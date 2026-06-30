Рабочую группу по борьбе с нелегальными АЗС и «наливайками» создадут в Новосибирске

Мэрия Новосибирска приняла решение о создании специальной рабочей группы для борьбы с несанкционированными автозаправочными станциями контейнерного типа в городской черте. Соответствующее постановление подписано мэром города 26 июня 2026 года.

Руководителем группы назначен заместитель мэра Максим Останин. Его заместителем станет начальник департамента инвестиций и потребительского рынка Александр Морозов. Секретарём группы определена Екатерина Киселева, возглавляющая управление потребительского рынка мэрии.

В состав рабочей группы вошли представители различных надзорных органов, включая специалистов по пожарной безопасности, экологическому контролю, налоговой службе и Роспотребнадзору. Особое внимание будет уделяться вопросам соблюдения законодательства в сфере нефтепродуктообеспечения и защиты прав потребителей.

Основные задачи группы включают комплексную проверку законности размещения и эксплуатации контейнерных АЗС, а также принятие мер по устранению нарушений.

Напомним, в предыдущие годы большой проблемой для Новосибирска были «наливайки», которые торговали бензином с машин и из гаражей. С 2025 года информация о них практически не появлялась в СМИ региона.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске одни АЗС перестали продавать бензин, другие извиняются за цены.