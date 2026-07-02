Новосибирцам сообщили график выплат пенсий и пособий на июль 2026 года

Ситуация с поставками ГСМ в регион становится более напряженной. О этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

Заместитель губернатора Олег Клемешов отметил, что главными причинами кризиса стали сокращение поставок топлива от оптовых поставщиков независимым сетям, временное закрытие ряда АЗС и ажиотажный спрос, из-за которого потребление бензина в регионе выросло в полтора раза от обычного уровня.