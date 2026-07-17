Школьникам Новосибирска объяснили сложность арабского языка

После заявления Минпросвещения о возможном введении арабского языка в школьную программу директор лингвистического центра «Юниверс Лэнгвич» Наталья Калинина рассказала, реально ли освоить его в школе и какие перспективы это даёт.

Как рассказал эксперт изданию Om1 Новосибирск, базовые знания арабского в рамках школьной программы получить возможно — но при условии достаточного количества учебных часов. Для базового освоения языка нужен минимум год при занятиях два раза в неделю по часу. При этом арабский значительно сложнее английского: если оценивать сложность по 10‑балльной шкале, то английский — это 3–4 балла, а арабский — около 9.

Среди главных сложностей — непривычная письменность (письмо справа налево, изменчивые формы букв, особая система обозначения гласных), новые звуки, а также обилие диалектов. В обучении используют современный литературный арабский (MSA) — его понимают в разных странах, особенно образованные люди и госслужащие. Ещё одна особенность — грамматика: в языке есть двойственное число, а большинство слов строится из трёх согласных, из одного корня может вырасти множество родственных слов.

При этом у русскоязычных учеников есть преимущества: привычность к сложной грамматике, свободному порядку слов и длинным формам, а некоторые звуки арабского даются им легче, чем носителям ряда европейских языков. Главный барьер — новая система письма и фонетика.

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