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Школьникам Новосибирска объяснили сложность арабского языка

Автор: Артем Рязанов

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У русскоязычных учеников есть преимущества при его изучении

После заявления Минпросвещения о возможном введении арабского языка в школьную программу директор лингвистического центра «Юниверс Лэнгвич» Наталья Калинина рассказала, реально ли освоить его в школе и какие перспективы это даёт.

Как рассказал эксперт изданию Om1 Новосибирск, базовые знания арабского в рамках школьной программы получить возможно — но при условии достаточного количества учебных часов. Для базового освоения языка нужен минимум год при занятиях два раза в неделю по часу. При этом арабский значительно сложнее английского: если оценивать сложность по 10‑балльной шкале, то английский — это 3–4 балла, а арабский — около 9.

Среди главных сложностей — непривычная письменность (письмо справа налево, изменчивые формы букв, особая система обозначения гласных), новые звуки, а также обилие диалектов. В обучении используют современный литературный арабский (MSA) — его понимают в разных странах, особенно образованные люди и госслужащие. Ещё одна особенность — грамматика: в языке есть двойственное число, а большинство слов строится из трёх согласных, из одного корня может вырасти множество родственных слов.

При этом у русскоязычных учеников есть преимущества: привычность к сложной грамматике, свободному порядку слов и длинным формам, а некоторые звуки арабского даются им легче, чем носителям ряда европейских языков. Главный барьер — новая система письма и фонетика.

Ранее редакция сообщала о том, что более девяти тысяч мест появится в школах Новосибирской области.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики :

Регионы : Новосибирская область

Теги : школа арабский язык

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Отмена домашних заданий для новосибирских первоклассников нагрузит родителей

Совсем скоро ученики переступят порог школы. Для родителей первоклассников это важное время, когда они могут помочь ребенку полюбить учебу без скучных домашних заданий. С 2026/27 учебного года домашние задания для первых классов официально отменены. И это продуманное решение, так как первый год в школе — период колоссальной адаптации, когда дополнительная нагрузка может стать стрессом, а не пользой.

Но как же формировать навыки учебной деятельности без привычных домашних заданий?  Кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования Института детства НГПУ Ирина Витальевна Петрова предлагает это сделать через игру, режим и родительскую мудрость.

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В России отменят домашние задания для первоклассников

Автор: Артем Рязанов

Министерство просвещения приняло решение об отмене домашних заданий для учащихся первого класса. Информация об этом опубликована в официальном письме ведомства, которое цитирует ТАСС.

Основные изменения:

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Родители подали 17,5 тысяч заявлений в первые классы Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Родители будущих первоклассников подали в школы Новосибирска уже более 17,5 тысячи заявлений. Эти данные прозвучали на оперативном совещании в мэрии, где обсудили ход приемной кампании на 2026/2027 учебный год. Подавляющее большинство заявок — свыше 16 тысяч — было отправлено через портал Госуслуг, еще 455 оформлены лично.

Напомним, первый этап записи, касающийся школ по месту прописки, завершается 30 июня. С 6 июля начнется второй этап: родители смогут подать заявления в учебные заведения других микрорайонов, если там останутся свободные места. В департаменте образования ожидают, что общее количество первоклассников в этом году достигнет примерно 20 тысяч.

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Гонки дронов для школьников и студентов пройдут в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске стартует серия соревнований по гонкам дронов для молодёжи 14–25 лет. Организатором выступает киберспортивная лига «Квазар» при поддержке региональных министерств.

Участники будут соревноваться в симуляторе, управляя дронами с помощью джойстика и преодолевая 3D-трассы от первого лица.

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В Новосибирске не будут проводить Единый общегородской выпускной в 2026 году

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск готовится к завершению учебного года — впереди у выпускников школ один из самых волнительных этапов: вручение аттестатов и праздничные вечера. При этом в 2026 году в городе не запланировано проведение Единого выпускного.

Вручение аттестатов и школьные выпускные вечера состоятся в конце июня. Торжественные мероприятия, посвящённые этому событию, пройдут в период с 23 июня по 3 июля. Конкретную дату и формат праздника каждая образовательная организация определит самостоятельно.

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Новосибирцам рассказали, когда пройдут школьные выпускные

Автор: Артем Рязанов

Минпросвещения РФ рекомендовало российским школам провести выпускные вечера 26 и 27 июня, но окончательное решение по датам остаётся за образовательными учреждениями — они могут скорректировать сроки с учётом погоды, эпидемиологической ситуации и других местных условий.

Ведомство предлагает сделать торжества патриотичнее: включить в программу поднятие флага, исполнение гимна, напутствия педагогов, выступления выпускников и традиционный вальс. При этом формат мероприятий для девятиклассников, как правило, более скромный, чем для одиннадцатиклассников, но строится по схожей схеме.

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