Кубок маршала А. И. Покрышкина» с участием 8–10 стран и более 1500 участников, иллюстрирует еще один тренд: возврат к корпоративному патриотизму и здоровой вертикали.

Для сибирского бизнеса, значительная часть которого завязана на оборонный сектор и госзаказ, такие структуры становятся не только спортивной площадкой, но и элементом корпоративной культуры, проверенной временем.

Завершился камерный деловой прием прогулкой на теплоходе по маршруту «Семь мостов Новосибирска», что символично — под звуки песни Татьяны Диканской «В Новосибирске не разводятся мосты».

прогулка на теплоходе

Формальный нетворкинг незаметно уступил место доверительному диалогу. Именно в такие моменты, вне рамок протокола, закладывается фундамент для долгосрочного и честного сотрудничества.

Главный вывод встречи: новосибирский бизнес окончательно перешел от стратегии «широкого шага» к стратегии «глубокого бурения». Предприниматели вкладываются не в расширение горизонтов, а в надежность якорных производств, психологическую устойчивость команд и инженерную адаптацию технологий к экстремальным условиям.

В этом контексте Клуб становится местом не для «показательных спичей», а лабораторией по стресс-тестированию собственных активов — производственных, финансовых, кадровых и инфраструктурных.

ВИП-Клуб

Фотограф Николай Мелонов

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Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей ВИП-клуб бизнес-сообщество VIP-клуб

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За полгода санавиация доставила в больницы Новосибирска 211 пациентов

За полгода санавиация доставила в больницы Новосибирска 211 пациентов

Автор: Артем Рязанов

В первом полугодии 2026 года санавиация в Новосибирской области совершила 109 вылетов и спасла 211 пациентов: 165 взрослых, 22 ребенка (1–17 лет) и 24 младенца. За аналогичный период прошлого года транспортировали 168 человек. Чаще всего «крылатую скорую» задействовали для эвакуации пациентов с острым коронарным синдромом, патологиями беременности, осложнениями родов, сепсисом, полиорганной недостаточностью и травмами.

Районами-лидерами по числу вылетов в этом году стали Татарский, Куйбышевский и Карасукский.

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Прямой рейс в Индию может появиться из Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Прямое авиасообщение может появиться между Новосибирской областью и Республикой Индия. С таким предложением выступил губернатор Андрей Травников во время рабочей встречи с делегацией во главе с Генеральным консулом Индии в Екатеринбурге господином Дебабратой Чаттопадхьяем.

Глава региона подчеркнул, что Новосибирск является крупнейшим транспортным узлом в азиатской части страны, и открытие прямых рейсов из аэропорта Толмачёво позволит значительно активизировать взаимные экономические и культурные связи. Генеральный консул поддержал эту инициативу, отметив важность перелетов для развития торговли и бизнеса.

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Льготная ипотека в Новосибирской области выросла на 54% в июне

Автор: Артем Рязанов

В июне жители Новосибирской области стали чаще брать льготную ипотеку: за месяц оформлено 1 054 таких кредита (+54% к маю) на общую сумму 5,89 млрд рублей (+53% к маю). Средний чек составил 5,59 млн рублей при среднем сроке 335 месяцев — это чуть выше, чем в мае, но пока уступает среднероссийскому показателю (6,08 млн рублей). К таким выводам пришли аналитики Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ).

За первое полугодие в регионе оформлено 4,86 тыс. льготных ипотек на 26,83 млрд рублей — это 1,7 новых кредита на каждую тысячу жителей.

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В Новосибирской области дорожают все виды мяса

Сезон шашлыков в самом разгаре, а значит спрос на такие виды мяса, как курица и свинина, остается стабильно высоким. Параллельно с ростом потребительского спроса поднялись и цены на эту продукцию. После длительного снижения начала дорожать свинина, а курятина демонстрирует рекордный рост за последние полгода.

По данным Новосибирскстата, в июне 2026 года средняя стоимость одного килограмма мяса птицы составляла 230,04 рубля. Хотя в мае курятину можно было приобрести в среднем за 226,93 рубля. Получается, что за первый летний месяц мясо птицы подорожало на три рубля. Если же сравнивать с ценами декабря 2025 года, то разница будет более значительной. В конце прошлого года цена держалась на уровне 223,34 рубля. Так что за полгода стоимость возросла уже почти на семь рублей.

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Новосибирские бары заполнились болельщиками в финале ЧМ

Автор: Оксана Мочалова

Средний чек в барах и спортбарах Новосибирской области на заключительной неделе чемпионата мира по футболу достиг 4 203 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя. Количество покупок в этих заведениях увеличилось на 5%, а оборот вырос на 14%. Такими данными с редакцией Infopro54 поделились в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Аналитики сравнили потребительскую активность в регионе в период с 11 по 19 июля 2026 года с аналогичными показателями 2025 года. Выяснилось, что новосибирцы на финальной неделе мундиаля заметно активнее посещали бары и рестораны, чем год назад.

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Резидентов новосибирской ОЭЗ обяжут перейти на налоговый мониторинг

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, который обяжет всех резидентов ОЭЗ, в том числе в Новосибирской области, в течение двух лет перейти на налоговый мониторинг. Исключением станут представители малого и среднего бизнеса.

Налоговый мониторинг — это современный формат контроля, при котором компания предоставляет налоговым органам в режиме реального времени доступ к своим бухгалтерским и налоговым данным. Взамен бизнес освобождается от большинства выездных и камеральных проверок, а все спорные вопросы решаются оперативнее.

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