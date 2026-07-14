Новосибирский нефтетрейдер оценил инициативу с мини-НПЗ

Регионы России, включая Новосибирскую область, сталкиваются с трудностями в поставках нефтепродуктов. На этом фоне губернаторы предложили развивать сеть мини‑НПЗ — инициатива получила поддержку президента. Однако, по мнению руководителя отделения Российского топливного союза в Новосибирской области Сергея Лацких, реализация таких проектов сопряжена с рядом проблем.

Во‑первых, подключение к магистральным трубопроводам «Транснефти». Лацких пояснил, что без доступа к трубопроводной инфраструктуре стабильная работа мини‑НПЗ практически невозможна. Если мини-НПЗ будут размещены на удалённых площадках, то логистика станет ещё дороже.

Во‑вторых, вопрос сырья напрямую влияет на ценообразование конечных нефтепродуктов. Эксперт подчёркивает, без гарантированных поставок нефти завод не сможет работать ритмично, а любые перебои сразу будут отражаться на цене топлива для аграриев и транспортных предприятий региона.

В-третьих, большую роль играют технологические ограничения. По оценкам специалиста, технологический процесс на мини‑НПЗ существенно отличается от полного цикла на крупных предприятиях — разница в эффективности может достигать 30–40 %, что сказывается на качестве, себестоимости, а также на ассортименте и глубине переработки продукции.

В-четвертых, проблема налогообложения. Сергей Лацких отмечает, что действующая система (акцизы, демпфер, НДПИ) ориентирована на вертикально интегрированные нефтяные компании и зачастую становится непосильной нагрузкой для небольших региональных заводов, особенно когда предприятие работает на грани рентабельности.

В-пятых, конкуренция с крупными компаниями. Аналитик предупреждает: если рынок стабилизируется, вертикально интегрированные нефтяные компании смогут предложить более привлекательные условия регионам. Малые нефтеперерабатывающие заводы могут не выдержать ценовой конкуренции. Тогда эти регионы снова станут зависимыми от традиционных поставок крупных компаний, что станет дополнительным фактором риска.

По его словам, основная целевая аудитория продукции мини‑НПЗ в регионе — аграрный сектор, общественный транспорт и предприятия жизнеобеспечения.

— В посевную аграриям критично иметь доступ к дизельному топливу по предсказуемой цене, а не зависеть от дальних поставок, — считает эксперт.

Резюмируя Сергей Лацких заявляет, что для устойчивой работы мини‑НПЗ нужна господдержка. Собеседник подчёркивает, что необходима отдельная федеральная программа с льготным кредитованием и налоговыми послаблениями — только так заводы смогут снижать риски перебоев с топливом в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском.