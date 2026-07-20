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Финансы

В России появился новый инструмент льготного кредитования

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Максимальная сумма льготного оборотного финансирования, доступная одному заемщику в рамках этого нового направления, составляет 500 млрд руб

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития России и Банком России инициирует новую программу льготного кредитования. Эта инициатива, основанная на механизме Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривает общий лимит в 150 миллиардов рублей. Программа будет применяться к новым кредитным договорам, оформленным после официального утверждения ее условий.

Претендовать на льготные кредиты сроком до одного года смогут предприятия, относящиеся к приоритетным отраслям экономики, а также малые компании, работающие в сфере технологий. Также в число получателей войдут участники региональных проектов, направленных на повышение производительности труда, и заемщики из субъектов РФ со средним уровнем реагирования, независимо от сферы их деятельности.

Максимальная сумма льготного оборотного финансирования, доступная одному заемщику в рамках этого нового направления, составляет 500 миллионов рублей. Важно отметить, что суммарный объем сделок одного клиента по всем направлениям программы стимулирования кредитования не должен превышать 2 миллиардов рублей.

Иван Розинский, занимающий пост руководителя департамента кредитования регионального бизнеса — старшего вице-президента ВТБ, подчеркнул, что доступ к финансовым ресурсам сегодня является критически важным фактором для поддержания стабильности бизнеса множества компаний. Использование льготного финансирования даст возможность предприятиям заключать новые контракты и поддерживать экономическую активность в сложившихся условиях.

Фото: magnific.com /Автор: jcomp

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки

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Согласно тексту инициативы, клиент в обязательном порядке получит детализированное сообщение, как только система зафиксирует начало оформления кредитного договора. В уведомлении отразят все ключевые параметры сделки: итоговую сумму, процентную ставку, индивидуальные условия и сроки возврата. Особое внимание авторы уделили крупным займам: если сумма превышает 50 тысяч рублей, в сообщении дополнительно продублируют инструкцию, как оперативно отказаться от получения средств и прервать сомнительную операцию.

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В России спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз

В первые шесть месяцев текущего года граждане воспользовались возможностью оформления более 1100 гибридных ипотечных продуктов, что в сумме составило почти 11 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ. Этот показатель демонстрирует пятикратный рост числа таких сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественное большинство заемщиков выбирают комбинацию рыночной ипотеки с одной из государственных льготных программ, в частности, с программой «Семейная ипотека».

Нестабильность цен на рынке недвижимости приводит к тому, что зачастую лимитов, предоставляемых льготными программами, оказывается недостаточно для приобретения жилья желаемой площади. В связи с этим комбинированная ипотека, объединяющая государственную поддержку и рыночные условия, становится ключевым инструментом для получения более значительных сумм кредита под более низкие процентные ставки.

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