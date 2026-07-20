В России появился новый инструмент льготного кредитования

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России и Банком России инициирует новую программу льготного кредитования. Эта инициатива, основанная на механизме Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривает общий лимит в 150 миллиардов рублей. Программа будет применяться к новым кредитным договорам, оформленным после официального утверждения ее условий.

Претендовать на льготные кредиты сроком до одного года смогут предприятия, относящиеся к приоритетным отраслям экономики, а также малые компании, работающие в сфере технологий. Также в число получателей войдут участники региональных проектов, направленных на повышение производительности труда, и заемщики из субъектов РФ со средним уровнем реагирования, независимо от сферы их деятельности.

Максимальная сумма льготного оборотного финансирования, доступная одному заемщику в рамках этого нового направления, составляет 500 миллионов рублей. Важно отметить, что суммарный объем сделок одного клиента по всем направлениям программы стимулирования кредитования не должен превышать 2 миллиардов рублей.

Иван Розинский, занимающий пост руководителя департамента кредитования регионального бизнеса — старшего вице-президента ВТБ, подчеркнул, что доступ к финансовым ресурсам сегодня является критически важным фактором для поддержания стабильности бизнеса множества компаний. Использование льготного финансирования даст возможность предприятиям заключать новые контракты и поддерживать экономическую активность в сложившихся условиях.