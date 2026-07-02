Новосибирцам сообщили график выплат пенсий и пособий на июль 2026 года

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области сообщило о досрочном перечислении пенсий и пособий в июле 2026 года.
3 июля на счета новосибирцам поступят:
- Единые пособия беременным женщинам и на детей до 17 лет;
- пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
- выплаты на детей военнослужащих;
- ежемесячная выплата из средств маткапитала (обычно 5 числа).
8 июля:
- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.
10 июля:
- пенсии «первого потока» (в связи с выходным 11 июля).
21 июля:
- пенсии «второго потока».
— Новым получателям пособий выплаты будут перечислены в течение пяти рабочих дней после их назначения. Для тех, кто получает пособия через почтовые отделения, установлен отдельный график доставки, — отметили в отделении фонда.
Ранее редакция сообщала о том, что эксперт назвал способ увеличить пенсию в два раза в Новосибирске.