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Общество

Новосибирцам сообщили график выплат пенсий и пособий на июль 2026 года

Автор: Артем Рязанов

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Жители региона, которым выплаты доставляют через почтовые отделения, получат их по графику

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области сообщило о досрочном перечислении пенсий и пособий в июле 2026 года.

3 июля на счета новосибирцам поступят:

  • Единые пособия беременным женщинам и на детей до 17 лет;
  • пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
  • выплаты на детей военнослужащих;
  • ежемесячная выплата из средств маткапитала (обычно 5 числа).

8 июля:

  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.

10 июля:

  • пенсии «первого потока» (в связи с выходным 11 июля).

21 июля:

  • пенсии «второго потока».

— Новым получателям пособий выплаты будут перечислены в течение пяти рабочих дней после их назначения. Для тех, кто получает пособия через почтовые отделения, установлен отдельный график доставки, — отметили в отделении фонда.

Ранее редакция сообщала о том, что эксперт назвал способ увеличить пенсию в два раза в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Регионы : Новосибирск

Теги : пособие Пенсия

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