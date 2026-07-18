В Новосибирске фасад конструктивистского здания «Динамо» выкрасили в серый цвет

В Новосибирске завершился ремонт главного фасада спортивного клуба «Динамо». Здание, расположенное в центре города, является памятником архитектуры регионального значения и одним из самых ярких примеров конструктивизма в Сибири.

Здание «Динамо» было построено в 1933 году. Фасады объекта культурного наследия долгое время находились в неудовлетворительном состоянии — их описывали словом «обшарпанные». Ремонт начался в июне текущего года, выполнялся поэтапно и проводился за счет средств собственника здания — спортивного клуба «Динамо».

До ремонта фасады были выкрашены в желто-коричневые тона. Как видно на фотографии, сделанной журналистом Infopro54, сейчас здание стало серым: использованы два оттенка — светлый и темный. Цветовой истории этого памятника конструктивизма были посвящены натурные исследования. Команда архитекторов хотела выяснить, какой цвет является историческим.

— Обычно на дворовых фасадах, где реже делается ремонт, можно найти под слоями поздних наслоений первоначальную окраску. На дворовом фасаде «Динамо» под слоем «шубы» сложного серого цвета вторым слоем лежит бирюзово-зеленый цвет, а под ним, по штукатурке, на кирпичной кладке — пастельно-желтый. Таким образом, в ходе натурных исследований было выявлено, что изначально здание было выкрашено в пастельно-желтый цвет, который скрылся под более поздними наслоениями, — рассказывал архитектор Константин Печерин.

Споры о том, какой цвет является основным для новосибирского конструктивизма, идут давно. В профессиональной архитектурной и культуроведческой среде сложилось общее мнение, что новосибирский конструктивизм преимущественно серый. Однако когда дело доходит до конкретных объектов, выясняется, что не все так однозначно.

Например, дом под часами, который уже много лет серый, раньше был желтым. Бывшая гостиница «Динамо» на Красном проспекте первоначально была шоколадно-коричневой, сейчас она совсем других цветов. Что касается спортивного клуба «Динамо», то было принято решение вернуться к тому цвету, который был до пожара 1989 года.

Ранее редакция рассказывала, что собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов.