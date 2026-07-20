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Бизнес Недвижимость

Рынок «разрыва ожиданий»: спрос на коммерческие помещения кратно сократился в Новосибирске

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Застройщики перестали запускать новые проекты

Рынок коммерческой недвижимости Новосибирска замер в инвестиционной фазе. Застройщики практически перестали закладывать новые чисто коммерческие объекты, переориентируясь на сервисные форматы в жилых комплексах. Об этом говорят ведущие эксперты агентства недвижимости «Жилфонд».

Строительный рынок столицы Сибири переживает сложные времена. На фоне кризисных явлений объем запуска новых проектов возведения многоквартирных домов в первой половине 2026 года в городе упал на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

— В режиме экономии энергии ждать инвестиционного бума наивно. Мы фиксируем спад объема вложений, сопоставимый с общероссийским (около 40%), но «средняя температура по больнице» здесь не работает. Рынок распадается на четыре обособленных сегмента — торговля, офисы, производство и складская логистика. Каждый из них движется в общем тренде ослабления, но со своей скоростью и амплитудой, — отметил управляющий брокер агентства Алексей Малов.

При этом эксперт отмечает, что инвестиционный интерес все же сохраняется, но он сместился в спекулятивную плоскость.

— Кризис — точка входа для тех, кому рынок раньше был не по карману. Снижение цен делает коммерцию доступным инструментом долгосрочного сохранения капитала для некрупных инвесторов, — утверждает брокер.

На рынке продаж коммерческих объектов глубина падения сделок значительная. Покупатель исчез не полностью, но горизонт принятия решений растянулся на месяцы. Средний цикл сделки на сегодня составляет 12 месяцев, добавил брокер по коммерческой недвижимости Дмитрий Первухин.

— Спрос на коммерческие площади упал кратно. Если брать базу 2022–2023 годов за 100%, то сейчас мы видим сокращение числа реальных сделок купли-продажи на 30–40%. Инвестор напуган дорогими деньгами и неопределенностью с ключевой ставкой, — говорит эксперт.

Брокер называет сложившуюся ситуацию рынком «разрыва ожиданий», когда продавцы держат цены на уровне 2024 года, пересчитывая их с учетом волатильности доллара и юаня, а покупатели исходят из дисконтированных денежных потоков и предлагают цену с доходностью 15–18% годовых, которая для офлайна большая редкость. Поэтому количество сделок минимально.

— Если говорить в целом про объем вложений в девелопмент, то здесь наблюдается «заморозка» стартов. Застройщики не столько снизили число объектов, сколько перестали запускать новые проекты, по которым нет проектного финансирования. В 2025–2026 годах объем инвестиций в строительство чисто коммерческой недвижимости (не считая жилых первых этажей) сократился примерно на 20–25%. Все силы брошены на завершение строек, начатых в «дешевые» кредитные годы, — утверждает эксперт.

При этом застройщики заметно сокращают число заявленных новых торговых и бизнес-центров. В этом сегменте продолжается редевелопмент:

— Многие застройщики жилья, получив разрешение на первые этажи под «коммерцию», уходят в формат апартаментов (продажа долями под видом жилья) или сервисных номеров, так как доходность квадратного метра там в текущих реалиях выше. На рынок выходит все больше помещений от застройщиков в формате «продажа готового арендного бизнеса» (ГАБ), что раздувает предложение продаж стрит-ритейла в новых ЖК, — уточняет брокер.

Дмитрий Первухин уверен, что в перспективе ближайшего года рынок продаж будет пребывать в мощной стагнации.

— Реальных сделок будет мало, начнет расти скрытый дисконт (продавец декларирует одну цену, а в реальном договоре проходит другая). Возможен тренд на продажу объектов под «ломающийся» курс валют, а также выход объектов «за долги». К концу 2026 года мы увидим рост предложения на рынке купли-продажи от банков и кредиторов, которые начнут мягче избавляться от непрофильных активов. Это может оживить рынок инвестиций, — подводит итог брокер.

Ранее редакция сообщала, что офисный рынок Новосибирска расслаивается.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : падение спроса недвижимость коммерческая недвижимость

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