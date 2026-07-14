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Бизнес Власть

Новосибирский нефтетрейдер оценил инициативу с мини-НПЗ

Автор: Артем Рязанов

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Он назвал пять ключевых проблем, которые останавливают бизнес от инвестиций в такие проекты

Регионы России, включая Новосибирскую область, сталкиваются с трудностями в поставках нефтепродуктов. На этом фоне губернаторы предложили развивать сеть мини‑НПЗ — инициатива получила поддержку президента. Однако, по мнению руководителя отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергея Лацких, реализация таких проектов сопряжена с рядом проблем.

Во‑первых, подключение к магистральным трубопроводам «Транснефти». Лацких пояснил, что без доступа к трубопроводной инфраструктуре стабильная работа мини‑НПЗ практически невозможна. Если мини-НПЗ будут размещены на удалённых площадках, то логистика станет ещё дороже.

Во‑вторых, вопрос сырья напрямую влияет на ценообразование конечных нефтепродуктов. Эксперт подчёркивает, без гарантированных поставок нефти завод не сможет работать ритмично, а любые перебои сразу будут отражаться на цене топлива для аграриев и транспортных предприятий региона.

В-третьих, большую роль играют технологические ограничения. По оценкам специалиста, технологический процесс на мини‑НПЗ существенно отличается от полного цикла на крупных предприятиях — разница в эффективности может достигать 30–40 %, что сказывается на качестве, себестоимости, а также на ассортименте и глубине переработки продукции.

В-четвертых, проблема налогообложения. Сергей Лацких отмечает, что действующая система (акцизы, демпфер, НДПИ) ориентирована на вертикально интегрированные нефтяные компании и зачастую становится непосильной нагрузкой для небольших региональных заводов, особенно когда предприятие работает на грани рентабельности.

В-пятых, конкуренция с крупными компаниями. Аналитик предупреждает: если рынок стабилизируется, вертикально интегрированные нефтяные компании смогут предложить более привлекательные условия регионам. Малые нефтеперерабатывающие заводы могут не выдержать ценовой конкуренции. Тогда эти регионы снова станут зависимыми от традиционных поставок крупных компаний, что станет дополнительным фактором риска.

По его словам, основная целевая аудитория продукции мини‑НПЗ в регионе — аграрный сектор, общественный транспорт и предприятия жизнеобеспечения.

— В посевную аграриям критично иметь доступ к дизельному топливу по предсказуемой цене, а не зависеть от дальних поставок, — считает эксперт.

Резюмируя Сергей Лацких заявляет, что для устойчивой работы мини‑НПЗ нужна господдержка. Собеседник подчёркивает, что необходима отдельная федеральная программа с льготным кредитованием и налоговыми послаблениями — только так заводы смогут снижать риски перебоев с топливом в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском.

Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Новосибирская область

Теги : топливо топливный кризис НПЗ бензин

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Суд кассации не вернул жилье семье академика Асеева

Автор: Оксана Мочалова

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Изначально семья Асеевых получила служебный коттедж на улице Мальцева, который позже был приватизирован на дочь ученого. Взамен этого имущества чета передала в дар СО РАН свою четырехкомнатную квартиру. Однако в 2023 году суд признал приватизацию коттеджа незаконной, отменил ее, а сам дом вернул в федеральную собственность, приговорив академика к условному сроку и штрафу. После этого супруги попытались вернуть пожертвованную квартиру, утверждая, что их ввели в заблуждение относительно судьбы коттеджа.

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— Вода будет только у потребителей на первых этажах. Уважаемые жители, приносим свои извинения и просим потерпеть, — отметил он.

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На входе в частные клиники планируется размещать наклейки с QR-кодом. По этому коду можно будет получить доступ к цифровой карточке учреждения. В ней будет указана информация о действующей медицинской лицензии, регистрации в системе «Честный знак» и операциях с лекарствами за последние месяцы. Это позволит пациентам быстро узнать статус клиники и снизить риски обращения в недобросовестные медицинские учреждения.

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Новосибирские семьи, живущие за границей, оформляют российское гражданство детям

Автор: Юлия Данилова

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— Возвращаются семьи, которые ранее проживали за рубежом, не в пределах стран Советского Союза, а в США, в Канаде. Там у них родились дети, которые стали гражданами тех государств по факту рождения.  У нас законодательство по гражданству четко говорит: от кого родился — тот и гражданин. У нас нет принципа территориальности. Если два родителя граждане Российской Федерации, то вне зависимости от места рождения, ребёнок будет гражданином Российской Федерации. К нам также приезжают мамы и папы, которые проживают за рубежом в смешанной семье, где только один родитель гражданин РФ, и оформляют ребёнку гражданство России, — пояснила она.

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Власти объяснили задержки СМС-оповещений о беспилотниках в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Суд кассации не вернул жилье семье академика Асеева

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Новосибирский нефтетрейдер оценил инициативу с мини-НПЗ

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