«Меркас» получил отказ по новосибирскому «Сибсельмашу» в Верховном суде

Верховный суд России отказал ООО «Меркас», ООО «НТПЗ» и Андрею Соседко в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Об этом говорится в определении суда.

— Доводы кассационных жалоб не подтверждают наличие оснований, для пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера, — уточняется в документе.

Напомним, в августе 2024 года прокуратура Новосибирской области обратилась с иском в суд. Ведомство настаивало на признании недействительным договоров купли продажи 5 объектов недвижимого имущества, ранее составлявших имущественный комплекс ОАО «НПО «Сибсельмаш». Договоры были заключены в 2021 году между ООО «Меркас» и ООО «МетРесурс», а затем между ООО «МетРесурс» и ООО «НТПЗ». Также прокуратура потребовала наложить обеспечительные меры на эти объекты. Речь шла о четырех нежилых объектах общей площадью более 45 тысяч кв метров, котельной и наружном газопроводе протяженностью 1597 метров.

По решению суда в рамках исполнительного производства в декабре 2025 года эти объекты были переданы в собственность государства.

В целом прокуратура оспаривала продажу активов завода и другим покупателям. Всего в исках ведомства в 2024 году фигурировали 15 ответчиков: компании, ИП, а также мэрия Новосибирска. Эти дела также находятся в суде. Апелляция в мае 2026 года признала заключенные сделки недействительными и постановила истребовать имущество в собственность РФ.

— Настоящее решение является основанием для погашения записей в Едином государственном реестре недвижимости о праве собственности ответчиков на ….. объекты имущества, — говорится в материалах суда.

Ответчики обратились в кассацию. До 10 июля дело оставлено без движения.

ОАО «НПО «Сибсельмаш» было организовано в 2003 году на базе новосибирских предприятий, специализировалось на производстве сельскохозяйственного и горно-шахтного оборудования, выпуске технологических частей артиллерийского выстрела. Завод находился в процедуре банкротства с 2011 года, а в октябре 2012-го предприятие было признано банкротом, открыто конкурсное производство. Кредиторская задолженность предприятия превышала 1 млрд рублей. В марте 2019 года на общем собрании кредиторов было принято решение о продаже имущества «единым лотом на торгах в форме закрытого конкурса». Аукционы проводились, но желающих приобрести имущество не было до 2020 года. В торгах, состоявшихся осенью 2020-го, принимали участие две компании: АО «НПО «Курганприбор» и ООО «Банкротфорум», действовавшее в интересах московского ООО «Меркас». Торги выиграли представители ООО «Банкротфорум», предложившие 505 млн рублей. АО «НПО «Курганприбор» с этим решением не согласилось и начало оспаривать результаты. В итоге суд признал правомерность результатов торгов.

В марте 2023 года Министерство промышленности и торговли России обратилось в арбитражный суд города Москвы с требованием о расторжении договора купли-продажи имущества стратегического новосибирского завода «Сибсельмаш» с компанией ООО «Меркас».

В декабре 2023-го арбитражный суд Новосибирской области вынес определение о признании недействительными результатов закрытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ОАО «НПО «Сибсельмаш». Суд принял решение о взыскании в доход Российской Федерации имущества, полученного ООО «Меркас» по этому договору. Арбитражный суд продлил конкурсное производство до 11 января 2024 года.

В мае 2025 «Сибсельмаш» перешел под управление «НПО «Курганприбор». В августе на предприятии завершилось конкурсное производство.

В феврале 2026 года представители «Курганприбора» сообщали, что компания вложила в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей. К концу 2026 года инвестор планирует создать дополнительно 1500 рабочих мест.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские производители станков просят защиты от китайских конкурентов.